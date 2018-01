Inzaghi: "Esperamos que Immobile regrese pronto"

Google Plus

Simeone Inzaghi en la rueda de prensa previo al encuentro entre Lazio y Udinese | Foto: Official SS Lazio

Las declaraciones del entrenador del Lazio previas al partido postegardo de Lazio-Udinese correspondiente a la 12ª jornada dejaron datos muy importantes, como los regresos de varios jugadores y el caso de su figura Inmobile, además analizó las aspiraciones reales de su equipo para la próxima UEFA Champions League.

El análisis a los elogios para su equipo, Inzaghi dijo: "Es normal que los elogios que estamos recibiendo en esta parte de la temporada nos agraden, mis dirigidos merecen estos elogios, pero debemos permanecer humildes y unidos como equipo y entorno sin olvidarnos nunca de dónde comenzamos hace dos años." Además analizó como estaba el club cuando él asumió sus funciones: "El ambiente estaba desatado, pocas personas estaban presentes en el estadio y estábamos en problemas. Mis muchachos de hoy merecen aplausos, pero tendremos que permanecer unidos."

Udinese llega en un buen momento

Sobre el programado partido del miércoles, Simeone Inzaghi dijo: "Mañana tenemos un partido muy importante, hubiera preferido jugarlo en otro momento porque en esta semana podríamos haber trabajado bien con seis días disponibles. Sabemos que enfrentaremos a un equipo que está experimentando un momento excelente: Udinese es positivo, ha anotado cinco victorias en los últimas nueve encuentros."

También comento de los jugadores con los puede contar para este partido, cosa que aún no dejó clara: "Todavía tengo el entrenamiento de hoy y del mañana para tomar mis decisiones: ayer hubo una sesión completa para aquellos que no jugaron contra Chievo; Caicedo entrenó muy bien, al igual que Nani y Felipe Anderson. El brasileño, a pesar de los 60 minutos totalizados en el último partido, quería entrenar igual, es un tipo muy generoso. En vista del partido de mañana, elegiré la mejor formación sabiendo que hay tantas carreras cerradas, tomaré 24 horas para decidir de nuevo sabiendo que podría haber algún jugador cansado."

Tuvo algunas palabras con respecto a su visita al Milán de este fin de semana: "Espero no perder ningún jugador por descalificación en vista de Milán, mañana tomaré las precauciones adecuadas incluso en la carrera actual. Estoy preocupado por el ciclo de partidos que nos espera, pero ahora solo tenemos que pensar en el Udinese. Hoy tendré que entender qué jugadores se han recuperado mejor del último esfuerzo del campeonato, dados los muchos compromisos que nos verán como protagonistas. Luis Alberto jugó 90 minutos y ayer por la mañana no mostró problemas durante el entrenamiento de escape: con el regreso de Caicedo tendremos un arma extra, esperamos que Immobile regrese pronto".

Una Lazio cargada de partidos

Sobre sus rivales directos para los cupos a Champions League de la próxima temporada, Simeone Inzaghi dijo: "Roma es un equipo muy bien equipado como Inter. Comparamos con estos dos equipos tendremos más carreras para enfrentar. Los giallorossi no tendrán que cumplir el compromiso en TIM Cup, pero los nerazzurri no tendrán que enfrentarse ni siquiera a las competiciones europeas como nosotros". También habló de sus próximos compromisos, la Europa League y la TIM Cup: "corremos tanto en la Europa League como en la Copa Italia. Seremos el equipo más comprometido en Italia, en el próximo mes y medio no jugará ningún italiano ya que también vimos la recuperación del mañana".

Se refirió sobre su rival de turno, Udinese: "El Udinese está muy bien equipado, es un equipo físico que presume de gran calidad: lo está haciendo muy bien y tendremos que enfrentarlo con respeto. Necesitaremos un correcto partido porque ellos están bien formados: espero que mañana nuestra gente sea numerosa y espero que puedan apoyarnos y empujarnos hacia la victoria. Immobile es nuestro delantero central, pero tendremos que mantener inalteradas las características de nuestro equipo, tratando de respetar nuestra fisonomía y el equipo contrario."

Sobre los jugadores que recuperó: "Tenemos muchos jugadores como Nani, Milinkovic, Luis Alberto y Lulic que pueden ganar la tanda de penales. Caicedo hizo un buen entrenamiento ayer y hoy evaluaremos su reacción al esfuerzo, pero aún es prematuro comenzar desde el principio: el ecuatoriano es un recurso extra para nuestra rosa. Tenemos dos jugadores de gran calidad como Nani y Felipe Anderson: el lusitano, desde que regresó de una lesión, siempre ha estado bien entrenado, demostrando que merece más espacio. Hablé con Luis, él es un chico muy importante y un ejemplo para los más pequeños: será un arma extra para nosotros dados sus talentos. Necesito a todos y espero que el grupo esté listo, en este sentido, espero que por un corto tiempo el Immobile regrese al grupo".