Inzaghi: "El derbi se queda en el pasado, tenemos muchos partidos por delante"

Inzaghi protesta al árbitro durante el encuentro | Foto: Lazio

Las declaraciones del técnico transalpino fueron en primer lugar dedicadas a analizar el encuentro recién disputado: “En el primer tiempo el juego estaba un poco trabado con ellos. Nosotros tuvimos dos buenas ocasiones con Immobile y Luis Alberto pero aplicaron una buena presión, impidiéndonos desarrollar nuestras tramas de juego habituales” comenzó diciendo, a lo que añadió: “Pensé que podríamos encontrar más espacios y perdimos en dos errores individuales. Nueve de cada diez derbis se deciden por desactivaciones de juego como las que hemos sufrido en este partido. Cuando logramos el gol ellos nos apretaron todavía más fuerte y no pudimos ni siquiera empatar. Hay bastante desilusión en el vestuario”.

Simone Inzaghi continuó su comparecencia poniendo la vista en el futuro: “Lo siento por los muchachos pero también por la gente, que ha estado increíble durante los 90 minutos. Ahora toca dejar esto atrás como sucedió el año pasado, debemos seguir demostrando la calidad que atesora este equipo y hay que comenzar desde el próximo partido, contra el Vitesse, tenemos todavía muchos partidos por delante para reponernos de este varapalo y para que la temporada acabe como todos en el equipo queremos”.

Para terminar con la rueda de prensa, el italiano fue crítico con sus hombres y consigo mismo: “Tenía buenos sentimientos con la llegada del descanso. Estaba confiado y sabía que el equipo podía ganar a la Roma, pero su buena presión hizo que cometiésemos dos errores en cuatro minutos. Si haces eso en un partido no puedes hablar de una derrota injusta. Sucedió lo mismo el año pasado con un grave error individual y este año ha vuelto a suceder por partida doble, debemos centrarnos en que esos errores no vuelvan a suceder. Como jefe de este equipo me responsabilizo yo también de lo sucedido en el terreno de juego”.