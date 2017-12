Previa Juventus - Roma: partido con sabor a final

Google Plus

Partidazo entre Juve - Roma / Foto: Juventus

Ya tenemos el primer regalo en estas fechas navideñas amigos de la Serie A. La jornada número 18 coincide con el partidazo Juventus - Roma. Y que mejor que en estas fechas navideñas poder disfrutar de los Dybala, Higuaín, Chiellini, Dzeko, Florenzi, Alisson y compañía. Mañana tenemos una cita con el mejor fútbol de la Serie A.

Y es que el partido de mañana nos hace retroceder unos meses atrás, cuando la Roma estuvo disputando hasta el final, el título liguero a la Juve. Y es que los romanistas hicieron una campaña pasada sobresaliente de la mano de Spalletti. Pero esta no se está quedando atrás. Con Di Francesco al mando, viajan cuartos a tan solo 3 puntos de la Juve, pero con el handicap de tener un partido menos. Por eso el partido de mañana se antoja decisivo para los intereses de los de Di Francesco.

Por su parte, la Juve está segunda a tan solo un punto del Napoli. La mejor noticia para los bianconeri, es que Dybala parece que ha vuelto a ser el que nos impresionó a principio de temporada. Marcó gol ante el Genoa en 'Coppa', y dejó destellos de su enorme calidad. Parece que mañana saldrá de inicio en el once de Allegri.

Tres puntos para el liderato bianonero

No son 3 puntos cualquiera. Son puntos que pueden alzar a los de Allegri al liderato de la Serie A, si el Napoli se deja puntos ante la Sampdoria. Y también son 3 puntos que arrebatas a un rival directo en la lucha por el Scudetto. Se antoja un auténtico partidazo.

Allegri está de enhorabuena. Seguro que el día de ayer estuvo hablando argentino de la mano de su hombre con más magia sobre el campo. Y es que en el partido de 'Coppa' pudimos volver a ver al Dybala que nos enamoró a principio de campaña. Jugaba, hacía jugar a sus compañeros, y sobre todo disfrutaba. Eran ya muchas las jornadas en las que no veíamos al argentino sonreír sobre el césped. Allegri lo sabe, y mañana partirá como titular en busca del asalto al liderato.

Dybala hizo el primer tanto ante el Genoa 7 Foto: Juventus

El técnico italiano tiene dudas sobre a quién alinear en ataque. El croata Mandzukic y el colombiano Cuadrado, no se han entrenado con normalidad debido a problemas físicos. Si no llegasen a tiempo para el crucial partido de mañana, Allegri saldría en ataque con Dybala, Douglas Costa e Higuaín. Veremos si se recuperan a tiempo.

Será un partido especial para Miralem Pjanic. El ex romanista, disputó 159 partidos con la Roma antes de fichar por la Juve, anotando 27 goles. Como declaró el centrocampista antes del partido crucial la temporada pasada, "Roma es mi casa, me siento muy querido por la afición y sigo en contacto con muchos jugadores de la actual plantilla". El bosnio guarda un grato recuerdo durante su etapa en la capital transalpina.

La Roma buscará apretar la parte de arriba de la clasificación

Si gana la Roma mañana en el Allianza Stadium, pondrá al rojo vivo la parte alta de la clasificación. Y es que en menos de 5 puntos, se encontrarían Juve, Napoli, Inter y la propia Roma. ¡La Serie A está que arde!.

Pero los de Di Francesco no encaran el partido de la mejor manera. Su inesperada derrota en 'Coppa' ante el Torino, deja a los de Di Francesco un poco tocados de cara al vital encuentro de mañana. Las estadísticas no acompañan a los de la capital. Son ya 6 derrotas consecutivas las que han cosechado en el Allianz Stadium. Desde 2010 no saben lo que es ganar en el nuevo estadio de la Juventus. Pero dicen que las estadísticas están para romperlas. Veremos de lo que son capaces los de Di Francesco.

Di Francesco durante un partido esta campaña / Foto: Juventus

Pero la Roma sabe que tiene un partido menos. Recordemos que en el mes de septiembre se suspendió el partido que le enfrentaba a la Sampdoria por amenazas de fuertes lluvias. Si gana ese partido pueden situarse segundos a tan solo un punto del liderato. Por lo que el partido de mañana es de vital importancia para las aspiraciones de la Roma. Porque la Roma ya no es el eterno aspirante que era hace unos años. La Roma a día de hoy, es una de las favoritas para alzarse con el Scudetto. Ya lo demostró el año pasado plantando cara a la todopoderosa Juve hasta las últimas fechas del campeonato.

Florenzi tuvo unas palabras antes del partido crucial de mañana / Foto: AS Roma

Ayer pudimos escuchar a Florenzi, uno de los capitanes romanistas, hablando sobre el partido de mañana. "Es un momento clave en el desarrollo de Roma. Vale tres puntos, al igual que el último juego que ganamos contra Cagliari, pero nos dirá en qué etapa estamos ". Palabras que nos dedica el internacional italiano sabiendo lo importante que es el partido de mañana. También tuvo palabras de elogio para sus rivales de mañana. "Son un gran equipo, una máquina implacable, además de que son campeones de Italia, por lo que no será fácil jugar allí. Sin embargo, trataremos de vencer la tendencia y obtener algunos puntos en Turín ". Tras 6 derrotas consecutivas en Turín, los giallorossi confían en sacar un buen resultado mañana. Le preguntaron que a quién se llevaría al Olímpico a jugar. No dudo ni un momento en contestar. "A Paulo Dybala, es una super estrella".

Precedentes de enfrentamiento

La Juventus es el equipo ante el que la Roma ha perdido más partidos en Serie A (79): sólo 39 victorias de los giallorossi, además de 48 empates. En Turín, la Signora ha ganado 54 partidos de 83, empatando 21 y perdiendo 8.

Los bianconeri han marcado en 23 de los últimos 24 choques ante la Roma en Serie A: en total, 46 goles: 15 victorias de la Juve, 5 empates y 4 derrotas. Desde que juega en el Allianz Stadium, la Juve siempre ha ganado en casa contra la Roma en Serie A: 6 victorias seguidas con 4 de ellos sin recibir y 16 goles a favor.

Precedentes de los entrenadores

Massimiliano Allegri y Eusebio Di Francesco se han medido 8 veces en Serie A: 5 victorias para el bianconero, incluidas las 3 últimas. El balance de Allegri contra la Roma en el campeonato está equilibrado: 5 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Di Francesco ha perdido 6 de los 8 partidos ante la Juventus en Serie A, además de 1 victoria y 1 empate.

Allegri tiene un balance favorable con respecto a Di Francesco / Foto: Juventus

Convocatorias y posibles alineaciones

Juventus. No ha salido la convocatoria antes de la edición de esta previa.

Roma. No ha salido la convocatoria antes de la edición de esta previa.