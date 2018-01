Sarri: "Comenzamos el partido genial, pero no sé explicar el bajón en la segunda mitad"

Google Plus

Sarri descontento con la segunda parte de su equipo / Foto: Napoli

El Napoli cae eliminado de la 'Coppa de Italia' ante un Atalanta serio defensivamente, y acertado en las pocas ocasiones que tuvo.

Los de Sarri empezaron dominando el juego, con dominio del balón en el centro del campo y llegando con mucho peligro con Mertens e Isnigne en ataque. Los de Gasperini supieron jugar bien sus bazas, y ya están en semifinales de 'Coppa', donde esperará rival después del derbi de Turín de esta noche.

"En 'Coppa' no jugamos con la habitual determinación"

Sarri está molesto, es una evidencia. El juego del equipo es diferente en Serie A, donde dominan el campeonato realizando un fútbol de toque digno de un grande. "No sé explicar este bajón del equipo en la segunda parte. En 'Coppa' no logramos jugar con la habitual determinación. Quizás sea inconsciente o quizás no damos la misma importancia a algunos partidos y es un error". Palabras del técnico italiano del Napoli. Se le notaba cierto cabreo tras el juego de su equipo.

Sarri rotó, pero el equipo inicial ofrecía las mismas garantías que el supuesto once habitual. Le preguntaron por ello y esto respondió el míster italiano. "No creo, porque en el primer tiempo hemos jugado bien. Ha sido más bien la actitud distraída en el segundo. Y además el Atalanta es un equipo que siempre nos crea problemas. Si jugamos allí igual en el campeonato, tendremos problemas". Tiene que estar orgulloso Gasperini tras escuchar estas palabras de uno de los mejores entrenadores del panorama actual de la Serie A.

El técnico del Napoli cree que no fue un fallo en la alineación, o en el modelo de fútbol planteado anoche. Sarri cree que más bien fue un problema de actitud y atención, que de un fallo en el juego. "El equipo mentalmente está bien, habíamos ganado todos los partidos tras la derrota ante la Juventus. Creo que ha sido sólo por una menor atención con respecto a otros partidos".

Contento con la actuación del equipo en Serie A, descontento con la actitud de los suyos en 'Coppa'. El Atalanta avanza, el Napoli cae.