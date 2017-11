El debate: ¿cuáles son las causas de la debacle italiana?

Fotomontaje: Santi Arxé (VAVEL)

Sesenta años después no habrá verano con Mundial para Italia. El país se quedará huérfano de una selección que ha conseguido cuatro veces en la historia ser campeona del mundo, la segunda con más entorchados junto a Alemania y que no faltaba a la cita desde 1958. La población se ha quedado en estado de shock, pero desde ya se debe analizar desde dentro el origen de la debacle y sus causas para enderezar el rumbo.

Ventura no ha sabido manejar un transatlántico con motor moderno (Adrián García - @IlRegista3)

Italia ha caído a la italiana, de una forma cruel, de una forma de la que sabe, o al menos, sabía ganar, aún en sus peores momentos. 12 tiros del rival en dos partidos y un gol de rebote les condenan.

"Ha faltado un jugador que marcara los tiempos" Retrocediendo unos meses atrás, se ha observado un evidente retroceso en el proceso de reconstrucción que inició Prandelli en el juego y que posteriormente, y de forma distinta, Conte hizo evolucionar. Con Ventura la salida de balón se volvió nula, escasa de automatismos. La presión rival ahogaba fácilmente a la defensa, que no contaba con la ayuda de un centrocampista fiable para ofrecer ese apoyo a la defensa o un pase de seguridad para iniciar la jugada. En estático, no había un jugador que marcara los tiempos, que aportara criterio, que filtrara balones, que rompiera líneas y el juego era muestra de ello.

Todo se basaba en balones diagonales a las bandas, con dos hombres en el centro del campo a la misma altura. Búsqueda de una genialidad y centros al área. Y mientras, Jorginho en casa.

En ataque, dos de los máximos goleadores de las grandes ligas europeas, Immobile y Belotti, estorbándose constantemente, ambos con las mismas funciones y sin capacidad para asociarse entre ellos. No son compatibles, pese a que suene contradictorio. Ventura ha tratado por momentos de acumular muchos hombres arriba, sin trabajar un equilibrio ni compatibilidad.

El cambio de módulo en la repesca, del 4-2-4 a 3-4-3, ha dado muestra de ser el mismo perro con diferente collar. No es cuestión de sistema, sino de forma de juego.

Ventura no apostó en el día más importante por todo su talento. Dejó a Insigne en el banquillo tanto en la ida, como en la vuelta, dándole solo 15 minutos de eliminatoria. Tampoco apostó por Jorginho en el Friends Arena. De Rossi tuvo que tirar de jerarquía para dar una clase al mundo de cómo afrontar una eliminatoria adversa, pidiendo la entrada de un compañero.

El gran mérito de Ventura para dirigir a Italia, meter al Torino en Europa League de rebote tras la exclusión del Parma por problemas financieros. Un entrenador con más experiencia en Serie B (328 partidos) que en Serie A (276), en 36 años de carrera. Ventura posee conocimientos de fútbol italiano y de sus raíces, pero no ha demostrado tener la capacidad para comandar un transatlántico con un motor moderno.

A Italia no le faltó garra, le faltó banquillo (Dani Souto - @daniisouto)

Muchos achacan a esta Italia de no tener la mordiente o de carecer de ese jugador especial que en otras épocas hacían de la selección transalpina una de las más temidas del mundo. Es cierto que sus mayores estandartes quizás estén hoy por hoy en la parcela defensiva, donde es más difícil ser verdaderamente diferencial, pero calidad a esta Italia no le falta ni un ápice. No es necesario irse muy lejos para ser conscientes de la garra que prácticamente el mismo grupo de futbolistas demostró en las últimas grandes citas. Hace poco más de un año dio un auténtico repaso a la hasta ese momento campeona de Europa; la España de Del Bosque. No llegaron mucho más allá pues cayeron en la ronda posterior –en penaltis- ante una de las grandes favoritas y vigente campeona del Mundo; Alemania.



"Los resultados eran mejores que las sensaciones" Es por ello que por lo visto en las últimas temporadas no parece que sea tanto una cuestión de actitud ni de falta de proyecto desde hace unos años hacia aquí, sino que es más un reflejo del estado actual de un equipo sin identidad cuya dirección deportiva no supo ser la clave diferencial cuando sus jugadores más lo necesitaban. Italia no consiguió la primera plaza en un grupo que la emparejó con España. Es algo que entra dentro de lo posible. Una selección española con la que empató en Turín y a la que compitió de tú a tú, aunque varios meses después en el Bernabéu la historia fuese otra. Al final, los resultados eran mejores que las sensaciones, pero Italia seguía siendo competitiva a fin de cuentas.

