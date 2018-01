El póker del capocannoniere Immobile tumba al SPAL

Google Plus

Partido trepidante el que se pudo ver en el Stadio Paolo Mazza de Ferrara. En la primera parte se vieron nada más y nada menos que seis goles, que pudieron ser más. La segunda mitad no fue tan frenética, ni mucho menos, pero hubo tiempo para que Ciro Immobile marcara su cuarto gol en el encuentro. Además del delantero italiano, que fue el gran protagonista del duelo, también destacó Antenucci que logró los dos goles del equipo local y Luis Alberto que fue autor de una obra de arte en el primer gol del partido.

La Lazio enlaza seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y con un partido menos, se sitúan cuartos en la tabla de la Serie A. Los de Semplici encadenan su segunda derrota consecutiva y ya se asoman al pozo del descenso.

Frenética primera mitad

Poco tiempo después de que el colegiado pitara el inicio del partido, Luis Alberto firmó el golazo de la tarde. El español controló de manera magistral un balón suelto en la frontal del área y con un magnífico regate dejó sentados a dos defensores de la SPAL, definió picando el balón ante la mirada impotente de Gomis. Golazo. Lejos de amedrantarse, los locales se lanzaron a buscar el empate. Pocos minutos después del tanto de Luis Alberto, aprovecharon su oportunidad por medio de un penalti transformado por Antenucci.

Luis Alberto celebra su golazo | Foto: SS Lazio

Tras el empate comenzó el show de Ciro. El primer gol del “17” laziale llegó tras un precioso pase de Luis Alberto que le dejó solo ante el portero. La dupla Immobile-Luis Alberto es una de las mejores noticias para Inzaghi y todos los tifosi del club biancocelesti. Enseguida llegó el segundo gol de Ciro y con él lo que parecía la sentencia del encuentro. Nada más lejos de la realidad, ya que inmediatamente después la SPAL reducía distancias en el electrónico por medio de su capitán Antenucci nuevamente. Tres goles en diez minutos, los aficionados se divertían, los entrenadores no tanto. El partido carecía de control. Poco antes de llegar al descanso, la Lazio volvió a ampliar distancias en el marcador. Immobile volvía a marcar, esta vez de cabeza. Hat-trick.

Tras el descanso, llegó la calma

Todavía quedaban cuarenta y cinco minutos para que el encuentro llegara a su fin y vista la cantidad de goles en la primera mitad, los aficionados se frotaban las manos. Sus sospechas se vieron refrendadas tras el cuarto gol de Immobile a los cinco minutos de la reanudación. 19 goles en 18 partidos esta temporada en Serie A y 51 en 65 partidos con la Lazio. Los números de Ciro Immobile lo avalan como uno de los mejores capocannoniere en la actualidad.

Los dos protagonistas del encuentro | Foto: SS Lazio

A pesar de que todavía restaba prácticamente toda la segunda mitad, el marcador ya no se movería más. Simone Inzaghi con sus cambios consiguió templar el partido y asegurar la victoria. La diferencia de tres goles parecía decisiva, pero viendo como se había desarrollado el encuentro no había lugar para la confianza. Finalmente, a pesar de los intentos de los locales, Strakosha se mantuvo firme y consiguió que su equipo no pasara apuros innecesarios.

La Lazio de Inzaghi continúa con su positiva dinámica de juego y resultados, en gran parte gracias a la temporada de Immobile y Luis Alberto. El conjunto laziale aprovecha la derrota de su máximo rival histórico para superarle en la tabla y con un partido menos se mete en la pelea por el Scudetto. Los dos próximos partidos serán en el Olímpico, contra el Chievo y Udinese. Gran curso de los biancocelesti, que además de estar muy bien posicionados en Serie A, ya se encuentran en semifinales de Coppa Italia y en dieciseisavos de la Europa League. La SPAL se asoma al abismo de la Serie B de manera muy peligrosa, ya que empata a puntos con el Crotone que ocupa puntos de descenso. El objetivo de los de Ferrara no es otro que la salvación, por lo que en su próxima visita al Udinese intentarán puntuar para estar más cerca de lograr su meta.