Quagliarella se multiplica por tres

MARCADOR: 1-0, min.30, Quagliarella. 2-0 Quagliarella, min.60. 3-0, min. 68, Quagliarella. 3-1, min.80, C. Sánchez.

El partido que enfrentaba al conjunto genovés como local y al conjunto de Florencia como visitante era vital para las miras a Europa que tienen ambos equipos. La Sampdoria quería mantenerse en los puestos que dan acceso a la Europa League y debía ganar para seguir pegado a los que tiran del carro arriba en la clasificación y alejarse de los perseguidores directos, como la Fiorentina, Los violetas tenían una oportunidad de oro para recortar a un conjunto con idénticos objetivos, dos puntos tan solo les separaban a ambas escuadras por lo que una victoria de los visitantes les suponía un salto cualitativo en la clasificación no sólo de adelantar a la Sampdoria si no que dormirían en puesto europeos...pero no fue así.

Los primeros compases del partido no hubo un dominador claro por parte de la Fiorentina las dos primeras ocasiones en los primeros diez minutos estuvieron en la botas de Giovanni Simeone que tuvo primero un remate potente con la derecha que atajó perfectamente Viviano y la segunda tras un centro al área remata con la cabeza marchándose ligeramente desviada por el poster izquierdo.

A raíz de ahí tuvo el dominio y las buenas ocasiones la Sampdoria, todo dirigido por el genio y figura y cerebro del conjunto genovés, el uruguayo Gastón Ramírez, que supo poner la pausa, cuando meterle ritmo y que todo centro que colgaba al área era peligro para la portería de Sportiello.

Todo de eso sería en vano si no hubiera nadie que en condiciones las supiera ejecutar, pero Quagliarella es un experto en eso y lleva años y años dedicándose a ello. Primero de un centro al área remato de cabeza el internacional italiano provocando un córner. A la siguiente jugada de un centro bombeado se las apaña para controlar en el área ante la oposición de un defensor y saca un disparo potente abajo en la parte izquierda inferior de la portería de Sportiello que detiene de manera espléndida. Kownacki tuvo otra en un rechace en el área pero remata al centro de la portería parando tranquilamente Sportiello.

"Al final va tanto el cántaro a la fuente que al final se rompe". Y eso paso en el minuto 30 de partido. Centro de Gastón Ramírez en el sector diestro del campo que la envía al área, donde está Quagliarella que la controla con la derecha con un control orientado precioso, aunque se le queda algo atrás se las apaña para poder colocarse el balón ante Sportiello y cruzársela a su palo derecho. Con ese tanto ponía su décimo tercer gol esta temporada en Liga.

Los últimos 15 minutos de primer tiempo se durmió el encuentro con alguna entrada dura y con un tiro de falta de Quagliarella que atrapó Sportiello. Lo mejor venía para la segunda mitad.

Conexión Gastón-Quagliarella

Los segundos 45 minutos empezaron con una Fiorentina mas suelta y con intenciones de buscar la portería rival. Benassi tiró desde fuera el área un disparo raso que atrapó bien Viviano. Simeone quiso tener alguna pero cayó en varias ocasiones en fuera de juego.

En el minuto 59 llegó el segundo gol del partido y fue para al bando de los locales, otra vez entró en juego Gastón Ramírez y está vez cerca del área y algo iba a pasar. Así fue, vio un pase hacia Quagliarella que le dibujó el pase con su desmarque y desde el sector izquierdo encaró a Sportiello y le engaño haciéndole creer que iría al segundo palo y ejecutó al palo corto haciendo su doblete en el encuentro y el decimocuarto gol en Serie A.

Nueve minutos después en minuto 68 llegaría el tres a cero en el marcador con una jugada elaborada participando la mayoría de jugadores en ella con más de 20 pases y más de medio minuto de posesión que finaliza por el sector derecho con un taconazo de Gastón Ramírez dejando sólo a Quaglierella aunque algo escorado.

Pero eso no supone ningún problema para Fabio, que sin miramientos fulmina arriba con la pierna derecha a Sportiello que cubrió su palo pero que de poco sirvió porque la metió por ahí. "Tripletta" para Fabio Qugliarella, que no conseguía un Hat-Trick desde el uno de Febrero del 2015 cuando jugaba para el Torino y anecdóticamente se lo hizo al club para el que juega y anota actualmente, la Sampdoria. Gastón Ramírez hizo otra "Tripletta" pero de asistencias de gol que es igual de importantes que los goles. Esto habla de maravilla la buena conexión que hay entre Gastón y Fabio y que son los dos futbolistas mas determinantes que tiene por estado de forma la Sampdoria.

Para cerrar el marcador, y poner el gol del honor la Fiorentina en un partido pésimo de los violetas, en el minuto 80 con un córner bien sacado, cabecea bien Saponara que la peina hacia al área pequeña y que ahí estaba la "La Roca Sanchez" el colombiano Carlos Sanchez que cabeceaba bien y fuerte ese balón en el que se adelantó con superioridad para poner el tres a uno con el que cerraba el luminoso.

El colombiano que empezó el partido desde el banquillo ayudó a su equipo ha hacer el gol del honor y anotarse su primer tanto en los que llevamos de temporada en Liga. En el descuento Duban Zapata tuvo un uno contra uno ante Sportiello pero no supo aprovecharla para poner el cuarto gol para su equipo, enviando el cuero al poster.

Tres goles a uno al final que deja sensaciones buenísimas en los locales, con una pareja que se entiende a las mil maravillas y que deja claro que el equipo de Marco Giampaolo opta a clasificarse a Europa para el siguiente curso. La Fiorentina continúa undécima a cinco puntos de la Sampdoria que marca puestos de Europa pero con malas sensaciones de que lo tendrán difícil optar a Europa el equipo de Pioli por el mal juego y la oportunidad pérdida de adelantar a un rival directo.