El momento decisivo en el que la Azzurra quedó fuera del Mundial no fue más que un cúmulo de errores tácticos más que falta de potencial en sus jugadores. Italia va generando nuevas promesas del fútbol en Europa, precisamente en un momento en el que su liga parece ir recuperando al fin un nivel competitivo muy alto, combinado además por jugadores veteranos pero que siguen estando en el máximo escalón, por ello conviene recordar que, ante un partido en el que se jugaba el todo por el todo, no cambiar de esquema durante 180 minutos ni tomar riesgos y dar entrada a sus hombres más virtuosos, son decisiones que pueden pagarse caro. Tan caro como para quedarse sin Mundial.

Ventura no ha sabido dar con la tecla de esta Italia (Roberto Blasco - @RoberBlasco)

Italia se ha quedado fuera del Mundial de Rusia 2018. Sí, aunque parezca increíble, los tiffosi no verán a la Azzurra disputar el próximo Mundial. Y lo que es aún peor, Gianluigi Buffón no disputará su sexto Mundial. Todos los amantes del fútbol lloran al ver las lágrimas derramadas por el mejor portero de la historia de Italia y, quizá, del mundo.

Pero no solo Buffón dice adiós a la selección, sino que Barzagli y De Rossi tampoco volverán a vestir la camiseta italiana. Una tragedia. Es inimaginable un Mundial sin los seis veces campeones del mundo. Sin Italia, sin ese juego rocoso pero eficiente, con la defensa más sólida que se pueda imaginar, con el centro del campo dominado por el gladiador De Rossi, y sobre todo sin los goles del capocanioneri Immobile.

Pero es momento de que se haga autocrítica y analizar porque Italia verá desde el sofá de su casa el próximo Mundial.

Italia tiene buena plantilla pero le ha faltado renovarse

"Ventura no ha sabido empezar la renovación de Italia" Partido crucial para el devenir de Italia en el próximo Mundial. Salen en el once titular nombres como Buffon, Barzagli, Chiellini, Parolo o Bonucci (sin contar que era el debut de Jorginho como internacional italiano). No se puede decir que no son jugadores que no dan la talla en encuentros decisivos, pero sí que era hora de renovarse. Todos estos jugadores tienen más de 30 años y llevan toda una vida en la selección. Habría hecho falta una renovación. La sub-21 italiana tiene mucho talento. Jugadores como Lorenzo Pellegrini, Gagliardini, Rugani, Chiesa y compañía, tienen mucho fútbol. Quizá no tanto para jugar de inicio en ese partido decisivo, pero sí para a ver sido de la partida en muchos encuentros de la fase de grupos. Ventura no ha sabido empezar la renovación de Italia. Gran fallo del técnico italiano.

Insigne tan solo disputó 14 minutos ante Suecia

Este tema no se entiende. Lorenzo Insigne, uno de los mejores jugadores italianos del momento, solo ha disputado 14 minutos en la eliminatoria crucial contra Suecia. No es comprensible. Un jugador como Insigne, caído a banda, entrando por el medio o bien haciendo de carrilero si su equipo lo necesita, tiene que jugar. Estos jugadores son los que marcan la diferencia en partidos como el del lunes. Fue un error que Ventura sacara a Bernardeschi antes que a Insigne. El 24 napolitano sería titular en cualquiera de las selecciones clasificadas para el Mundial. Otro gran fallo de Ventura.

Andrea Pirlo. Se echó en falta su liderazgo

Cuando el partido se pone feo, tiene que aparecer un líder que marque la diferencia y sea capaz de llevar a sus jugadores a la victoria. Buffon es el líder de la Azzurra, no cabe duda, pero él solo no basta. Desde la retirada de Pirlo en la medular y Del Piero en ataque, Italia ha perdido ese liderazgo que los dos jugadores transalpinos inculcaban al resto. Ni Verratti ha sido capaz de asumir ese rol. Se ha notado mucho la ausencia de Andrea en esta Italia.

Le ha quedado grande esta selección italiana a Ventura

Tras esta eliminación del Mundial, los aficionados ya buscan culpables. El primer lugar y el más fácil de encontrar, siempre es el banquillo. Esta vez parece que han acertado. Ventura no ha sabido dirigir a esta gran selección en los momentos clave. Si bien en el partido contra España en el Bernabéu no pudo hacer nada ante el poder ofensivo y de control español, el pasado lunes no supo leer el partido. Basaba su juego únicamente en centros laterales para que Immobile o Gabbiadini remataran. Fácil para Suecia que es una de las selecciones más altas del torneo. Necesitaba algo diferente y no supo encontrarlo. Dejar a De Rossi e Insigne en el banquillo fue un gran error. Ha utilizado varios sistemas durante la fase de clasificación. El más utilizado ha sido el 3-5-2 que tan poco éxito le ha dado. Cuando ha jugado con un 4-4-2, Italia ha dominado más el encuentro y ha tenido más ocasiones de gol. En San Siro contra Suecia debería haber sido el esquema utilizado.

