El debate: Paulo Dybala, ¿titular o suplente?

La Juve, pese a estar realizando una buena temporada, segundo en la tabla regular a un punto del Napoli y en las fases de eliminación tanto de la UEFA Champions League como de la Coppa, no está demostrando ser ese espectacular equipo que arrasaba en Italia y competía con todos en Europa. Parte del problema puede ser su estrella, Paulo Dybala, que no está al nivel esperado. Pero, ¿la solución es que el argentino sea suplente?

Estamos ante un caso peculiar en el seno de la Juventus de Turín. Su máxima estrella, el jugador que debería marcar una época en la ‘Vecchia Signora’, no está rindiendo como se espera de él, y Allegri ha decidido que debe ser suplente.

El argentino empezó la temporada como un avión. Hacía de la fantasía y de su instinto, sus armas principales. Ha pasado de la euforia absoluta en el primer tramo de temporada, a doblegarse ante la presión y la inseguridad a mitad de campaña. Quizá las eternas comparaciones con su compatriota Leo Messi, no han ayudado a un Dybala que se ha mostrado algo frágil psicológicamente este último mes.

Que te comparen siempre con Leo Messi no es fácil. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol (sino el mejor). Aunque a principio de campaña, Dybala estaba al nivel de Leo. Los meses de agosto, septiembre y octubre, fueron impresionantes para el argentino. Se le veía alegre, despreocupado…, pura magia que se fue apagando poco a poco, para dar paso a un Dybala más abatido. Aspecto clave para jugar en un club de primer nivel como es la Juventus.

Hasta la fecha, el argentino suma 12 goles y 3 asistencias en 1154 minutos disputados de Serie A. Es un gran registro. Pero la gran mayoría vinieron en el primer tramo de temporada, donde contábamos a pares los goles de ‘La Joya’.

Allegri sabe que Dybala no está en un gran momento de forma. “Dybala entró hoy (ante Bologna) y lo hizo bien, pero hay momentos en los que un jugador no está en su mejor momento y la suerte no está de su lado”, comentó Allegri en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado el pasado fin de semana ante el Bologna. El míster italiano conoce mejor que nadie a Paulo, y sabe de lo que es capaz la perla argentina. “El talento de Paulo está fuera de cualquier duda, pero también tiene que estar bien física y psicológicamente”. Sabedor del estado de Dybala, el técnico juventino confía en poder recuperar a su máxima estrella en un periodo corto de tiempo. Es una pieza clave para que la Juve consiga su séptimo campeonato de liga consecutivo.

Repasemos la trayectoria de Dybala hasta la fecha. Al inicio de campaña, se le otorgó el mítico dorsal ‘10’ que lucieron antaño hombres con el corazón blanquinegro como Del Piero, Roberto Baggio o el francés Platini. Todo un orgullo para el argentino portar ese dorsal para hacerlo aún más grande (si es posible).

Empezó marcando un doblete a la Lazio en la ‘Supercoppa italiana’, que no sirvió de mucho porque finalmente terminarían ganando los de Inzaghi tras la prórroga. Pero si nos permitió ver a un Dybala enorme con jugadas de altísimo nivel.

El arranque en la Serie A fue bestial. Consiguió marcar 8 goles en las primeras 4 jornadas ligueras. Los aficionados bianconeros se frotaban las manos ante la presumible temporada que les iba a dar el argentino. También fue pieza clave para ganar el derbi de Turín. Otros dos goles que hicieron que la Juve se coronase en su ciudad.

"Ahora mismo Dybala no está para ser titular en la Juve" Pero a partir de ahí empezó a bajar el nivel. No solo bajó su nivel goleador, ya que solo pudo anotar un gol en las últimas siete jornadas, sino que también bajó su nivel de participación en el juego. Ya no veíamos al Dybala alegre de las primeras jornadas. Pronto empezaron a llegar los rumores desde la cúpula directiva de la Juve, de que el bajón de Dybala no era únicamente por lo deportivo, había algo más complejo.

