Anuario VAVEL Atalanta BC 2017: un año de ensueño con premio europeo

Anuario VAVEL 2017: Atalanta, un año de ensueño con regalo europeo / Foto: Atalanta

Gian Piero Gasperini ha logrado colocar la ciudad de Bergamo entre los lugares futbolísticos que hay que visitar. La campaña 2016-2017, terminaron en cuarta posición en Serie A. Quién se iba a pensar a principio de temporada que el Atalanta estaría disputando puestos europeos a final de campaña. Pues sí, el Atalanta hoy por hoy es un equipo a tener muy en cuenta. Jugadores como el 'Papu' Gómez o Andrea Petagna, son buques insignia en este equipo que va a más con el paso de los partidos.

Comienzo con algunas dudas, final feliz

Llegaban los hombres de Gian Piero Gasperini de vacaciones de navidad cargados con sus mejores regalos y llenos de motivación. El 2017 comenzó de la mejor manera. Visitaban Verona para enfrentarse al Chievo. Primer partido del año, y victoria por 4-1 ante los de Verona. Con un 'Papu' Gómez en plan estelar (marcó dos goles ese partido), se alzaron con los 3 primeros puntos del año.

El comienzo del año empezaba bien. Aunque se cruzó por medio el que sería el rival directo para conseguir un puesto en Europa League a final de temporada. La Lazio de Simone Inzaghi conseguiría arrebatarles 3 puntos en Bérgamo. Tras esta derrota contra el equipo de la capital, ganarían a la Sampdoria, para después empatar ante el Torino en un auténtico partidazo. Se adelantaría el 'toro' con un gol de cabeza de Falqué, para que empatara tras la media hora de juego en la segunda parte Petagna. Partido de ida y vuelta que la defensa de Gasperini supo contener. No es fácil parar a Belotti, Ljajic y Falqué, pero la defensa estuvo inconmensurable.

Mattia Caldara es el jefe de la defensa del Atalanta / Foto: Atalanta

Tras este pequeño bajón en la clasificación, llegarían 5 partidos en los que sacarían 13 puntos de 15 posibles. Tremenda racha para los de Gasperini, que le sirvieron para colocarse quinto a tan solo un punto de su máximo rival, la Lazio. Cagliari, Palermo, Crotone y Napoli, serían las víctimas de un Atalanta que empezaba a creer en el sueño europeo.

Pero a mediados de marzo llegaría la mayor derrota en este 2017. Visitaban el Giuseppe Meazza contra un Inter que únicamente dependía de los goles de su máxima estrella, Mauro Icardi. Los de Gasperini se fueron a Bérgamo con un 7-1 que dolió mucho en el seno del Atalanta. No fue el día. No salió nada. Kessie no dominaba el centro del campo, Caldara y Conti tuvieron fallos impropios de ellos, y Petagna y 'Papu' no estuvieron finos de cara al gol. Derrota y a recuperarse.

A partir de la derrota en Milán, quedaban 10 partidos en los que no supieron lo que es perder. Gracias a este tremendo tramo final de campaña, conseguirían alzarse en la cuarta plaza de la Serie A. Las victorias ante el Pescara, Genoa, Bolonia, Empoli y Chievo, con los empates ante la Juve, Sassuolo, Roma, Udinese y Milan, harían un total de 20 puntos valedores para entrar en la Europa League 2017-2018.

Gian Piero Gasperini es el artífice de los éxitos del Atalanta / Foto: Atalanta

Un año sobresaliente para el Atalanta en la competición doméstica, que le catapulta a estar entre los mejores de Europa.

Pobre actuación en la 'Coppa de Italia'

Pobre bagaje por parte de los de Gasperini en Coppa. Empezaban en el mes de agosto de 2016 la competición copera. Ganaron al Pescara de Serie A en tercera ronda, al Cremonese de Serie B en cuarta ronda, para terminar cayendo en octavos de final ante la Juve de Allegri. 2-3 para los bianconeri en un partido que se podría haber llevado cualquiera.

Otra cosa está pasando en la Coppa de 2017, donde están en octavos de final. Les espera el Napoli de Sarri. Ganaron en cuarta ronda al Sassuolo por 2-1.

Tremenda Europa League, pequeño bajón en Serie A 2017-18

Jugar competición europea para un "modesto" como puede ser el Atalanta, pasa factura en liga. Y así está ocurriendo.

La Europa League que han hecho los hombres de Gasperini ha sido tremenda. No tenían un grupo fácil. El Olympique de Lyon, Everton y Apollon, eran sus rivales en Europa. Pero ha sabido jugarla a las mil maravillas. No conoce la derrota en Europa. Doble victoria ante el Everton, una ante el Apollon y otra ante el Olympique de Lyon, han hecho que el Atalanta esté en dieciseisavos de final de la Europa League. Palabras mayores si decimos que su rival en esta ronda es el Borussia Dortmund. Los alemanes vienen de quedar tercero en un grupo en el que tenían al Real Madrid, Tottenham Hotspur y al APOEL. Otra dura prueba para este "novato" en competición europea.

Los jugadores celebrando el pase a dieciseisavos de Europa League / Foto: Atalanta

La liga es otra historia. A punto de terminar la primera vuelta, ya que les queda un único partido contra el Cagliari, viajan séptimos con 27 puntos. El objetivo del Atalanta tiene que ser volver a luchar por puestos de Europa League, pero a día de hoy, la competición europea la tienen 9 puntos.

Con toda la segunda vuelta por delante, y con la ilusión de la Europa League, el Atalanta es más que capaz de reducir la ventaja y meterse por segundo año consecutivo en los puestos de privilegio europeo.

Un equipo muy compacto

Se puede decir que el once inicial del Atalanta es de los mejores de la Serie A. Empezó el año 2017 con un once que repetíamos de carrerilla. Berisha en portería, Caldara, Conti, Masiello y Zukanovic en defensa, la sala de máquinas para Freuler y Kessie, con Gagliardini haciendo jugar a Spinazzola, 'Papu' y Petagna. Un equipo muy compacto y equilibrado que hacía de la posesión del balón su mejor arma.

Y han terminado el año con lo siguiente. Berisha en portería, Caldara, Masiello, Toloi y Hateboer en defensa, centro del campo para Crisante, Freuler y De Roon, y en ataque lo de siempre, Spinazzola, 'Papu' y Petagna.

Kessie ha sido una de las bajas más sensible para Gasperini / Foto: Atalanta

Tres bajas muy sensibles para Gasperini, que no hace más sino agrandar lo que está haciendo hasta la fecha. Han salido Conti y Kessie al AC Milan y Gagliardini al Inter. Bajas importantes para un once que se presumía de los mejores de Italia.

Han llegado en sustitución hombres como De Roon, Cornelius o Ilicic. Éste último ha cambiado Florencia por Bérgamo y se está convirtiendo en una de las estrellas del equipo.

Bérgamo habla argentino al son del 'Papu'

El argentino Alejandro 'Papu' Gómez es la estrella de este equipo. El capitán del equipo es el encargado de tirar del carro de esta gran plantilla. La temporada pasada terminaría con 16 tantos siendo el máximo goleador del equipo. El pequeño atacante tiene una clase enorme.

'Papu' Gómez es el hombre clave de este equipo / Foto: Atalanta

Si el 'Papu' juega, el Atalanta tiene muchas opciones de ganar el partido. La conexión Crisante, 'Papu', Ilicic, está haciendo que la afición de Bérgamo sueñe de nuevo con puestos europeos. Y quién sabe si con la Europa League.

