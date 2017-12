Anuario VAVEL SS Lazio 2017: prohibido fallar a la hora de la verdad

Google Plus

Los jugadores mantean a Inzaghi | Foto: SS Lazio

La temporada 2016/2017 fue la primera en la que Simone Inzaghi empezó su propio proyecto desde el banquillo, la Lazio disputaba dos competiciones: Serie A y Coppa Italia. A pesar de que la llegada de Inzaghi supuso una mejoría evidente en la escuadra, no bastó para acabar la temporada en puestos que dan opción a disputar competición europea. Durante la primera mitad del campeonato, la Lazio consiguió establecerse en los puestos de Europa League.

Trayectoria ascendente durante el primer trimestre

El año empezó con una victoria por la mínima en el Olímpico de Roma ante el Crotone, se cerraba con ese partido la primera vuelta de la temporada pasada. La Lazio se consolidaba en cuarta posición, puesto que permite jugar la UEFA Europa League. Enero fue un mes de alegrías y decepciones. En Serie A el balance fue muy irregular, disputaron cuatro partidos en los que obtuvieron dos victorias y dos derrotas. Sin embargo, en Coppa Italia disputaron dos eliminatorias brillantes. En octavos de final consiguieron eliminar al Genoa realizando un gran partido, mientras que en cuartos dieron la campanada al apear de la competición al Inter a domicilio.

Durante el segundo mes del año, se disputaron cuatro partidos en Serie A. Los biancocelesti consiguieron 10 puntos de 12 posibles, aprovechando que no disputaban competición europea ni Coppa se centraron únicamente en el campeonato doméstico y cumplieron el objetivo con creces.

Marzo comenzó de la mejor manera posible. Victoria ante el máximo rival en el famoso 'Derby della Capitale'. Los goles de Immobile y Milinković-Savić, dos de los protagonistas del año, encarrilaron el pase a la siguiente fase de Coppa. El saldo en Serie A fue de dos victorias y un empate para los de Inzaghi, que consiguieron así enlazar dos meses invictos. Durante el primer trimestre del año, se vio al mejor Lazio de la temporada con un nivel de juego y físico óptimo.

Los jugadores de la Lazio celebran su victoria frente al Inter en Coppa | Foto: SS Lazio

Billete para la final de 'Coppa' y la clasificación para Champions al alcance de la mano

Donde realmente se ve el potencial de un equipo y se empieza a decidir toda una temporada es en el mes de Abril. Los de Inzaghi lo empezaron de manera inmejorable, con una victoria a domicilio ante el Sassuolo en Serie A y finiquitando su pase a la gran final de Coppa Italia. En un partidazo ante la Roma en el que, a pesar de la derrota por 4-2, consiguieron pasar a la siguiente fase. A pesar de la dolorosa derrota ante el Napoli en el Olímpico de Roma por cero goles a tres, los laziale acabaron el mes con la misma brillantez con la que lo empezaron. Esta vez en Serie A, consiguieron golear como visitantes a su máximo rival histórico en el derbi romano. La Lazio llegaba a Mayo con opciones de pelear por los puestos que dan acceso a Champions League y con el billete bajo el brazo de la final de Coppa Italia que les enfrentaría a la Juventus de Turín.

Euforia tras ganar el Derby della Capitale | Foto: AS Lazio

Dura derrota en la final de la Coppa Italia

La Lazio llegó a la final de Coppa con la máxima ilusión, tras haber eliminado a Inter de Milán y Roma. Aunque su rival era temible; la Juventus tenía la posibilidad de conseguir un triplete histórico, ya que estaban en la final de Champions League y tenían el Scudetto en sus manos. Los laziale no fueron rival para la Vecchia Signora, ya que al descanso ya iban con dos goles por debajo en el marcador. A pesar de que el resultado ya no se movería, los de Inzaghi no fueron capaces de marcar el gol que les metiera en el encuentro. Perder la final de la Coppa Italia fue un golpe muy duro. Además de perder la ocasión de ganar un título ante uno de los gigantes del fútbol italiano, perdieron sus opciones de entrar en puestos Champions. Ya que los romanos perderían los siguientes encuentros hasta final de temporada.

