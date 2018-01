Inzaghi: "El equipo es joven, podemos jugar aún mejor"

Google Plus

Inzaghi, aplaudiendo una jugada de los suyos // Fuente: Lazio

La Lazio pasa por delante de un Udinese incapaz de crear un buen juego en el Olímpico de Roma. En el partido frente al equipo de la ciudad de Udine, el equipo romano mantuvo fuera de la alineación titular al español Luis Alberto, que luego entró por la excelente Nani ( que cuajó su segundo gol en la liga en tan sólo tres días), y a los titulares Marušić y Lulic. Sin embargo, el rendimiento del equipo Inzaghi, que ahora es el tercero solo en la clasificación, siguió siendo excelente.



El técnico de la Lazio se encuentra muy satisfecho por los tres puntos y por la competición que está completando su equipo: "Para nosotros fue un partido muy importante. Me gustó mucho la forma en que entraron en el campo de los que juegan menos, voy a tratar de elegir siempre los que están en mejores condiciones. Felipe y Nani hicieron exactamente lo que pedí, y con la entrada de Anderson cerramos el partido, estaba muy contento, se lo merecía ".

Inzaghi aprovecha la enésima prueba para convencer a sus hombres de tomarse un poco de revancha. "Nadie estaba usando tanques blindados al comienzo de la temporada, intentaremos permanecer despiertos hasta el final, incluso si no será fácil". "Tuvimos un buen equipo a principios de año, pero que no se olvide de donde empezamos, los chicos lo han merecido, pero la plantilla puede seguir creciendo: el equipo es joven, podemos jugar aún mejor". El ex jugador habló también de la renovación de De Vrij como un tema sin importancia, ya que el jugador está comprometido con el equipo.



El entrenador de la Lazio también dedicó unas palabras a su próximo rival, el AC Milan: "Enfrentarse al mismo equipo en la liga y en la copa en dos partidos seguidos no será fácil, son un equipo muy rocoso y se están recuperando con su nuevo míster, Gattuso "