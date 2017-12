Resumen Napoli 3-2 Sampdoria en Serie A 2017/18

16:55 Finaliza la retansmisión del Napoli vs Sampdoria en vivo. Muchas gracias por su atención.

16:54 Primera parte de goles, ocasiones y emoción donde empezó adelantándose la Sampdoria con un tempranero gol de falta de Gastón Ramírez, poco después empató Allan, y que a su vez la Sampdoria respondió con un penalti transformado por Quagliarella. Sólo seis minutos tardó en remontar el Napoli con goles de Insigne y Hamsik. La segunda mitad bajó el ritmo y las ocasiones, dominó más el Napoli y acabó con un jugador menos por la doble amarilla de Mario Rui.

16:52 90+3' Pitido final del partido. No se movió más el marcador en los segundos 45 minutos. NAPOLI 3-2 SAMPDORIA.

16:51 90+3' UYYYYY! Mertens se queda sólo mano a mano ante Viviano y dispara al centro. Atento Viviano para rechazar el disaro.

90+2' La Sampdoria dispone de un saque de esquina pero la defensa del Napoli despeja el balón.

16:48 90' TRES MINUTOS DE DESCUENTO HA DECRETADO DAVIDE MASSA

16:44 86' Se retira Strinic y entra al campo en su lugar Duvan Zapata. La Sampdoria va con todo ya.

82' Gastón Ramírez ve una tarjeta amarilla por protestar una falta que ha hecho Torreira y acaba amonestado por el colegiado Davide Massa.

16:37 79' Último cambio en el Napoli. Se va Lorenzo Insigne y entra Cristian Maggio.

77' Expulsado por doble tarjeta amarilla a Mario Rui, hace otra fea entrada y acaba el partido antes de tiempo

16:35 77' ROJAAAAA PARA EL NAPOLI!!!!

16:34 76' Se va el ex del Napoli, Fabio Quagliarella, que ha hecho un gran partido, y entra en su lugar Kownacki. Se va entre aplausos Quagliarella.

16:33 75' UYYYYY! Recibe un pase Fabio Quagliarella desde media distancia y al primer toque dispara y su disparo se va por poco de la portería defendida por Reina. Gran ocasión de la Sampdoria.

72' Verre ve la tarjeta amarilla por una infracción.

71' Primera sustitución en la Samdoria se va Barreto y sale Verre.

16:27 70' Segundo cambio del Napoli. Se va el capitán e ídolo Marek Hamsik entre ovaciones y entra Zielinski.

67' El partido ha bajado el ritmo. El Napoli controla el partido dando pases cortos a uno y dos toques que desgasta a la Sampdoria.

62' Torreira ve la amarilla por una protesta al arbitro.

58' Viviano ve la cartulina amarilla .

16:12 55' Primera sustitución en las filas del Napoli. Se va Jorginho y entra en su lugar Diawara.

51' Fea entrada de Rui que al darle a un balón suelta una patada al rival. Ve la tarjeta amarilla por esta acción antirreglamentaria.

50' Allan avanza con el balón hasta el borde del área. Dispara pero su tiro se va muy arriba por encima de la portería.

48' Hamsik envía un centro al área pero despeja la defensa de la Sampdoria.

16:02 46' COMIENZA LA SEGUNDA MITAD. NAPOLI 3-2 SAMPDORIA.

FINALIZA EL DESCANSO. SALEN LOS 22 FUTBOLISTAS Y EL TRÍO ARBITRAL AL CAMPO.

Por parte del Napoli, Allan, Insigne y Hamsik. Por parte de la Sampdoria, Gastón Ramírez y Quagliarella.

15:48 DESCANSO. LOS JUGADORES A VESTUARIOS. NAPOLI 3-2 SAMPDORIA.

45' El colegiado Davide Massa pita el final de la primera parte.

43' Quagliarrella se mete en fuera de juego.

15:44 42' UYYYY! Pase de Hamsik a Mertens y su disparo se va fuera rozando el palo izquierdo de Viviano.

15:43 41' UYYYY! Para Viviano a tiro de Lorenzo Insigne.

Marek Hamsik hace historia con el Napoli. Se convierte en el máximo goleador en su historia con 116 goles.

