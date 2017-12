Previa Juventus - Genoa: Dybala y diez más

Vía juventus.it

El Juventus - Genoa, en principio es un encuentro que enfrenta a uno de los equipos punteros de Italia (la Juventus), ante otro (el Genoa), que a pesar de tener una gran historia, no vive sus mejores momentos. Ya el año pasado evitó el descenso en la últimas jornadas, y esta temporada parece que va por el mismo camino. Sin embargo, éste se trata de un enfrentamiento que nada tiene que ver con la Serie A, ya que es un único partido, sin vuelta, que decidirá uno de los cuartofinalistas del torneo. Cualquier fallo te deja fuera de la competición y eso iguala mucho las cosas.

El partido se disputará en el feudo juventino. El equipo local, a pesar de que mañana se supone que hará bastantes rotaciones, cuenta con una gran plantilla y llega al encuentro en su mejor momento de lo que va de temporada. No ha recibido gol en los últimos seis partidos que ha disputado, lo que hace pensar que el equipo de Allegri está recuperando sus señas de identidad, que parecían haberse quedado por el camino a principio de temporada. En esos seis partidos dejando la portería a cero, se ha enfrentado a rivales como el Inter, el Napoli o el Barcelona: no precisamente hermanitas de la caridad.

Por su parte, el Genoa, tiene en esta competición la única posibilidad de dar algo de ilusión a sus aficionados, que ven como el equipo no abandona en los últimos años las zonas bajas de la clasificación. Sin embargo, puede darse también el caso, de que precisamente esa mala situación en la Serie A, haga que el encuentro sea más un estorbo que otra cosa para el conjunto rossoblú. De hecho se esperan también ciertos cambios en el once de Ballardini.

Dybala juega

Puede parecer algo evidente que el astro argentino de la Juventus vaya a formar parte del encuentro, aunque no tanto que lo haga en un a competición, donde los teóricos fijos en el once inicial suelen obtener minutos de descanso. Pero es que, el internacional con Argentina, está siendo noticia las últimas semanas por sus dos suplencias consecutivas, tanto en Champions contra Olympiacos, como en liga ante el Bologna. Ambos partidos de gran importancia para el club, que no ha escondido en ningún momento el hecho de que el futbolista tiene que recuperar su mejor nivel y que un poco de banquillo no le va a venir mal. Después de ésto, ha sido el propio Allegri, el que en la rueda de prensa previa al encuentro, ha confirmado la titularidad mañana del jugador. "Dybala está mejorando, entró bien los últimos minutos en Bologna y ha hecho buenos entrenamientos, por lo que mañana será del partido", confirmaba el técnico juventino.

Un técnico que mediante la convocatoria resaltaba las bajas de De Sciglio, Cuadrado, Mandzukic y Buffon. El croata, al igual que el veterano portero, son incluso duda para el trascendental próximo partido ante la Roma. Buffon sigue sin recuperarse y Mandzukic ha necesitado puntos en el gemelo donde sufrió un fuerte golpe ante el Bologna, que le obligó a abandonar el campo, precisamente dando entrada a Dybala. El resto de la plantilla está a disposición del entrenador, que comunicó las seguras titularidades también de Rugani y Bernardeschi. En el resto del once mostró más dudas, aunque dió a entender que muchos de los jugadores con menos minutos, dispondrán de ellos en el día de mañana. Entre ellos, posible titularidad de Marchisio y de Sturaro; mientras que el esperado extremo croata, Pjaca, lo normal es que pueda llegar a contar con minutos a partido empezado. El joven futbolista ha estado disputando muy buenos partidos con el equipo primavera de la Juventus, marcando incluso algún gol.

En definitiva, Allegri hará rotaciones, pero con cabeza, ya que en todo momento ha destacado que este torneo es uno de los objetivos de la temporada, porque su equipo opta a ganar todas las competiciones en las que participa, y aspira a volver a realizar una campaña como la pasada, donde al igual que en la temporada 2014-2015, se quedaron a una victoria (en la final de la Champions) de conseguir todo un triplete.

Ganas de dar la sorpresa

Así analizaba el encuentro el técnico genoano, Ballardini, en la previa. Precisamente este entrenador, desde que llegó relevando a Juric, está devolviendo los buenos resultados al equipo, cosechando ocho puntos en los últimos cinco partidos. No escondía sin embargo la dificultad del partido: "Iremos a jugar contra el mejor equipo de Italia y uno de los mejores de Europa, pero somos conscientes de nuestras posibilidades", afirmaba el entrenador.

Además el Genoa, se ha hecho recientemente con los servicios de Giuseppe Rossi, gran delantero italiano, ex de la Fiorentina y Villarreal entre otros, que por culpa de infinitas lesiones, nunca ha tenido la continuidad que cualquier jugador necesita para poner en muestra todo su talento. Esperará Ballardini hasta el último momento, a hablar con sus preparadores físicos, para decidir si hacer debutar al delantero italiano. También confirmó que habrá espacio para futbolistas menos habituales, pero igual de importantes en la plantilla. La baja de Spolli en defensa, confirmará probablemente el mismo trío defensivo que jugó ante el Crotone; mientras que en ataque, parece segura la presencia de Centurión y la duda queda entre Ricci o Galabinov, que ya hizo sufrir a Rugani en el partido anterior entre estos dos equipos.

Precedentes

10 precedentes en Coppa Italia entre Juventus y Genoa: los bianconeri han ganado siete de estos partidos, perdiendo una única vez y dos empates. La última vez que Juventus y Genoa se enfrentaron en Coppa Italia fue en los octavos de final de la temporada 1992/93, cuando los bianconeri ganaron tanto en el partido de ida como en el de vuelta. El Genoa ha marcado seis goles contra la Juventus en los últimos tres duelos de Coppa Italia, uno menos de todos los que había anotado en los siete anteriores. Tras haber perdido el primer enfrentamiento en casa (abril de 1939), la Juventus siempre ha logrado la victoria en los cuatro encuentros sucesivos contra el Genoa, en casa, en esta competición. El equipo rossoblu nunca ha marcado más de un gol a domicilio ante la Juventus en la copa nacional.

Posibles alineaciones