Inter y Roma, de Batigol a Totti pasando por las finales de Coppa

Las finales de 'Coppa', un clásico entre Inter y Roma / Foto: Roma

La 21ª jornada de la Serie A nos deja un vibrante partido, donde Inter y Roma se enfrentan para seguir con sus aspiraciones a un puesto para la jugar la máxima competición europea la temporada que viene. La Champions League se antoja cara para estos dos equipos que buscarán los tres puntos en el Giuseppe Meazza el próximo domingo. La rivalidad entre Inter y Roma viene de lejos.

El día en que Ronaldo y Zamorano conquistan Roma con sendos dobletes

Amanecía un 3 de mayo de 1999 soleado en Roma. Pero con la caída del atardecer, el Olímpico de Roma se vestiría de negro y azul. Llegó el Inter de Hodgson para vencer a los gladiadores. De la mano de Zamorano y Ronaldo, vencerían a la Roma de un Totti que empezaba a dar que hablar en el seno romanista.

La primera parte fue un auténtico despliegue de juego por parte de la estrella interista Roberto Baggio. Tanto es así, que facilitaría el primer gol a Ronaldo con una asistencia magistral en el minuto 18. Tan solo 4 minutos después, anotaría el segundo tanto para los de Hodgson el chileno Ivan Zamorano. Un arrollador Inter estaba pasando por encima a la Roma de Zeman. Pero entonces apareció Totti para poner un hilo de esperanza en la grada del Olímpico. El italiano transformaría un penalti cometido sobre Silvestre. Pero la primera parte no terminaría así. Ronaldo, Baggio y Zamorano eran un incordio para la zaga romanista. Tanto que, en el minuto 37, de nuevo el chileno Zamorano perforaría la red de la Roma tras una magnífica asistencia de Zanetti. El partido se iría al descanso con 1-3 para el Inter.

Ronaldo haría un doblete en el histórico 4-5 / Foto: Inter

La charla de Zeman en el vestuario surgió efecto, no para ganar, sino para poner el partido más emocionante si puede ser. No habían transcurrido ni 5 minutos desde el pitido de la segunda parte, cuando la Roma ya había empatado el encuentro. Paulo Sergio y Delvecchio llevaron el delirio a las gradas. La Roma dominaba, pero el Inter a la contra golpeaba. Tanto es así, que un pase de Baggio a Ronaldo daría de nuevo la ventaja a los de Hodgson. Pero el partido no terminaría de esa forma. En el minuto 79, Di Francesco anotaría el empate a cuatro, tras una magnífica asistencia de Totti. Pero la cosa no quedaría así. En el minuto 87 Simeone haría el definitivo 4-5 que daría los tres puntos al Inter.

Gran partido el que ofreciero ambos equipos con un despliegue ofensivo inigualable.

'Batigol' cambia el Olímpico por el Giuseppe Meazza

El argentino Gabriel Batistuta, apodado Batigol, cambia de aires en 2003. El ariete no se sentía querido en la capital transalpina, ni por la afición, ni por el entonces entrenador giallorossi, Fabio Capello. Relegado a un segundo plano por el entrenador italiano, Batigol buscó una salida para poder disputar más minutos.

Batistuta con la camiseta del Inter / Foto: Inter

"Yo podía estar muy bien en la Roma, pero hay dos motivos que me han hecho venir al Inter: en Roma la afición no me quería, pero eso no ha sido fundamental; si me hubiese llamado otro equipo distinto al Inter, me hubiese quedado en Roma. He rechazado otras ofertas. Me llamó el Inter y el presidente Moratti, hay la posibilidad de ganar el 'Scudetto' con la camiseta del Inter. El Inter es un club serio y ha demostrado que puede luchar por el 'Scudetto'. Estimo al presidente Moratti y eso cuenta de modo determinante. Otras veces había estado cerca del Inter, ahora estoy aquí y quiero demostrar que no es tarde". Palabras del goleador argentino que fue un ídolo en Roma, pero la relación con Capello no era la idónea. Una salida era la mejor opción para Batigol.

La final de Coppa Italia, un clásico entre Inter y Roma

En el periodo que transcurre entre 2004 y 2008, la final de la Coppa Italia fue un monólogo entre 'nerazzurri' y 'gialorossi'. Dos victorias para cada uno son el bagaje de las cuatro finales.

La primera final entre Roma e Inter, en la temporada 2004/05, se saldaría con la victoria en ambos partidos para los de Mancini. La ida se disputaría en el Olímpico de Roma, con victoria por 0-2 para el Inter. Los goles del encuentro los marcaría el brasileño Adriano. El partido de vuelta, disputado en el Giuseppe Meazza, se saldaría con victoria de nuevo para los de Mancini, por 1-0 con gol de Mihajlovic.

La temporada 2005/06 sería igual que la anterior, alzándose el Inter con el trofeo. La ida se disputaría en el Olímpico de Roma, donde quedarían empate a uno. El gol para los romanistas lo marcaría Mancini, y el del Inter lo haría el argentino Julio Cruz. La vuelta, disputada en el Giuseppe Meazza, la ganaría el Inter por 3-1 con goles de Cambiasso, Cruz y Martins para el Inter, y gol de Nonda para la Roma.

Partido de ida de 'Coppa' en la 2006-2007 / Foto: Roma

En la temporada 2006/07, la victoria cambiaría de bando. Esta vez sería la Roma la que se llevara el trofeo a casa. El partido de ida se disputaría en el Olímpico con victoria para los locales. Gran partidazo el que disputaron ambos equipos, con una victoria por 6-2 para los locales. Los goles para los 'gialorossi' fueron obra de Totti, De Rossi, Perrotta, Mancini y dos de Cristian Panucci. Los goles del Inter los anotó el argentino Hernán Crespo. La vuelta fue un mero trámite para los romanos, que ya contaban con subir el trofeo a sus vitrinas. Perdieron en Milán por 2-1. Los goles del Inter los anotarían Cruz y Crespo, y el de la Roma fue obra de Simone Perrotta.

La temporada 2007/08 fue igual que la anterior. Victoria para la Roma, y nuevo trofeo para los de la capital. Por primera vez desde 1980, la final se jugó como un partido único en territorio neutral. El partido terminaría con victoria para los 'gialorossi' por 2-1. Los goles de la Roma fueron obra de Mexes y Perrotta, y Pelé para el Inter.

Fueron cuatro años llenos de emociones para ambos equipos donde se repartieron dos trofeos para cada uno.

La vaselina de 'Il Capitano' que silenció el Giuseppe Meazza

Hablar de los partidos entre Inter y Roma es sinónimo de hablar de Totti. Corría el 26 de octubre de 2005 cuando la Roma visitaba el Giuseppe Meazza.

Totti en el momento de lanzar la vaselina / Foto: Roma

El partido iba 0-1 para la Roma cuando Totti cogió el balón en el medio campo y empezó una lucha en solitario contra el equipo rival. Después de ganar la disputa por el balón divido, el 10 de la Roma empieza a encarar con velocidad a la zaga del equipo milanés, tira una diagonal con toda la energía que proyectaba esa carrera hasta la frontal del área. Cuando parece que se viene un bombazo característico de su pierna derecha, Totti saca un toque sutil que pilla al arquero Julio Cesar un poco adelantado y lo cuelga de manera excepcional, brindando un goles pectacular para aumentar el marcador en un partido que terminaría 2-3 ganando la Loba.