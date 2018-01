Bonucci le da un respiro al AC Milan

Google Plus

Esta tarde se veían las caras por quinta vez en este siglo AC Milan y Crotone, se habían enfrentado previamente en Coppa Italia en 2015 con empate y victoria en prórroga por tres a uno y otras tres veces en liga, las dos del curso pasado con victoria del Milan dos a una en la ida y empate a uno en la vuelta en el campo del Crotone, y la del mes de Agosto con victoria aplastante del Milan por tres goles a cero donde dio la sensación de que este año por fin pelearía el Scudetto.

Todo indicaba a que el Milan dominaría el partido y la posesión del balón y dispusiera de las mejores, así fue durante todo el primer tiempo donde el Crotone sólo disparo una vez con un tiro que se fue a las nubes y no creo nada de peligro a la portería defendida por Donnarumma. Desde el minuto dominó e intento crear peligro el conjunto rossoneri. En el segundo 50 la tuvo en sus botas Suso (que fue el mejor de su equipo y del partido) desde fuera del área con su pierna izquierda pero fue muy centrado el balón y Cordaz la paró sin ningún problema.

Grandes aportaciones por banda izquierda tanto el suizo Rodríguez como del turco Calhanoglu que con su izquierda buscaron con centros el peligro en área del Crotone. En el minuto 24 llegó la primera ocasión muy clara a través de Calhanoglu que coge un balón cerca del área que avanza hasta meterse y muy escorado la intenta cruzar con la zurda a la izquierda de Cordaz que salva muy bien con el el pie. Siguió el asedio del Milan con un Suso muy activo ya siendo entre líneas o con diagonales desde el sector derecho poniendo centros que sacaban continuamente los defensores del Crotone. Otra muy buena tuvo Kessie en el minuto 34 que coge un balón que cae suelto en el vértice del área y suelta una volea que se va por encima de la portería.

En dos minutos frenéticos en el 39 y 41 del primer tiempo tuvo dos clarímimas para poner el primer gol en el marcador. Un jugadón de Calabria por la zona derecha que decidió sumarse al ataque, puso balón perfecto al punto de penalti para que que entrara a rematar metiera gol. Ese balón que en principio iba para Cutrone se desestabiliza en el salto y cae al césped, y llega desde atrás Bonaventura, que cabecea pero no de forma contundente y remata muy mal fuera de los tres palos. La siguiente la tuvo de nuevo Suso que con una diagonal maravillosa por derecha y con su zurda pone un rosca no sabemos si quería centrar o tirar o ambas cosas, el caso era crear peligro, la pone tan baja que pega un bote que despista a todos menos a Cordaz que con unos reflejos envidiables a sus 35 años la para y el rechace va al larguero y el rebote lo coge Cutrone pero ya en el suelo no le pega bien al esférico.

Bonucci en la celebración del único gol del partido | Foto:Gettyimages

Y por fin llegó el premio

La segunda parte comenzó como la primera con Suso on fire creando peligro con un tiro que Cordaz tuvo que enviar a córner. Otro disparo increíble de Suso consiguió que fuera córner y a la postre el gol que daría los tres puntos al equipo milanista. Saque de esquina de Calhanoglu al que sale Cordaz a despejar con los dos puños, lo hace mal, y con la mala fortuna que tras un barullo en el área abajo está agachado Bonucci y le da en la chepa que igual que podía irse atrás o a un lado o a otro se introduce dentro el arco con la atónita mirada de los jugadores del Crotone de como eso había sido gol. Bonucci celebra con furia y rabia su primer gol como rossoneri y no era para menos. El Milan siguió con la intención de hacer daño y así lo intentó con un disparo tremendo de Bonaventura al que Cordaz contestó con una rapidez de reflejos brillante despejando el balón con una estirada espectacular para la foto.

A los poco minutos después Kessie aprovecho un par de rebotes de un disparo de cabeza de Romagnoli y que de primeras disparaba y la metía en la portería, celebró el gol con entusiasmo con todos sus compañero pero al instante Fabio Maresca recibe un aviso de arriba y tiene que acudir al VAR. Al revisar la jugada el colegiado ve que antes del disparo Kessie coge de la camiseta a un rival, a Mandragora precisamente, y anula pitando falta en ataque el que hubiera sido el segundo gol del Milan. Poco después Trotta que cruza con un tiro raso tiene la ocasión mas clara del Crottone pero Donnarumma que hasta ese momento no había tocado balón prácticamente, está hábil de reflejo y la rebaña el disparo.

Suso en el minuto 70 que seguía siendo un tormento para el Crotone ponía un balón de nuevo con la zurda y con rosca para que llegara Calhanoglu pero acaba despejando los defensores. Libre directo desde la derecha poco después para Crotone y que Sampirisi no conecta bien con el balón para enviarlo dentro de la portería.

El Milán con transiciones rápidas y disparos en cuanto se pudiera lo intentaba, tanto con Suso como Calhanoglu que fueron sin duda los mejores, igual que Kessie que en la segunda parte estuvo muy activo combinando muy bien con los atacantes, la salida de Kalinic al campo sirvió para fijar mas a los centrales y tener alguna clara por arriba para sentenciar el encuentro. El Crotone que ya los último 8 minutos y el descuento tuvo más balón y su entrenador Walter Zenga hizo un cambio arriba de Budimir por otro más grandullón todavía con un 1,98 cm el nigeriano Simy. Que la tuvo ya casi al final que con un balón suelto la lucha con Donnarumma y el italiano consigue sacarla pero con caída incluida de Simy que reclama penalti pero el colegiado Maresca no ve nada ahí.

El Milan gana 3 puntos después de tres jornadas consecutivas sin conseguir la victoria y que sigue en la undécima posición pero más cerca de Europa League. Crotone suma su tercera derrota consecutiva y continúa en puestos de descenso otra jornada más.