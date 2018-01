Alexandre Pato, ¿de vuelta al Milan?

Página web oficial del A.C. Milan

¿Alexandre Pato cerca de volver a casa?

Esta es la pregunta que actualmente intriga a los rossoneri tras el famoso reportaje que publicó hace un tiempo la Gazzetta dello Sport entrevistando al jugador. El delantero brasileño declaró que si el Milan llamaba a su puerta, no se pensaría dos veces unirse a las filas del diavolo.

El actual técnico del Tianjin Quanjian, Paulo Sousa, trató de calmar las especulaciones y contestó a los rumores que colocaban al ‘ex-rossonero’ de nuevo en el Milan: “Alexandre sufrió una lesión menor en la pierna y todavía no está listo para jugar. Pato está tratando de recuperarse lo antes posible.”

Nikola Kalinić, actual delantero del AC Milan, no está teniendo una buena temporada en Milán y podría ser la clave de este traspaso: un intercambio por Pato. Kalinić jugó anteriormente con Sousa, en la Fiorentina, durante dos temporadas, con un registro de 33 goles en 84 partidos bajo el mando del entrenador luso.

Tianjin Quanjian TV publicó en las últimas horas la lista de los jugadores que participarían en la Asian Champions League. ¿Cuál es la sorpresa? Alexandre Pato se quedó fuera siendo ser la estrella del conjunto chino.

Tras este extenso rumor, en las redes sociales, se ha hecho viral el hashtag #patoback, que toda la afición milanista ha estado publicando recientemente, volcándose con la posible incorporación del delantero brasileño. Los problemas de cara a puerta del Milan son evidentes: Kalinić no encuentra portería, Cutrone marca pero no se consolida como ariete titular y André Silva no está teniendo minutos. Rino Gatusso ha declarado en más de una ocasión que confía en sus jugadores y no necesita incorporaciones en su plantilla.

¿Qué pasaría si el delantero acaba desempeñando un gran rendimiento en el equipo de sus amores? ¿Volveremos a ver a Pato con la ‘maglia rossonera’?