Previa Atlético - Roma: los italianos contra la fe atlética

Saúl y Strootman peleando por el balón | Foto: AS Roma

Partido que puede ser definitivo para las aspiraciones de ambos conjuntos el que enfrentará al Atlético de Madrid contra la Roma en el Wanda Metropolitano. Los rojiblancos buscarán la victoria, que les permitiría seguir soñando con clasificarse para octavos de final, sueño que para muchos es casi imposible. Por su parte, el equipo de Di Francesco tratará de sumar algún punto que le permita asegurar la clasificación de manera matemática y llegar a la última jornada sin presión de ningún tipo. El partido de ida, que fue el primer partido de esta fase de grupos y se disputó en el Olímpico, acabó con empate a cero. Resultado que únicamente sirve a uno de los dos conjuntos: la Roma.

El Atlético necesita la victoria a toda costa, ellos nunca dejan de creer, necesitaran esa fe si quieren mantener vivo el sueño de pasar a la siguiente ronda. Los dos empates frente a la cenicienta del grupo, el Qarabag, los han lastrado sobremanera. Tanto que ya no dependen de sí mismos, ganar hoy a la Roma y al Chelsea en Stamford Bridge en el último partido ni siquiera les asegura la clasificación. Ya que a sus dos rivales todavía les queda pendiente el partido contra los azerbaiyanos, si ambos ganan sus encuentros, los del Cholo están fuera. Los rojiblancos vienen de empatar el último partido en Liga, un intenso derbi frente al Real Madrid. El Cholo cambiará algunas piezas en su once inicial, respecto al último partido. Se prevé que entren en el once inicial Fernando Torres, Carrasco, Giménez y Filipe en detrimento de Gabi, Godín, Savic (sancionado) y Correa.

Los giallorossos han relizado una brillante fase de clasificación, se sitúan líderes del grupo y un empate esta noche les daría la clasifación para la siguiente fase. Los pupilos de Di Francesco encadenan seis victorias seguidas, entre Serie A y Champions. Además la última de ellas fue contra su eterno rival, la Lazio, por lo que su moral está por las nubes. El último partido para los romanos será en casa frente al débil Qarabag, por lo que este partido en el Wanda Metropolitano no tiene tanta importancia para ellos como se preveía en un principio. Aunque claro está que querrán certificar su pase a octavos cuanto antes. El técnico italiano podrá contar con todos sus jugadores para este partido con la excepción de Florenzi, Schick y Karsdorp por lesión. No se prevé que saque su once de gala. Podrá haber cambios respecto al "Derby della Capitale" y entrarían en la alineación jugadores menos habituales como Gonalons, Gerson o Bruno Peres.

"Nunca dejes de creer"

Esa es una de las máximas del Atlético de Madrid y será la idea a la que deban aferrarse esta noche para conseguir la victoria. Los tres puntos prolongarían el sueño de los del Cholo, que saltarán hoy al terreno de juego sabiendo lo que hace el Chelsea en Azerbaiyán. Sin duda alguna, nadie se esperaba los dos tropiezos del Atlético frente al Qarabag, sobre todo el empate en el Wanda Metropolitano. Los de Simeone todavía no conocen la victoria en Champions, los tres puntos que atesoran se deben a tres empates. Este partido debe servir a los rojiblancos para reencontrarse con su afición a todos los niveles. Griezmann, su máxima estrella, pasa por la mayor crisis desde que llegó. Sus continuos coqueteos con otros equipos y la acuciante falta de gol le señalan. El encuentro será una prueba para él, en la que deberá demostrar a su gente que es el de siempre. El Atlético no puede salir a especular, debe salir a atacar desde el minuto uno.

Griezmann debe ser clave en el Atlético | Foto: Atlético de Madrid

Hace ya casi tres semanas que el equipo madrileño disputó su último partido en Champions. De ese tiempo hasta hoy no ha conseguido despejar las dudas que se cernían sobre ellos, sino todo lo contrario. Una victoria supondría un bálsamo para todos, la afición volvería a creer en este equipo y en el milagro de pasar a octavos.

Que el ritmo no pare

La Roma llega a esta cita europea en el mejor momento de la temporada. Es cuarto en la Seria A, con un partido menos, y líder del grupo de Champions League. Su última derrota fue contra el todopoderoso Nápoles de Sarri, hace un mes y medio. Y su último encuentro en Champions se saldó con una espectacular victoria frente a un rival de la envergadura del Chelsea ante su afición. El trabajo de Di Francesco está siendo inmejorable y sus chicos llegan con un estado de forma óptimo ante este duelo clave para el devenir del grupo. Los romanos saben que con ganar el último partido en el Olímpico ante el Qarabag están en la siguiente fase, pero no querrán dejarlo todo para el final y buscarán la victoria en el Wanda Metropolitano. Este curso, en sus dos salidas han puntuado, victoria en Azerbaiyán y empate meritorio en Londres frente a los de Conte.

Los jugadores celebran el triunfo contra la Lazio | Foto: AS Roma

Mucho ha cambiado desde el último enfrentamiento entre ambos equipos, las dinámicas son totalmente distintas, por lo que el duelo se prevé apasionante. Los atléticos están obligados a buscar el gol, la Roma sabe que tendrá sus opciones a la contra y buscará aprovecharlas. Un empate les situaría en octavos y aprovecharán el estado de gracia en el que se encuentran jugadores como Perotti o Nainggolan para conseguirlo.

Emparejamiento poco común

Los choques entre el Atlético y la Roma no han sido nada habituales a lo largo de la historia del fútbol europeo, por lo que el único encuentro que puede servir de ejemplo para comparar, es el que disputaron entre ambos el pasado mes de Septiembre. En ese partido fue ligeramente superior el conjunto del Cholo Simeone, pero finalmente el partido acabó en tablas. Se espera un partido disputadísimo e igualado, más si tenemos en cuenta las rachas de ambos equipos y lo que se juegan.

Último partido entre ambos equipos | Foto: AS Roma

Un neerlandés impartirá justicia

Björn Kuipers, de 44 años, es el juez designado para este partido. Es un árbitro de reconocido prestigio internacional, ya que ha pitado varias finales de máximo nivel continental. Precisamente, una de esas finales fue la que tuvo como participante al Atlético de Madrid en el año 2014 en Lisboa.

Kuipers durante un lance en la final de 2014 | Foto: UEFA

Alineaciones esperadas