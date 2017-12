Anuario VAVEL AC Milan 2017: 195 millones que no valieron para nada

Foto: @ACMilan

2017 no va a ser un año muy recordado por el AC Milan y su hinchada. Arrancaron el año con Deulofeu como fichaje estrella, arreglando finalmente una temporada que no pintaba nada bien. Los chinos compraron el club en verano, Li Yonghong se convirtió en el propietario rossonero, poniendo fin a la era Berlusconi, y gastándose nada más y nada menos que 194,5 millones de euros en el mercado veraniego. La primera parte de la presente temporada 17/18, tampoco sirve para arreglar un año que pintaba muy bien, y es que acaba con un undécimo puesto y 24 puntos, a tres de Europa League.

El Milan es históricamente uno de los mejores equipos del mundo. Ganador de siete Copas de Europa: la primera en 1963, en el 69 volvería a ganar, y obtendría dos seguidas en el 89 y en 1990. Ya en 1994, de la mano de Arrigo Sacchi y siendo la pesadilla del Real Madrid, aquel Milan de los holandeses se alzó con su quinto título, además de matar casi definitivamente al Dream Team, al Barça de Johan Cruyff. 2003 y 2007 fueron sus últimos títulos europeos, a parte de las cinco Supercopas de Europa (07/08, 03/04, 94/95, 90/91 y 89/90) y las intercontinentales (90/91, 89/90, 69/70 y 07/08).

En cuanto a campeonatos nacionales se trata, no es el equipo en Italia que más tiene, la Juve se lleva ese puesto con 33 Serie A, mientras que los rossoneri tienen “solo” 18 ligas: 10/11, 03/04, 98/99, 95/96, 93/94, 92/93, 91/92, 87/88, 78/79, 67/68, 61/62, 58/59, 56/57, 54/55, 50/51, 1906/07, 1905/06, 1900/01. En 2011 ganaron su última liga, con un equipo cargado de estrellas, pero muchas de ellas con demasiada edad, véase ejemplos como Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Boateng, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Pato o Ibrahimovic.

Foto: acmilan.it

Ganador además de cinco Coppas de Italia (02/03, 76/77, 72/73, 71/72, 66/67) y siete Supercoppas (16/17, 11/12, 04/05, 94/95, 93/94, 92/93, 88/89). En la campaña 16/17, la pasada temporada, de la mano de Vicenzo Montella lograron ganar la Supercoppa a la vecchia signora, partido jugado en Qatar en diciembre de 2016. 2017 llegaba y lo empezaban con ganas desde San Siro, pero todos vimos cómo acabó la historia.

Deulofeu, héroe durante media temporada

Tras la victoria en la Supercoppa de Italia en penaltis ante la Juventus, el equipo de Berlusconi encaraba el mercado invernal con ganas de mejorar un equipo que Montella había exprimido al máximo. La temporada no iba mal, luchaban por entrar en Europa después de tres años sin pisarla. En 2014 quedaron octavos, en 2015 décimos y en 2016 un séptimo puesto que tampoco les valió.

En cuanto a fichajes en enero, las bajas fueron: Niang, extremo izquierdo que se marchó cedido al Watford inglés; Luiz Adriano, delantero brasileño que nunca terminó de mostrar ese nivel dado en el Shakthar Donetsk, se fue libre al Spartak de Moscú; y por último Rodrigo Ely, defensa central que firmó a modo de préstamo con el Alavés.

Las altas fueron solo dos, peor una de ellas se convirtió en la mejor de la temporada: Lucas Ocampos, extremo llegado del Genoa como cedido y Deulofeu, también como cedido. Fue éste último, Gerard Deulofeu, extremo español llegado del Everton que dio el mejor nivel de su carrera. Junto a Suso formaron una de las mejores delanteras de la Serie A. La “Deulofeumanía” solo acababa de llegar.

