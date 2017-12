Juventus vs Roma en vivo y en directo online en Serie A 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido Juventus vs Roma.

En el último encuentro oficial entre ambos equipos, celebrado el pasado 14 de mayo de 2017 y correspondiente a Serie A, la Roma superó al conjunto de Allegri por 3-1, gracias a los goles de De Rossi, El Shaarawy y Nainggolan. Lemina anotó el tanto de los bianconeros.

Paolo Tagliavento dirigiendo un encuentro | Foto: Gettyimages

El colegiado del encuentro será Paolo Tagliavento, de 45 años de edad. Es natural de Terni y debuto como colegiado en 1990 y desde 2007 es internacional FIFA. Ha dirigido 190 partidos en la máxima categoría del fútbol español y su otra ocupación habitual es la de peluquero.

Allianz Stadium | Foto: Gettyimages

El encuentro tendrá lugar en el Allianz Stadium de Turín, con capacidad para 41.507 espectadores y unas dimensiones de 105x68. El estadio es de reciente construcción y fue inaugurado el 8 de septiembre de 2011. En su corta vida ya ha albergado encuentros importantes, como la final de la UEFA Europa League de 2014 entre el Benfica y el Sevilla en la que salió victorioso el equipo hispalense.

Dzeko controla un esférico | Foto: AS Roma

Atentos a: Edin Dzeko. El delantero bosnio es el máximo goleador de la Roma con ocho goles en el torneo regular, y la mayor amenaza en ataque del club capitalino. Será un quebradero de cabeza para la zaga bianconera.

Dybala ante el Inter | Foto: Juventus

Atentos a: Paulo Dybala. El delantero argentino no llega en su mejor momento tras dos encuentros seguidos de Serie A en el banquillo, pero tras su buena actuación del miércoles ante el Genoa, 'la joya' apunta de nuevo a la titularidad. Sus números son buenos, sobre todo en el inicio del campeonato.

Di Francesco en rueda de prensa | Foto: AS Roma

El entrenador visitante, Eusebio Di Francesco, también atendió a los medios de comunicación, consciente de la importancia del choque: "Queremos probar a toda costa un resultado positivo en un campo que no es fácil, sin necesidad de cambiar nuestra identidad". Además, fue crítico por la eliminación copera: "Estoy apenado por ser eliminado de Coppa de Italia, pero no veo una falta de deseo, el rendimiento no ha sido nada malo. No tengo que pedir disculpas, pero tenemos que mejorar".

Allegri dirigiendo a la Juve | Foto: Juventus



Allegri pasó por rueda de prensa antes del encuentro de cara al choque ante la Roma, incidiendo en que su equipo está preparado para el partido. "El equipo está funcionando bien, hemos trabajado toda la semana y los muchachos están en buenas condiciones". También tuvo palabras de agradecimiento a Dybala tras su actuación ante el Genoa: "Contentos por el regreso goleador de Paulo, patrimonio del club y del fútbol mundial. En 2017 jugó 38 partidos, más que nadie, no pasa nada raro por haber estado una vez en el banquillo".

Pirlo y Totti controlan un balón en un encuentro de hace varias temporadas | Foto: FIFA

Entre los casi dos centenares de partidos, destaca el choque disputado el 10 de mayo de 1981, en el que el resultado fue de 0-0 y la Juve acabó siendo el campeón de la Serie A. El encuentro es uno de los más polémicos de la historia de la liga italiana, debido al gol anulado a Turone en los últimos compases, que hubiera cambiado el campeón de ese año.

Juventus y Roma se han enfrentado en 185 ocasiones, con un balance muy favorable a los de Turín, con 87 victorias, por 46 triunfos de los giallorossi y 52 empates. El balance de goles a favor es también muy destacado por parte bianconera, con 286 para la Juve y 197 en el cuadro capitalino. En territorio turinés los encuentros disputados son 93, con 60 triunfos de la Vecchia Signora, 12 de los romanos y 20 empates.

El último compromiso de los romanos acabó con tablas y sin goles en Verona ante el Chievo, lo que le frenó de poder estar ahora mucho más cerca de los tres puntales de la clasificación.

Por su parte el equipo capitalino llega en buena forma al encuentro, situado en la cuarta posición de la tabla con 38 puntos, tres por debajo de su rival y a cuatro del liderato, pero con un encuentro menos que deberá jugar ante la Sampdoria, aplazado en su día por el temporal. El balance de encuentros señala doce victorias, dos empates y dos derrotas, conseguidas con 28 goles a favor y 10 en contra. Los de Di Francesco están realizando una gran temporada, sobre todo en Liga de Campeones, aunque el pasado miércoles se quedaron fuera de la Coppa de Italia.

Higuaín celebra su gol ante el Genoa | Foto: Juventus

En el último encuentro como local de la Vecchia Signora, los de Turín superaron por 2-0 al Genoa en los octavos de final de la Coppa de Italia, gracias a los goles de Dybala en el primer tiempo y de Higuaín en la reanudación.

La Juventus llega al encuentro situada en la segunda posición de la tabla clasificatoria con 41 puntos, justo detrás del líder Napoli, que llega con 42, y uno más que el Inter, con 43. Los de Allegri han ganado trece encuentros, han empatado dos y han perdido dos más. Todo ello con cuarenta y cuatro goles a favor y catorce en contra. Pese a que los números son buenos, el equipo juventino no llega con las mejores sensaciones que podía tener.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Juventus FC vs AS Roma en vivo, perteneciente a la 18ª jornada de la Serie A. El encuentro tendrá lugar en el Allianz Stadium a partir de las 20:45 horas.