Solo les queda levantarse y luchar por conseguir entrar en la próxima Eurocopa. Tiene mucho trabajo el próximo entrenador que dirija a la Azzurra. Si renueva el equipo, con los jugadores jóvenes que vienen de las categorías inferiores, Italia volverá a ser una de las favoritas para alzarse con el trofeo.

El fútbol no tiene memoria (Martí Abad -@martiabadf)

“Fuori Tutti!” “Tutti a casa!” Así abrían dos periódicos deportivos italianos después de confirmarse lo que, en Twitter, se llegó a definir como “apocalipsis”. Italia no pudo con Suecia y, 60 años después, quedaba fuera de un Mundial.

La última vez que la Azzurra falló en una cita mundialista fue en 1958 y, en esa época, ni el hombre había llegado a la luna. Ha llovido mucho desde entonces y para algunos es una situación totalmente nueva y, sobre todo, sorprendente. No hace tanto, en 2006, Italia se coronó como la mejor selección del mundo.

"Tras la Eurocopa, Italia no se renovó" Es cierto que, después de ganar el Mundial de Alemania, Italia no ha vuelto a destacar en ningún campeonato del mundo, pero en las últimas Eurocopas su papel ha sido más que notable. España ha sido el gran adversario de los italianos, y aunque en 2016 se confirmó el debacle de ambas selecciones, la española ha sabido renovarse, pero la Italiana no.

Después de la marcha de Conte el banquillo se quedó vacío, y el tiempo ha confirmado que la llegada de Ventura no fue la mejor opción. Italia apostó por la veteranía, y le salió mal la jugada. Pero, versionando el dicho “un entrenador no hace verano” y no todo se puede atribuir al seleccionador italiano. Detrás de él hay un grupo de jugadores que no han sido capaces de marcarle un gol a Suecia en 180 minutos.

La generación dorada de Italia con Cannavaro, Pirlo, Totti y compañía ya pasó, pero una selección que ha ganado cuatro veces el Mundial no puede quedarse fuera de una cita mundialista. Aun así, mal también los medios italianos por abrir sus periódicos con expresiones tan feas. Es cierto que, a veces, el fútbol no tiene memoria.

Duro golpe al fútbol italiano (Ángel Perozo - @Perozo_AD )

Duro golpe al fútbol italiano, desde abajo el césped de San Siro no ha sido tan pisoteado como la moral de la tetracampeona del mundo. Una debacle inimaginable luego de saborear la gloria de la cuarta estrella en Berlín ante la última escena de Zidane, la Azzurra se ha envuelto en malas actuaciones en los mundiales y procesos con seleccionadores bastante discutidos.

Aquella Italia, que cosechó su cuarto campeonato del mundo en 2006, se fue desvaneciendo entre las pasantías de cinco entrenadores distintos en los siguientes once años, incluido allí Marcelo Lippi en su segundo proceso al mando de la selección italiana. Roberto Donadoni sustituyó a Lippi tras el Mundial de 2006 sin poseer un currículo amplio como seleccionador, únicamente la experiencia de dos temporadas en Serie A con el Livorno a quien situó en los primeros puestos de la tabla. Después de Donadoni, nuevamente Lippi, luego Cesare Prandelli, Antonio Conte y ahora más recientemente Giampiero Ventura.

¿Culpa de los extranjeros?

El defensa del Sassuolo Paolo Cannavaro (hermano de Fabio) aseguró: “El Mundial no lo hemos perdido hoy. Lo perdimos hace 15 años cuando gracias a la ley del trabajo llegaron a Italia paquetes de alrededor el mundo a quitar injustamente el puesto a nuestros chicos”.

"El mejor ante Suecia fue un extranjero, Jorginho" Sin embargo, vuelve la interrogante planteada en el título, pues es difícil leer y respaldar este tipo de afirmaciones más aun cuando en 2006, un argentino nacionalizado llamado Mauro Camoranesi aportó en gran medida al campeonato logrado por Italia. Destacar además que paradojicamente a las palabras de Paolo el mejor jugador en cancha por Italia este lunes ha sido Jorginho.

¿Qué había ganado Ventura?

Una interrogante bastante incómoda tal vez, cuya respuesta no necesariamente tiene que dar pie a la respuesta de la debacle de Italia pero que sin duda asoma al menos algo. Y es que el mayor mérito de Ventura para llegar a la selección fue haber obtenido una séptima posición en Serie A con el Torino, que no da acceso a nada pero que tras la negativa de la UEFA de otorgarle al Parma la licencia para participar en competiciones europeas termina siendo el ‘Toro’ quien avance a la UEFA Europa League y posterior a esto consiga acceder a octavos de final de la competición. Sin embargo, la Federación decidió que fuese Ventura el sucesor de Antonio Conte a pesar de no contar con mucho mérito curricular, mismo caso de Donadoni en 2006 y que terminó en fracaso.