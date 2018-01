Khedira está a gusto en Turín y no se plantea la salida

Khedira enamorado de Turín / Foto: Juventus

Sami Khedira se ha convertido en un referente para la Juve de Allegri. Partícipe en los dos últimos 'Scudetto' conseguidos por el club turinés, quiere seguir siendo uno de los pilares principales del centro del campo de Allegri.

Desde que llegara procedente del Real Madrid, en busca de más minutos, el internacional alemán ha sido una pieza clave en los éxitos de la Juve estos dos últimos años. No solo es un jugador 'todoterreno', sino que es un llegador y con gol, mucho gol para ser centrocampista.

Khedira durante un partido esta campaña / Foto: Juventus

Salió ayer a rueda de prensa en la que habló tanto de lo competitiva que está la Serie A este año, como de su futuro en el club 'bianconeri'. "Este año es diferente a otros años, en la parte superior de la Serie A hay muchos equipos de primer nivel. Nápoles, Inter, Roma, Lazio y obviamente la Juventus, estamos luchando por el 'Scudetto'. Tenemos que trabajar aún más para tratar de ganar, es importante mantener la concentración, pero creo que este año será más difícil de repetir". Tiene toda la razón Sami, estamos viviendo la mejor Serie A de la última década.

"Hay mucha calidad en la Champions League"

También tuvo palabras para la máxima competición europea. La Champions League se ha convertido en un objetivo primordial para el club transalpino. "La Champions League, como todos los años, puede presentar algunas sorpresas en la fase de grupos, pero el verdadero torneo comienza en la segunda ronda. El Bayern, el Mónaco con el nuevo entrenador, el Manchester City o el PSG, tienen una gran disponibilidad económica y jugadores de calidad, y por supuesto el Real Madrid y Barcelona. Hay muchos equipos de calidad, es lo bonito de esta competición".

"Estoy muy a gusto en Turín"

Khedira se siente como en casa. El alemán está enamorado de la ciudad turinesa. "Al principio me costó adaptarme a la vida en Italia. La vida aquí es diferente a la de España o Alemania. Se lo que significa la Juventus en Italia, amo la ciudad, amo a la Juve y a todos sus aficionados. Si me piden que renueve ahora mismo no me lo pensaría, firmaría inmediatamente. No me planteo salir ni a la MLS ni a ningún otro club que no sea la Juve". Sami se encuentra en su mejor etapa futbolística, y eso se nota en estas palabras.