Foto: @ACMilan

De ni siquiera marcar un gol con el Everton, a llevar al Milan a disputar Europa de nuevo. Ante el Bologna dio una asistencia que valió el 0-1, ese fue su primer gran encuentro con la elástica rossoneri. Cuatro goles y tres asistencias en media temporada que le convirtieron en héroe.

La jornada 29 significó el cambio de rumbo. La victoria ante el Genoa por 1-0 dio la fuerza al Milan para llegar a la sexta posición y mantenerse ahí. Por estas fechas ya se sabía que Berlusconi había vendido el club a Li Yonghong, empresario chino, por más de 900 millones de euros. La temporada llega a su fin con un Milan sexto y 63 puntos, dejando fuera al Inter con 62.

Foto: @ACMilan

El verano más movido de su historia

El final de la campaña 16/17 dio paso al nuevo proyecto deportivo chino de Li Yonghong, empresario chino que poseía un gran capital para invertir en la escuadra de San Siro. Sin duda, uno de los veranos más movidos y caros de la historia milanista.

El consorcio chino tuvo que lidiar con la posible marcha de Gianluigi Donnarumma. Las pretensiones salariales del joven portero hacían imposible su renovación, todo esto por culpa de su manager, Mino Raiola. Finalmente, Donnarumma se mantuvo en el equipo y la historia de amor continuaría.

Todo parecía ir bien, muchas fueron las salida, lo que hizo que para liberar sueldo y conseguir dinero para nuevas inversiones: Mattia De Sciglio se marchó a la Juventus por 12 millones de euros; Kucka al Trabzonspor por cinco millones; Rodrigo Ely por tres millones al Alavés; Vangioni se fue al Monterrey por 1,7 millones; José Sosa al Trabzonspor como cedido por 1,35 millones; Bacca al Villarreal; Lapadula al Genoa como cedido por dos millones; Niang al Torino a modo de préstamo por dos millones, Bertolacci también cedido al Genoa; Honda salió libre al Pachuca; Poli libre también al Bologna; Diego López libre al Espanyol; como fin de cesión salieron: Deulofeu, comprado por el Barcelona, ya que el club blaugrana tenía una claúsula de recompra; Matías Fernández a la Fiorentina; Ocampos al Genoa; y Pasalic al Chelsea.

Foto: @acmilan

Pero las llegadas fueron las que dinamitaron el mercado. Casi 200 millones de euros gastados en 11 jugadores, una plantilla totalmente nueva, un reto para Vicenzo Montella. El fichaje más sonado ha sido el de Bonucci, defensa central llegado de la Juventus por 42 millones, sin duda el proyecto iba para ser uno de los mejores de Europa. El Joven delantero portugués, André Silva, llegado del Oporto por 38 millones de euros; Conti para el lateral derecho, llegado del Atalanta por 25 millones; Calhanoglu, el joven talento turco que llevaba media temporada sancionado, 22 millones procedente del Bayer Leverkusen; Musacchio del Villarreal por 18 millones para formar una pareja de centrales envidiable; Ricardo Rodríguez por 18 millones para el lateral izquierdo ante la baja de De Sciglio; el gran mediocentro Lucas Biglia llegado de la Lazio por 17 millones; Franck Kessié del Atalanta en calidad de cedido por ocho millones; Kalinic también cedido por cinco millones proveniente de la Fiorentina; Antonio Donnarumma, hermano de Gianluigi, por 1,5 millones, un fichaje muy criticado; y por último a modo de préstamo, Fabio Borini, extremo izquierdo del Sunderland.

Pero esta gran cantidad de fichajes es algo muy difícil de manejar y Vicenzo Montella no logró tener una estructura en el equipo, una alineación fija y unos jugadores clave.

