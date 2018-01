Massimo Oddo: "Sufrimos los goles en nuestros mejores momentos"

Google Plus

Oddo saludando a su colega Simone Inzaghi | Foto: Twitter @Udinese_1896

El cuadro de Údine ha sufrido un duro revés ante Lazio en el Olímpico de Roma. Una aparatosa caída ante el cuadro capitalino por 3-0 pone fin a una seguidilla de siete partidos sin ver cara a la derrota tras haber sido vencidos por Napoli. El equipo ha levantado la cara desde la llegada de su entrenador Massimo Oddo, que ha analizado posterior al partido los problemas presentados y errores cometidos.

Udinese ha logrado contener un poco el feroz ataque de Lazio, y sobre ello el DT bianconeri expresó que: “Por lo general, vemos un Lazio que hace 15 ataques por juego: hoy no ha hecho demasiados gracias a nosotros”.

"Me preocupa la carga de partidos con los mismo jugadores" Massimo Oddo aludió a las ausencias: “Somos Udinese, no podemos darnos el lujo de regalar a jugadores como Widmer, Adnan o Lasagna”. El DT del cuadro de Friuli aseguro que extraña a Lasagna y que cuentan con “dos delanteros y medio, pues De Paul es tresquartista”. El DT de Udinese hizo referencia a los objetivos y sus preocupaciones: “Para el objetivo de la salvación estamos bien así. Me preocupa que el domingo vamos a jugar con los mismos jugadores que hoy”.



Oddo, también cabe destacar que militó en Lazio, por lo que el Olímpico de Roma le recibió de gran manera: “Sentí fuertes emociones, le agradezco a la gente de Lazio por esta recepción, siempre ha sido así, incluso cuando era jugador. Hay un fuerte vínculo entre el mundo de Lazio y yo”.

El Udinese se medirá el próximo domingo a las 15:00 al Genoa en el Estadio Luigi Ferraris para intentar olvidar este tropiezo y volver cuanto antes a la senda de la victoria, algo que le puede catapultar a seguir creciendo en busca de seguir realizando una notable temporada, sobre todo desde la llegada de Massimo Oddo.