39' Gran jugada de Allan que sienta y hace lo que quiere a tres defensores de la Sampdoria se la echa hacia adelante pero llega desde atrás el belga Mertens y se la da para que remate en área pequeña el capitán Hamsik. Napoli 3-2 Sampdoria.

15:41 39' GOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!! GOOOOOOOOL DE HAMSIK!!!

15:39 37' UYYYY! Falla una ocasión Mertens.

33' Recupera bien Allan, se la da a Mertens que asiste genial a Insigne que con la derecha la pone en el fondo de la portería. Napoli 2-2 Sampdoria.

15:35 33' GOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! GOOOOOOL DE LORENZO INSIGNE!

31' Insigne se encuentra en fuera de juego.

15:32 30' UYYYY! Caprari asiste a Quagliarella pero su tiro no encuentra la portería de Reina.

27' Transforma bien el penalti Quagliarella. Tira bien fuerte al medio. Napoli 1-2 Sampdoria.

15:29 27' GOOOOOOOOOOOL DE LA SAMPDORIA! GOOOOOOOL DEL NAPOLITANO FABIO QUAGLIARELLA!

25' Hysaj ve tarjeta amarilla.

25' Hysaj comete falta dentro del área y comete penalti.

21' Mertens ve la tarjeta amarilla por una acción antirreglamentaria.

18' Strinic ve la primera tarjeta amarilla del partido por agarrar a un rival.

15:19 17' UYYYY! Callejón tira a puerta pero la para Viviano.

16''​Allan vió puerta con uN remate en el área PEQUEÑA tras un rechace que deja Viviano. Napoli 1 - 1 Sampdoria.

15:18 16' GOOOOOOOL DEL NAPOLI! GOOOOL DE ALLAN!

15:12 10' UYYYYY! Mertens dispara dándose la vuelta fuera del área y pasa rozando la red la portería.

15:10 8' UYYYY!!!! Gran parada de Viviano a tiro de Callejón en el sector derecho que desde un centro desde la izquierda remata con su pierna derecha de primeras.

15:08 6' Mertens comete falta por mano.

2' Tiro libre directo desde casi 30 metros, que golpea Gastón Ramírez con la izquierda y se cuela en la escuadra derecha de Pepe Reina. Napoli 0-1 Sampdoria.

15:04 2' GOOOOOOOOOOL DE LA SAMPDORIA. GOOOOOLAZOOOO DE GASTÓN RAMIREZ DE FALTA.

15:02 1':¡Comienza el partido en San Paolo! Nápoles 0-0 Sampdoria.

Sampdoria: Viviano, Strinic, Ferrari, Silvestre, Bereszynski, Praet, Barreto, Torreira, Ramírez,Caprari y Quagliarella

Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui, Allan,Jorginho,Hamsik, Callejón, Mertens e Insigne

Alineaciones confirmadas

El encuentro dará comienzo a las 15:00.

El último enfrentamiento entre el Napoli y Sampdoria data del 28 de Mayo de este mismo año en Serie A del curso pasado, con un resultado de dos goles a cuatro a favor del Napoli. Y el último en San Paolo fue el siete de Enero de 2017 de la temporada 2016/2017 que acabó con victoria del Napoli por dos goles a uno a favor del Napoli con gol en propia de Hysaj que puso el cero a uno y luego remontó en el tramo final con goles de Gabbiadini, que ya no está, y el defensor Tonelli.

Davide Massa en un partido de la temporada 2016/2017 | Foto: Gettyimages

El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa del colegio de Imperia. Árbitro de 36 años de banquero de profesión y que comenzó en al arbitraje con dieciséis años en el 1997, desde 2011 arbitrando en Serie A. Debutó un once de Enero de 2011 en un partido entre Fiorentina - Lecce con uno a uno. Internacional a nivel de clubes desde 2014 en un partido pre-eliminar de Europa League entre Elsfborg e Inter-Baku. Internacional también a nivel de selecciones en junio de 2015 en un Túnez-Bulgaria Ha arbitrado en catorce ocasiones al Napoli, seis de ellas en San Paolo, con balance de doce victorias, un empate y una derrota en 2015 ante el Empoli 4-2. Los seis arbitrados en San Paolo acabaron en victorias para los locales. El último que árbitro Davide Massa a Napoli fue esta misma temporada ante el Chievo que acabó con empate a cero.