La semana pasada pudimos ver a Pavel Nedved, vicepresidente del club, aconsejando a Dybala a hacer más sacrificios dentro y fuera del campo. Quiso recalcar lo de fuera del campo, ya que es un aspecto fundamental para que un futbolista de primer nivel pueda llegar a competir a la altura.

Tanto es así, que el capitán Gianluigi Buffon, y el presidente Marotta, opinaron que el argentino necesita encontrar el equilibrio entre la persona y el personaje. “Necesita liberarse de mente, entonces volveremos a ver al Dybala que nos enamoró con su fantasía y goles”. Palabras de preocupación del máximo mandatario juventino.

Talento puro que ahora mismo viaja por el banquillo bianconero. Acierto de Allegri ya que Dybala a día de hoy no está para ser titular en la Juventus.

Dybala siempre debe ser titular en la Juventus ( Guillermo de Marcos / @GuilledeMarcos )

En las últimas semanas se ha producido en el seno de la Juventus una situación poco habitual. Que la actual estrella de su equipo, el jugador más codiciado, con más calidad, y uno de los potenciales ganadores del balón de oro en próximas temporadas, sea suplente, es algo que se antoja, cuanto menos, extraño. Pero es lo que en los últimos encuentros el técnico de la Vecchia Signora ha decidido, que el dorsal número diez de su equipo, Paulo Dybala, empiece desde el banquillo los encuentros.

Ha sucedido en los últimos dos choques, ante el Inter en el ‘Derby d`Italia’ y la pasada jornada de Serie A frente al Bologna. La suplencia de la ‘joya argentina’, que ya es motivo de debate en el país transalpino. Si fue titular este miércoles en Coppa de Italia en un once plagado de jugadores menos habituales, lo que puede indicar, que el sábado ante la Roma puede volver a partir desde el banquillo.

Pero, ¿es justa la suplencia de Dybala? Sinceramente, no. No está siendo la mejor campaña de la Juve en comparación a los últimos años, aunque sigue siendo muy notable. Quizá en parte, por el bajo nivel de alguno de sus futbolistas. Pero ese no es el caso del delantero argentino. Cierto es que no está pasando por su mejor momento de la temporada, pero es que el nivel al que comenzó el curso era de otro planeta. Doce goles en diecisiete partidos de Serie A, un guarismo goleador envidiable.

Aunque la mayoría han sido en los primeros dos meses de competición, es una cifra más que notable para un jugador que no es delantero centro puro. Números a un lado, la Juve pierde mucho sin el jugador argentino. Pierde magia, desciende en calidad, se queda sin cambio de ritmo, regate, velocidad, inteligencia y definición. Y según está la temporada, sin un dominio claro por parte de los bianconeros, la Juve no se puede permitir prescindir de Paulo.

"En estos momentos la Juventus no puede prescindir de Dybala" Quizás su comparación con Messi, del que se dijo incluso que le molestaba jugando a su lado en la selección argentina, ha elevado las expectativas de Dybala a un nivel que no se corresponde con la realidad. Este chico tiene destellos, mecanismos, cualidades y virtudes muy parejas a las de Leo, pero ni de cerca la regularidad y las prestaciones que ha llegado a realizar el mejor Leo Messi en el tiempo en el que lleva deslumbrando al mundo. Dybala tiene un nivel envidiable, pero no se le puede pedir que haga de Leo en su equipo.

Pese a que en los últimos encuentros se le ha visto algo fallón, impreciso y menos participativo, no se puede cortar la progresión de tu jugador más completo, y probablemente, más determinante. Tras el parón de navidades, no demasiado extenso en la Serie A, la Juve debe volver a la carga con la mente puesta en afianzar el liderato de la competición regular, en su eliminatoria de Coppa ante el Torino, y, sobre todo, en la europea frente al Tottenham. Sus opciones de seguir adelante en todas ellas, pasan en buena parte, por el estado de forma de Dybala. Y la mejor forma de mejorarlo, sin duda, es que vuelva al once titular.