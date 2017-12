Reparto de puntos en Florencia, donde los de Pioli merecieron más

Google Plus

Reparto de puntos en el Artemio Franchi de Florencia, en un partido que no pasará a la historia. Ni el punto le sirve a la Fiore para acercarse al Atalanta, ni al Milan para acercarse a la Sampdoria.

El Milan está mal, la mano de Gattuso todavía no se nota, aunque sigue vivo en tres competiciones. Pioli, por su parte, ofreció un once inicial con ocho cambios respecto al último once en la Serie A. Mereció más la Fiore, que ve cómo se le escapa vivo un rival directo para sus objetivos de clasificarse para la próxima edición de la Europa League.

Los de Pioli merecieron el gol en la primera mitad

Comenzó el partido con la Fiorentina acechando la meta de Donnarumma. Lo intentaba con balones largos a Simeone y Thereau. Salieron muy ofensivos los hombres de Pioli en este encuentro. Pero no tardó mucho el Milan en hacerse con el dominio del balón. Suso encontraba espacios muy fácilmente. Bien plantada la Fiorentina en estos primeros minutos.

Llegamos al minuto 10 con demasiadas imprecisiones por ambos equipos. Lo intentaba más la Fiore en combinaciones con los de arriba. El Milan con problemas para crear en el centro del campo. Ni Bonaventura ni Montolivo cogían el dominio del balón. Los viola, con balones en largo, creaban demasiado peligro a la espalda de la defensa 'rossonera'.

Sería en el minuto 16 cuando llegaría la primera ocasión. Un balón colgado desde la derecha por Gil Dias, sería rematado al lateral de la red por Simeone. Empezaba a coger ritmo el partido. Dominio 'viola' hasta el momento. Tan solo 3 minutos después, otro centro desde la banda derecha, sería rematado alto por Thereau. Lo buscaba la Fiore. Tenía la posesión del balón. Un gran Benassi y Badelj se hicieron con el dominio del centro del campo.

Tuvieron que pasar 23 minutos para ver a Sportiello. Y fue de rebote. Un centro de Bonaventura sin peligro, hizo que el meta 'viola' entrara por primera vez en juego. Se estaba encontrando con muchas dificultades el Milan para crear peligro. A partir de ahí se vieron algunos tintes de esperanza en el juego 'rossoneri'.

En el tramo final del encuentro, Romagnoli derribaría a Simeone en la frontal del área. Falta peligrosa para la Fiorentina. Tiró Veretaut a la barrera. Excelente ocasión que se le escapaba a la Fiore. Lo seguían intentando los de Pioli. Esta vez un pase al hueco de Benassi, no sabría aprovecharlo Simeone para poner el primer gol en el marcador.

Gio Simeone estuvo a punto de hacer el primer gol / Foto: Fiorentina

A punto estuvo de hacer el primero la Fiore con un remate de cabeza de Gil Dias que desbarataría Donnarumma. Gran centro de Veretout.

Llegaríamos al final de la primera parte con la Fiorentina asediando el área de Donnarumma. Al Milan le vino de perlas que Luca Banti pitase el final de la primera mitad. Nos iríamos con empate a cero en el marcador.

Los goles se vieron en la segunda parte

Comenzaba el segundo tiempo con los mismos 22 jugadores que iniciaron el encuentro. La Fiore seguía a lo suyo, al mismo ritmo que acabó la primera parte. Un disparo de Badelj al que estuvo inconmensurable Donnarumma, estuvo a punto de ser el primer gol del encuentro.

Uno de los enfrentamientos del partido, fue el de Biraghi contra Calabria. Los dos laterales estuvieron viéndose las caras durante todo el encuentro, dejándonos alguna de las mejores jugadas.

El Milan dependía de las maravillas de Suso. Tanto es así, que en el minuto 51 tuvo la primera ocasión para el Milan. Un disparo desde la frontal del área, hizo que Sportiello se luciese lanzando el balón a corner. Hasta el momento, Suso y poco más en el Milan. Entraría Calhanoglu por Borini, totalmente desaparecido en todo el partido. También entraría Chiesa por Gil Dias en la Fiorentina.

No pasaría ni un minuto desde la entrada del joven italiano, cuando ya tuvo la primera ocasión para la Fiore. Disparo alto de Chiesa. Se empezaba a animar el encuentro.

Seguía la Fiore con la iniciativa del partido. El Milan no encontraba el balón. Mal el equipo de Gattuso. Minuto 60 y el partido se volvió loco. Llegaban los dos equipos con poco peligro, pero con un ritmo vertiginoso. Solo Badelj y Benassi supieron poner la calma en este tramo del encuentro. Entró Eysseric por Benassi.

La afición 'viola' celebrando el gol de Simeone / Foto: Fiorentina

La presión alta de los de Pioli, hacía que el Milan se atascase en la salida de balón. Tanto es así que en un centro de Biraghi, tras robo de Badelj, remataría Simeone al fondo de las mallas de Donnarumma. Primer tanto merecido para la Fiorentina. Tras el gol entró André Silva por Bonaventura.

Pero el Milan es el Milan. Cogió el balón Suso en la derecha, su disparo lo rechazó Sportiello, y lo mandaría al fondo de la red el turco Calhanoglu. El Milan empataba un partido en el que merecía ir perdiendo.

Calhanoglu fue el autor del empate / Foto: Milan

Y la Fiorentina era la que buscaba con más ímpetu el tanto que les diese ventaja en el marcador. Chiesa fue un auténtico revulsivo. Simeone por la izquierda era un puñal. Con la entrada de André Silva, el Milan ganó en ataque, pero seguía sin fortuna.

Ya en el tramo final del partido, la tuvo la Fiore. Un gran pase de Badelj, no sabría convertirlo en gol el ariete Thereau. Se merecía más la Fiore pero no encontraba el gol.

Empate final en un encuentro en el que la Fiorentina mereció la victoria.