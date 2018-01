Di Francesco: "El club decide sobre Dzeko, pero mientras este aquí, juega"

asroma.com

"No hubiera sido justa la derrota. En el primer tiempo, hemos encajado gol por una designación arbitral incorrecta, ya que las valoraciones habría que hacerlas en términos completos. No apruebo ciertas decisiones que ponen en riesgo el resultado de un partido", analizaba el entrenador de la Roma. Continuaba el ex del Sassuolo, mostrando su desacuerdo con la actuación arbitral en la noche de hoy, que con ayuda del VAR, señaló una pena máxima a favor de la Sampdoria que supuso el 1-0 local: "El VAR debe ayudar a los equipos, y debería ser utilizado de modo igualitario para todos. Es verdad que hay menos protestas y menos expulsiones, pero en ciertos episodios se siguen cometiendo errores, por lo que no estoy de acuerdo desde este punto de vista", sentenciaba.

Dzeko

Inevitable Dedicar más de unas palabras al hombre más nombrado de los últimos días en Roma, que es objetivo de mercado del Chelsea de Antonio Conte: "El jugador se ha puesto en plena disposición a pesar de la gran cantidad de rumores. A veces, se le ve poco, pero siempre está. Su futuro depende del club, pero mientras lo tenga a mi disposición lo haré jugar", afirmaba el técnico romano. No faltaron los elogios hacia Antenucci, jugador nacido en 1999, que fue decisivo con su entrada, al proporcionar la asistencia a Dzeko, para que éste marcara el empate: "Lo felicito. Hay que tener valor para hacer jugar a los jóvenes. Estoy contento por él y por el partido del equipo. Estoy convencido, de que conseguiremos recuperar todo aquello que hemos perdido últimamente por el camino", analizaba el entrenador.

Finalizaba Di Francesco, con una frase optimista de cara al futuro: "Admito que nos falta todavía algo en fase ofensiva, porque nos cuesta mucho hacer goles y cerrar los partidos. Pero lo digo con toda seguridad: la Roma ha vuelto".