136 encuentros entre Serie A y Serie B (97 en la A y 39 en la B)



52 victorias locales (38,2%)

38 empates (27,9%)

46 victorias visitantes (33,8%)



615 amonestaciones (más de 4 por partido)

27 expulsiones (una expulsión cada cinco partidos)

47 penaltis (aproximadamente uno cada tres partidos)

4.125 faltas pitadas (cerca de 30 por partido)



Estadio San Paolo donde disputa sus partidos el Napoli como local y jugará su próximo encuentro ante la Sampdoria | Foto: Gettyimages

El partido se disputará en estadio San Paolo, situado en el barrio de la Fuorigrotta en la ciudad de Nápoles. Inagurado en 1959 unas dimesiones de 100x68 con una capacidad homologada para unos 60.240 espectadores y con más de 45.000 entradas vendidas. Es el tercer estadio de toda Italia con mayor capacidad. Ha acogido grandes eventos deportivos como partidos de fútbol de los JJ.OO de Roma de 1960, dos Eurocopas las de 1968 y 1980 y el Mundial de 1990, donde acogió una de las semifinales entre Italia - Argentina que acabó en penaltis pasando Argentina.

Foto: UC Sampdoria

Atentos a: Quagliarella. El mítico delantero italiano y napolitano de nacimiento está viviendo una segunda juventud a sus 34 años, el fuera internacional con Italia y jugara un Mundial y una Eurocopa lleva nueve goles en Serie A y cinco asistencias. Esta en plena forma y esta en el mejor momento de la temporada. Seis goles de ellos anotados como visitante y eso sumado a que hace ocho temporadas jugó en el Napoli y es napolitano, donde se convirtió en ídolo de la afición saldrá motivado y querrá dejar su sello allí.

Foto: SSC Napoli

Atentos a: Hamsik. El futbolista eslovaco viene de igualar el récord histórico de Diego Armando Maradona de 115 goles con la camiseta Napolitana. Desde que llegara en 2007 se ha convertido en un emblema del club. A su alcance esta misma temporada tiene el récord de apariciones de Giuseppe Bruscolotti en Serie A con el Nápoli, fijada en 387, con Hamsik ya con 374. Otros logros que tendría a su alcance sería el de convertirse en el máximo goleador del club en la Serie A (con 95 goles, le falta 7, para igualar a Antonio Vojak), en Europa con 15 goles marcados, solo Edinson Cavani, 19, y Mertens 17 goles están por delante. Esta temporada suma dos goles en Serie A u ha jugado todos los partidos menos el pasado ante el Udinese en Coppa. Seguro que ante la Sampdoria querrá superar ese récord y ser más historia de lo que ya es en el club napolitano

Marco Giampaolo | Foto: Sampdoria

Declaraciones - Marco Giampaolo.

¨Debemos elegir la actitud con la que apostar, la fortaleza de Nápoles no le permite decidir demasiado. Tiene un porcentaje muy alto de posesión, es el líder de la liga, es el dueño del campo en el partido. Para su fortaleza debe ser capaz de adaptarse, debemos ser valientes, activos y jugar con personalidad. La fuerza de la afición del Nápoles se encargará de todo lo demás. El juego es fascinante porque el oponente es un equipo fuerte que juega un juego extraordinario¨.

¨Me gustaría que Sampdoria repitiera el rendimiento del año pasado: fue un partido en el que tuvimos un gran nivel de atención, vimos algunos fragmentos de ese partido que podrían ser válidos para el encuentro de mañana. Estaría muy feliz de ver ese desempeño allí, once contra once, sin ninguna expulsión. El partido de allí fue diferente de lo que enfrentaremos mañana, ahora espero un grupo diferente¨.

