Allegri: "Dybala será el mejor junto con Neymar"

El técnico se muestra paciente tras la victoria en Verona: "Tenemos 19 partidos para superar al equipo de Sarri", y sobre Dybala comentaba que "no tiene que tener ansiedad, el futuro está de su parte, junto con Neymar será el mejor del mundo en unos años". Volvía Allegri al partido: "Estamos contentos aunque sabemos que no hemos hecho un gran partido, los jugadores son los primeros que lo saben. Hemos puesto en riesgo la victoria, fallando una gran cantidad de pases depués de un buen inicio, y no hemos vuelto a hacerlo bien hasta el empate de ellos. El Verona lo ha hecho muy bien, es un equipo en buen momento, y sabíamos que iba a ser un partido complicado y engañoso", comentaba el entrenador de la Juventus.

Continuaba la rueda de prensa con el análisis del técnico juventino: "No podíamos permitirnos dejar puntos por el camino, teníamos que ganar para dejar atrás a otros equipos y permanecer pegados al Napoli, que ha hecho 48 puntos en la primera vuelta y un 2017 extraordinario". No podían faltar las preguntas sobre Dybala, autor de dos goles en este encuentro, a las que Allegri respondía diciendo que "es importante que haya vuelto a marcar, todos estamos contentos. Ha empezado a jugar mejor depués del gol, porque como todo en la vida, en el fútbol la condición psicológica es fundamental", afirmaba Allegri, que seguía hablando de su número 10: "Yo solo puedo aconsejarle de pensar en hacer las cosas bien, dentro del campo hay que ser malo y agresivo y eso vale para todos. Dybala está en su tercer año en la Juventus, tiene que pensar unicamente en hacer su camino, sin escuchar las comparaciones porque le hacen daño. Sin escucharlas, será el mejor del mundo junto a Neymar", sentenciaba el técnico.

A la pregunta de si antes del gol el cambio iba a ser Dybala, Allegri contestaba rotundamente que "no, iba a ser Mandzukic igualmente, porque empezó muy bien, pero luego se ha puesto en modo 'ahorro de energías'. ¿Napoli y JUventus se escapan en la lucha por el 'Scudetto'?: "Las demás no están descartadas, quedan 19 partidos y muchos enfrentamientos directos. Nosotros ahora tenemos que mirar a quién está delante nuestra, el Napoli. Ahora nos espera un periodo de 5 partidos como visitantes sobre 7, hasta el derby con el Torino en Serie A, y ganar fuera de casa nunca es fácil: será el tramo más importante de nuestra temporada", sentenciaba el de Livorno.

Finalizaba el ex técnico del Milan comentando que "nosotros tenemos que mantenernos dentro de todas las competiciones. El 'Scudetto' se resolverá en las últimas jornadas. El Napoli ha hecho 99 puntos en este 2017, lo que es extraordinario. Juega un grandísismo fútbol y es un rival importante; pero nosotros estamos cerca con calma, quedan 19 partidos y esperamos un paso en falso de ellos".