Gattuso, la última esperanza rossoneri

Temporada prometedora, aunque Vicenzo Montella debía hacer funcionar a 11 piezas nuevas que nunca habían jugado juntas. Arrancaron con la fase clasificatoria a Europa League: vencieron en la final al Cariova (0-1 y 2-0) con los goles de Ricardo Rodríguez, Bonaventura y un nuevo protagonista, Cutrone. Éste joven delantero de 19 años que saltó del filial al primer equipo para convertirse en una estrella.

Kalinic y André Silva debían ser los goleadores y empezaron jugando: el croata lo hacía en liga y el portugués en Europa League, pero siempre era Cutrone el que arreglaba los partidos atascados, tanto es así, que acabó haciéndose con la titularidad en muchos partidos de Serie A. Arrancaron bien la liga, también les fue bien en Europa, pero poco a poco la cosa fue a peor. Un centro del campo que no funcionaba, con Kessié y Biglia sin dar la talla, con lesiones, al final es Montolivo el que ganó la titularidad. Arriba sin extremo izquierdo y con un Borini que no da el nivel. Suso es el único que se libra, además de Cutrone, pues André Silva y Kalinic no andan finos de cara a puerta. La defensa es otro tema a solucionar, aunque los laterales o carrileros están cumpliendo (Ricardo Rodríguez, Calabria, Abate o Antonelli, ya que Conti está lesionado), los centrales no son como deberían. Muchas veces se usó la defensa de tres con Romagnoli, Musacchio y Bonucci, pero solo el argentino está realizando buenas actuaciones, los dos italianos tienen demasiados fallos en los partidos.

Montella y su Milan fueron bajando sin frenos en la tabla clasificatoria. Comenzaron primeros, luego llegaron a la cuarta plaza y ahora no consiguen ni siquiera entrar en Europa. Son undécimos con 24 puntos a tres de puestos europeos. La derrota ante el Napoli y el empate contra el Torino en las jornadas 13 y 14, con el equipo séptima plaza, Vicenzo Montella obligado a irse, destituido el entrenador que hace cinco meses les había dado la oportunidad de jugar Europa. En su puesto entró Gennaro Gattuso, leyenda milanista, para tratar de arregalr la situación, pero después de cuatro partidos solo ha ganado uno: empató ante el Benevento en el minuto 90, les marcó gol el portero y sumaron así sus primeros puntos en la temporada; la victoria ante el Bologna por 2-1 daba esperanzas, pero cayeron 3-0 ante el Hellas Verona y 0-2 contra el Atalanta, un desastre que esperan arreglar para 2018.

Foto: @acmilan

En Europa League mejoraron gracias a André Silva, se clasifican como primeros de grupo con 11 puntos, por delante del Riejka, AEK de Atenas y Austria de Viena, en dieciseisavos se verán las caras contra el Ludogorets.

Cutrone lleva 22 partidos jugados y ocho goles, los mismos que André Silva, Suso lleva siete en 24 encuentros y Kalinic cuatro en 20 choques, Borini solo lleva uno en 23 partidos. Números muy pobres para el desembolso realizado, sin juego, sin ritmo, con muy pocos jugadores rindiendo al nivel esperado y para más problemas: el propietario Li Yonghong podría haber incumplido el fair play financiero y el Milan podría ser expulsado de Europa, además de ser denunciado, ya que se supone que no tiene el patrimonio que dice tener, sus empresas en chinas estarían embragadas y familiares suyos estarían en prisión por temas de estafa.

Foto: ACMilan.it / Li Yonghong, nuevo propietario milanista

Lo último añadido a esta negra y pésima situación milanista es la nueva posible marcha de Donnarumma. El portero dijo que renovó por presiones y miedo a los hinchas y ahora vuelve a salir para hablar en contra del Milan y manifestar su descontento de la mano de Raiola. Los aficionados, en especial los ultras, ya ha mostrado su deseo de que abandone el club y en cada partido le dedican pitos, insultos y pitadas.

Difícil temporada la del Milan, mucho que arreglar, demasiados problemas que pueden acabar con uno de los clubes con más historia del mundo.