La Lazio tuvo pocas opciones en la final de Coppa | Foto: SS Lazio

Final de temporada agridulce

Lamentablemente cuando llegó el momento de recoger lo sembrado durante todo el año, los laziale no dieron la talla. Perdieron la fiabilidad y la continuidad que habían mostrado. Cerraron el mes de Mayo en Serie A con el bagaje de tres derrotas y únicamente una victoria. Tras la final de Coppa, no levantaron cabeza y perdieron los dos encuentros que restaban. Estos resultados provocaron que las opciones que tenían de quedar en tercer lugar se fueran al traste. Finalmente los chicos de Inzaghi obtuvieron el quinto puesto en la tabla, con el que jugarían la Europa League en la siguiente temporada. Si se compara el resultado con la temporada anterior quedan buenas sensaciones, pero los tifosi quizás quedaron un poco decepcionados debido a las sensaciones que transmitió el equipo los meses previos. La temporada tuvo un final agridulce, la Lazio jugaría en Europa la próxima temporada, pero no en la máxima competición.

El último partido de la pasada temporada acabó en derrota frente al Crotone | Foto: Crotone

Simone Inzaghi, anno II

Comenzaba así el segundo año de Simone Inzaghi con proyecto propio. El entrenador natural de Piacenza, pretendía mantener el bloque de la temporada anterior aunque no lo consiguió del todo. La Lazio perdió dos de sus piezas claves. Lucas Biglia fichó por el AC Milan y Keita Baldé recaló en el Mónaco. A pesar de la gran caja que dejaron estos dos traspasos, los laziale no se volvieron locos a la hora de realizar ningún fichaje. Sus dos incorporaciones más destacadas fueron las de Lucas Leiva proveniente del Liverpool o Felipe Caicedo que llegó del Espanyol. Tras una brillante pretemporada el próximo objetivo estaba claro: la Supercopa de Italia contra la Juventus.

Lucas Leiva fue el fichaje más destacado | Foto: SS Lazio

Revancha en la 'Supercoppa'

La Juventus ganó el Scudetto y la Coppa Italia, por lo que la Supercopa italiana la disputarían el campeón de Serie A y el finalista de Coppa. En Agosto, la Lazio se encontró disputando su primer título de la temporada. El partido tuvo absolutamente de todo. Immobile por partida doble permitió a los de Simone Inzaghi escaparse en el marcador, pero Dybala también en dos ocasiones consiguió empatar el partido en los minutos finales. Cuando todo el mundo pensaba que el partido acabaría en empate, Murgia anotó el gol de la victoria laziale. Este gol desató la euforia entre todos los aficionados de la Lazio y sirvió para tomarse la revancha de la final de Coppa Italia. La temporada no podía empezar mejor para los de Inzaghi.

La Lazio levanta el trofeo de supercampeón italiano | Foto: SS Lazio

Buen arranque, tanto en Italia como en Europa

Tanto en Serie A como en Europa, la escuadra de la ciudad eterna está manteniendo un gran nivel esta temporada. En el campeonato italiano se sitúan quintos, con un partido menos y con la cabeza de la clasificación a tiro de piedra. Únicamente han sufrido tres derrotas en lo que va de temporada, una de ellas contra su máximo rival y otra contra el gran Napoli de Sarri. Además en la primera vuelta que está a punto de llegar a su fin, han firmado actuaciones estelares, como su goleada al Milan o la victoria a domicilio frente a la Juve. En la Coppa ya están en cuartos, tras deshacerse con facilidad del Citadella. Mientras que en la Europa League consiguieron pasar la fase de grupos de manera brillante, clasificándose como líderes.

Los laziale están realizando una gran Europa League | Foto: SS Lazio

El año ha acabado muy bien para la Lazio, pero ahora queda lo más importante. Lo que les faltó hacer el año anterior, que no es otra cosa que no fallar en los momentos decisivos de la temporada. Si consiguen llegar a este nivel al mes de Abril, los laziale pelearán por todos los títulos.

¿Y quién sabe? Quizás la parte biancocelesti de la ciudad eterna se inunde de sonrisas.