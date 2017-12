Anuario VAVEL US Sassuolo 2017: el ocaso de la magia

Google Plus

Imagen de un encuentro de Serie A | Foto: US Sassuolo

Un año para el olvido es en lo que se ha convertido este 2017 para Sassuolo. El cuadro verdinegro se ubica en la parte baja de la tabla en la presente campaña tras un terrible inicio envuelto en malas actuaciones del cuadro emiliano. Con un ligero respiro en sus últimos dos encuentros que terminaron en victoria ante Crotone y en el Luigi Ferraris ante Sampdoria, el Sassuolo consigue obtener una bocanada de aire fresco fuera de la zona de descenso, pero apenas con 3 puntos sobre el puesto 18 que ocupa el recién ascendido Spal.

El año para Sassuolo comenzó en la posición 16 del casillero de la Serie A 2016-2017, ya eliminado de la UEFA Europa League y sufriendo la eliminación de la Copa Italia en casa ante Cesena para dar inicio al año calendario y un empate sin goles ante Torino para cerrar la primera vuelta de la temporada. Una goleada (4-1) a Palermo, una victoria por marcador de (1-3) en el Adriático-Giovanni Cornacchia ante Pescara y posteriormente una derrota ante Juventus marcarían un alentador inicio para los neroverdi en el mes de enero.

En febrero sería un sabor agridulce el que llegaría a sentirse por los emilianos con 2 victorias y 2 derrotas pero sin poder obtener victoria en el Cittá del Tricolore. Entre marzo y abril apenas obtuvo un par de victorias, la primera de ellas ante Sampdoria el 15 de abril tras pasar tres meses sin poder ver luz en el Cittá del Tricolore. Los verdinegros iniciaban mayo en la posición 14 y sellarían un final de temporada bastante bueno con un empate ante Fiorentina a dos goles, una victoria en el Giuseppe Meazza ante el Inter (1-2), una escandalosa goleada (6-2) al Cagliari y una derrota ante Torino en la última fecha, le valdrían para ubicarse en la posición 12 del casillero al finalizar la campaña de Serie A.

Di Francesco, la clave

Una temporada no tan mala, pero que no estuvo a la altura de la campaña anterior a ella donde obtuvieron el pase a la ronda clasificatoria para la UEFA Europa League. Lo cierto es que en junio del presente año tras finalizar la campaña, Eusebio Di Francesco firmó contrato con el AS Roma para dirigir al equipo capitalino al que hoy ubica en la cuarta posición de la tabla de Serie A con un partido pendiente por disputar. Di Francesco fue el encargado de lograr el ascenso histórico del club a Serie A 2012-2013, y aunque fue cesado en enero de 2014 fue contratado poco más de un mes después ante la ausencia de resultados positivos con Alberto Malesani. Di Francesco logró salvar a Sassuolo del descenso y a partir de allí inició un buen andar por la Serie A, comúnmente alejado de la zona peligrosa, pero tras la partida a Roma de Di Francesco, el fantasma del descenso comienza a acechar al cuadro neroverdi.

Di Francesco logró el ascenso histórico de Sassuolo. Foto: Sassulocalcio.it

Tras una pretemporada sin ver la derrota ante clubes italianos de categorías inferiores y un empate ante Eintracht Frankfurt, el Sassuolo inició su andar en la temporada 2017-2018 con una victoria en Copa Italia ante Spezia (2-0) e iniciaría la Serie A pactando un empate sin goles ante Genoa. Seguido a esto, sufrió tres derrotas consecutivas ante Torino, Atalanta y Juventus, retomaría entonces la victoria en tierras sardas venciendo al Cagliari (0-1). Tres partidos más sucedieron para que Sassuolo volviese a ganar ya a finales de octubre en su visita al Spal.

No pudo ganar en casa a un Udinese que venía bastante mal y luego fue derrotado también por Napoli y Milan, entonces la victoria volvería a las arcas neroverdi en el Ciro Vigorito ante el sotanero Benevento que hasta ese momento no conocía ni siquiera el significado de puntuar en la Serie A, pero con un partido complicado que terminarían ganando en el cuarto minuto de agregado. Una semana después recibirían al Hellas Verona en el Cittá del Tricolore pero el equipo que dirigía Cristian Bucchi fue incapaz de conseguir un resultado positivo y fue derrotado (2-0) para concluir en el despido del DT, en su remplazo llegaría Giuseppe Iachini cuya última aventura como entrenador en Udinese había culminado de manera precoz.

El efecto Iachini

Tras tomar el mando, el nuevo DT lograría una victoria ante un Bari que marcha bien en Serie B y que aspira a la promoción. Este triunfo le daría el acceso a la siguiente ronda de Copa Italia al cuadro emiliano. Comenzaría entonces el mes de diciembre con una derrota por goleada (3-0) ante Fiorentina en el Artemio Franchi pero a partir de allí el cuadro neroverdi consiguió su primer triunfo como local de la actual campaña de Serie A, venciendo a Crotone (2-1) y una semana más tarde sorprendería a propios y extraños venciendo a Sampdoria en el Luigi Ferraris. Las dos victorias le valen la ubicación de la quinta casilla del tablero con tres puntos sobre la zona de descenso. En Copa Italia quedarían eliminados a manos de Atalanta, pero comienza a notarse cierto progreso en Serie A.



Desde la llegada de Iachini el equipo ha mejorado. Foto: Sassuolocalcio.it

Impotencia goleadora: Defrel ya no está

Sassuolo es en la presente temporada el segundo peor goleador después del colista Benevento. 11 goles en 17 partidos y cuenta además con el cuarto peor registro de goles concedidos y la segundo peor en diferencia de goles. Una de las claves de la impotencia goleadora de Sassuolo es la ausencia de Gregoire Defrel, quien se marchó cedido a la Roma durante el verano junto con otra pieza fundamental del cuadro neroverdi: Lorenzo Pellegrini.

Las dos bajas han sido sensibles para el cuadro emiliano pero la de Defrel ha afectado directamente en los números goleadores pues el francés fue goleador de Sassuolo en la pasada campaña. Un Berardi que no ha vuelto a ser el de antes, Matri cada vez más decadente, Falcinelli que no ha podido consagrarse y el joven Politano quien ha tenido que salir al paso goleador. Estas han sido las únicas armas con las que ha contado Sassuolo en ataque, lejos de aquellos días con Sansone, Zaza, la mejor versión de Berardi o el mismo Defrel, hoy Sassuolo sufre de impotencia goleadora.

Defrel fue el goleador de Sassuolo en la 2016-17. Foto: Sassuolocalcio.it

Sassuolo comenzó bien el año y lo ha finalizado de igual manera, el desastre ha sido en los restantes meses salvo el final de temporada. El cuadro neroverdi ahora de la mano de Iachini deberá sobreponerse a la situación complicada que afrontan ahora. Con dos jornadas para cerrar la primera mitad y una segunda vuelta completa para recuperarse, aún hay tiempo para los verdinegros de intentar revertir la complicada situación aunque los rumores apunten a una salida de Berardi en invierno. El 2018 será un año decisivo para Sassuolo y es clave para el club emiliano asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano.



¡Madre mía, lo que me da el fútbol!