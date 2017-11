Previa Milan - Austria Wien: la enésima prueba para Montella

Cuenta la mitología griega que en la antigüedad el héroe Hércules fue castigado por los dioses a realizar doce trabajos como penitencia por haber asesinado con sus propias manos a su mujer, a sus hijos y a dos de sus sobrinos. Entre las arduas pruebas con las que tuvo que lidiar se encuentran la de despellejar al león de Nemea, matar a la Hidra -un monstruo policéfalo al que le crecían dos cabezas por cada una que le era arrancada-, robar las manzanas del jardín de las Hespérides o capturar al perro de tres cabezas Cerbero -guardián de las puertas del Hades y origen del término Cancerbero asociado a los porteros- para sacarlo del abismo.

Hércules en uno de sus trabajos | Foto: Wikipedia

Montella no es Hércules, Fassone y Mirabelli no son dioses y la Europa League no es ni el Hades ni el jardín de las Hespérides pero el entrenador italiano del Milan está atravesando una serie de pruebas similares a las del héroe mitológico partido tras partido. Los resultados del equipo milanista no son los esperados tras la gran inversión y cada encuentro disputado pone en jaque al técnico bajo la atenta mirada de los directivos, que presionan desde la lejanía para que cada prueba se salde de manera satisfactoria para los intereses del club.

No hay cabida para otro pinchazo

El equipo rossonero no termina de lubricar sus engranajes en el terreno de juego a los soldados que le han sido concedidos al enjuiciado Montella. Marchan séptimos en la clasificación liguera y a 11 puntos de la cuarta posición -que se estipuló como objetivo al inicio de la temporada-, por lo que la crisis en el vestuario comienza a tomar grandes dimensiones. En competición europea la situación es menos alarmante aunque tiene sus matices; el equipo marcha primero de grupo con ocho puntos pero ha empatado a cero sus dos últimos partidos.

El Milan ganó en Austria 1-5 | Foto: UEFA

Por ello, a pesar de contar con bajas de la magnitud de Conti y Calabria además de dudas de última hora como Suso, Calhanoglu y Romagnoli, el equipo quiere cosechar una victoria ante el Austria de Viena para quitarse el mal sabor de boca de la derrota por 2-1 ante el Nápoles en la última jornada liguera y conseguir del mismo modo el pase matemático a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Toca aferrarse a la épica

Por su parte el conjunto Die Veilchen -apodo del club que significa los violetas- también quiere tener semejanza con los relatos míticos tras ver como el AEK, a pesar de ser de Atenas, viéndose inferior a su rival italiano defendió el 0-0 al más puro estilo espartano tanto en Grecia como en Milán. Por ello el conjunto dirigido por el alemán Thorsten Fink buscará resarcirse de su última derrota por 2-3 en casa frente al Admira Wacker Mödling así como del doloroso 1-5 que le endosó el propio Milan en la segunda jornada de la fase de grupos.

El Austria Wien debe dejarse la piel | Foto: Austria Wien

El objetivo del conjunto austriaco es rascar algún punto que les ayude a mantenerse cerca del AEK y jugárselo todo en la última jornada contra ellos, pues si el conjunto griego puntúa y el Austria Wien no lo hace los austriacos quedarán eliminados de la competición. La baja más notoria de los hombres de Fink es la de Heiko Westermann en el centro de la defensa, por lo que el entrenador deberá buscar alternativas par aparar las acometidas milanistas.

Convocatorias

La lista de convocados del Milan es la siguiente: Donnarumma, Storari, Donnarumma, Antonelli, Bonucci, Gómez, Musacchio, Rodríguez, Zapata, Biglia, Bonaventura, Borini, Clahanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Cutrone, Kalinic, André Silva.

La convocatoria del Austria Wien no ha sido facilitada

Posibles Alineaciones