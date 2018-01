Allegri: "Es un derbi y queremos ganarlo"

juventus.com

Es tiempo de derby. La Juventus recibe al Torino para los cuartos de final, a partido único, de la Copa de Italia. "Es un derby y queremos ganarlo", sintetiza Massimilliano Allegri en rueda de prensa, que añadía que "por supuesto que habrá algunos cambios, pero no muchos". No estarán seguro Buffón, De Sciglio, Cuadrado, todos lesionados. Y Dybala jugará desde el principio. "No sé si como delantero centro. A su lado habrá uno entre Mandzukic e Higuaín y otro entre Douglas Costa o Bernardeschi. Lo único cierto es que para clasificarnos a semifinales no podremos jugar como ante el Verona, porque el Torino, independientemente de las ausencias, vendrá con animo de revancha, y tiene como objetivo este torneo para llegar a la Europa League. Además el derby siempre es un partido especial, por lo que tendremos que hacer un gran partido en lo técnico, en lo físico y sobre todo en lo mental", analizaba el entrenador de la Juventus.

'Scudetto' en las últimas diez

El final de la primera vuelta de la Serie A, parece haber dejado claros indicios de lo que se viene de aquí a final de temporada. Napoli y Juventus luchando por el título y Roma, Inter y Lazio contendiéndose los otros dos puestos que dan acceso a la próxima edición de la Champions League. "Tenemos que permanecer cerca del Napoli o intentar superarlo, porque será en las últimas diez jornadas cuando se decidirá el ganador", comentaba Allegri que continuaba pensando en la Coppa Italia, diciendo que "es importante, porque tenemos que llegar hasta la final, no por la gestión del grupo, sino porque hemos ganado las últimas tres, y mañana queremos ganar para poder volver a hacernos con este trofeo".

Para ello Allegri tendrá primero que resolver algunas dudas en cuanto a la alineación de refiere: "Marchisio puede jugar, pero tengo que decidir todavía si poner un mediocampo a dos o a tres hombres. Pjanic ha sido irregular y tiene que buscar la continuidad. Jugando con tres, todos tienen que estar bien, ya que solo disponemos de cinco o seis, contando que Sturaro va ocupando diferentes puestos", desvelaba el de Livorno.

Gigio, Gigi y Szczesny

Ninguna duda sobre quién será el futuro de la portería juventina, tras la retirada de Buffón: "Szczesny es su heredero, la Juventus ha hecho un gran fichaje, comprando un grandísimo portero e incorporándolo al grupo un año antes de que Buffón se retire. Además, tienen una gran relación entre ellos", respondía así Allegri a la pregunta sobre el futuro de Donnarumma, al que el propio Buffon había aconsejado la Juventus diciendo en una entrevista que "con este club nunca te equivocas en venir": "Gigio es un gran portero que tiene que crecer y hará su propio recorrido, pero nosotros tenemos a Szczesny", recalcaba el técnico.

Pjaca cedido

Pues si para la portería ya hay un heredero claro, para apuntillar la plantilla no debería llegar nadie en el mercado de invierno. "No necesito otros jugadores, me dificultaría en mis decisiones", comentaba Allegri, que a su vez daba por oficial la cesión de Pjaca: "Aquí tiene poco espacio, y necesita jugar para, después de una grave lesión, volver con nosotros más fuerte todavía".

Por último, unos comentarios sobre el VAR, y las polémicas de las últimas semanas: "Es normal que al principio se tuviesen dificultades en su uso, porque los árbitros tienen que analizar situaciones muy subjetivas y es donde nace el problema. Aún así, el VAR es un instrumento útil y que irá mejorando", finalizaba el entrenador de la Juventus.