Napoli toma Bérgamo

Napoli visitó a un duro Atalanta en busca de una victoraa para lograr las aspiraciones del Scudetto, algo muy añorado por los napolitanos. Atalanta, que no sería un rival fácil, salió con un modelo táctico de 3-5-2 con Ilicic flotando detrás de los delanteros, Cornelius y el "Papu" Gomez, tratando de buscar la victoria. Napoli salió al campo con su 4-3-3 tradicional, con Callejón-Mertens-Insigne siendo su arma letal la velocidad de sus delanteros, dejando en el banco a su máximo goleador de su historia, Hamsik.

La primera parte fue muy pareja, si bien hubieron aproximaciones de Atalanta por parte de Spinazzola con un centro bien despejado por parte de la defensa de Napoli, el combinado de Sarri no se quedó atrás, con un remate de Lorenzo Insigne que pasó cerca del palo contrario de Berisha. Y así se fueron al descanso con un partido muy parejo.

En la segunda parte el partido seguía igual de parejo, pero esta vez tendríamos más emociones, por parte de ambos; esta vez un remate de Callejón de cabeza a pase centro de Insigne en el minuto 54 que encontraba a Berisha bien ubicado para mantener el cero en su arco. Atalanta no se quedó de menos y a través de un centro de Gómez por el costado izquierdo tuvo como receptor a Cornelius que bajó de cabeza hacia el centro y su compañero Ilicic remató por encima del horizontal al minuto 60. Cinco minutos después llegó la anotación de la victoria de Napoli a través de Merters, que a pase a profundidad de Callejon remató ante la salida de Berisha para decretar el primer y único gol del partido.

Mertens rematando al gol ante Berisha | Foto: https://twitter.com/paginaazzurri

Después de la anotación, Atalanta no bajo los brazos y fue en busca del empate, pero no tuvo claridad en sus generadores siendo la más próxima un remate de Cristante con asistencia de Toloi desde la zona medular del campo de Napoli que desvió Reina por encima del horizontal al córner. Los de Sarri no se quedaron sin más, si bien trataron de controlar a su rival, haciendo una faceta un poco más defensiva, lo que muy pocas veces se ve en la "Maquina de Sarri", a la larga resultó efectiva. La entrada de Marek Hamsik le dio mucha frescura al ataque del Napoli, que tuvo una muy clara, la jugada emprezó con una habilitación de Allan hacia Mertens que la bajó de pecho e hizo un sombrero con este a su rival demostrando mucho dote técnico, engancho y sirvió un pase que dejó de frente al arco a Hamsik y este remató por encima de la portería defendida por Berisha.

El croata Rog también tuvo su oportunidad de aumentar el marcador, ya que al ingresar del banco en una chance remato al arco y fue parado por Berisha de buen partido pero que no fue suficiente para mantener su arco en cero para las aspiraciones de su equipo. La última del partido la tuvo otra ves Hamsik que esta vez si encontró portería, pero fue invalidada por fuera de juego del eslovaco.

Con esta victoría Napoli se consolida más líder, en espera de lo que hará Juventus en su juego de mañana ante el Genoa. El próximo partido de Atalanta será el sábado en su visita al Sassuolo, mientras que el Napoli recibirá al Bologna en busca de mantener el liderato.