¨Conozco Nápoles, sé cuáles son sus puntos fuertes. Deberemos realizar una gran actuación a nivel colectivo, saber cómo driblar, saber lo que proponer, saber cuando arriesgar. Espero hacer al menos un punto, porque si no marcamos, será difícil. Confío en el rendimiento, el resultado depende de como jueguen ellos también porque son unos extraterrestres. Fisicamente está muy bien con respecto a la situación actual de Zapata, mientras que Linetty y Álvarez no vendrán a Nápoles. Linetty está listo, pero todavía no se siente seguro, así que pensamos que era mejor no llamarlo.El partido es importante para Sampdoria y para los intereses de Quagliarella ha sufrido en el pasado ese malentendido y por lo tanto, jugar en San Paolo es especial. Ahora que está "rehabilitado" a los ojos de la gente, espero que esté mentalmente bien y haga un gran partido¨

Último encuentro en San Paolo entre Napoli vs Sampdoria donde Hamsik controla un balón | Foto:Gettyimages

Napolitanos y genoveses se han visto las caras en 104 ocasiones con un balance de 37 victorias (36%) para el Napoli, 36 empates (35%) y 31 victorias (30%) para la Sampdoria. 124 goles anotados por el Napoli 126 goles anotados por parte de la Sampdoria a pesar de que el balance de victorias sea mayor para el Napoli. 100 partidos se han disputado en la Serie A con un balance de 35 victorias del Napoli (35%), 36 empates (36%) y 29 victorias para la Sampdoria (29%). Los otros cuatro partidos han sido en Coppa Italia dos victoria para el Napoli (50%) cero empates (0%) y 2 victorias para la Samdoria (50%). De los partidos jugados con Napoli como local y Samdoria como visitante suman 52 partidos disputados con un balance de 24 victorias para el Napoli (46%), 19 empates (37%) y 9 victorias de la Sampdoria (17%). En Serie A han disputado 50 encuentros con 22 victorias locales (44%) 19 empates (38%) y 9 victorias visitantes (18%). En Coppa Italia sólo se han jugado dos partidos que se saldaron con dos victorias napolitanas (100%). La victoria más abultada del Napoli como local ante el club genovés fue de cuatro goles a cero en la temporada 2010/2011 y la mayor victoria de la Sampdoria allí fue en la temporada 1990/1991 donde lograron imponerse por un gol a cuatro. El resultado que más veces se ha repetido entre ambos conjuntos ha sido el empate a uno, dándose en once ocasiones

Quagliarella celebrando uno de sus dos goles ante el Cagliari | Foto: Gettyimages

El último encuentro del conjunto de la provincia de Génova, la Sampdoria, lo jugó hace trece días en el Estadio Sant´Elia donde sumó un punto con el empate de dos a dos ante el Cagliari con doblete de Quagliarella. Punto que supo a poco ya que se fueron al descanso cero a dos y que en cuatro minutos malos del cincuenta y seis al sesenta el Cagliari empató.//www.vavel.com/es/futbol-internacional/futbol-italia/856993-sampdoria-deja-escapar-los-tres-puntos.html

La Sampdoria llega como sexta en la clasificación con 27 puntos, con un balance de ocho victorias, tres empates y cinco derrotas, en cuanto anotaciones lleva treinta goles a favor y veintitrés en contra. Como visitante suma ocho puntos con ocho partidos disputados, con un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas, sumando diez goles a favor y quince en contra.

Mertens en el último partido como local ante la Fiorentina controlando un balón | Foto: Gettyimages

El último encuentro del Napoli en la Serie A en San Paolo acabó en tablas, cero a cero ante el club violeta de la Fiorentina. Partido donde el club napolitano estuvo mal en la primera mitad y en la segunda dispuso de ocasiones para llevarse los tres puntos. https://www.vavel.com/es/futbol-internacional/futbol-italia/857184-san-paolo-no-resucita-al-napoles.

El Napoli llega a este partido como líder en solitario de la Serie A con 42 puntos con un balance de trece victorias, tres empates y una derrota. En cuanto anotaciones suma treinta y ocho goles a favor y once en contra. En sus partidos como locales en San Paolo suman diecisiete puntos en ocho partidos disputados con un balance de cinco victorias, dos empates y una derrota, con diecisiete goles a favor y cuatro en contra. Es el sexto mejor local de la competición

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido SSC Napoli vs UC Sampdoria en vivo, perteneciente a la decimooctava jornada de la COMPETICIÓN. El encuentro tendrá lugar en el Estadio San Paolo a partir de las 15:00 horas.