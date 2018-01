Punto con sabor a derrota

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido perteneciente a la tercera jornada de la Serie A, disputado entre la Sampdoria y la AS Roma en el Stadio Comunale Luigi Ferraris (Génova).

AS Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (Gerson, min. 81), Strootman, Nainggolan; Defrel (Schick, min. 63), Džeko, Ünder (Antonucci, min. 74).

Sampdoria y Roma disputaron ayer el partido que fue aplazado en el mes de Septiembre debido a las inclemencias meteorológicas y que correspondía a la tercera jornada de la Serie A. Los de Di Francesco debían conseguir la victoria, para no descolgarse de la lucha por el Scudetto y las plazas que dan acceso a la Champions League la temporada próxima, en un campo muy complicado y frente a un rival que les persigue en la clasificación. La Sampdoria, que venía de ganar a la Fiorentina con un estelar Quagliarella, también deseaban los tres puntos que le permitirían acercarse a la quinta plaza ocupada por la Roma. Quizás el empate fue el resultado más justo, ya que ambos equipos merecieron la victoria en varias fases del encuentro, aunque bien es cierto que sino es por el gol de Džeko en el último minuto, los locales se habrían llevado el gato al agua.

Este empate no le sirve de mucho a los de Di Francesco ya que los rivales que se sitúan por encima en la clasificación ganaron sus encuentros, aunque lograrlo en el último suspiro y en un campo difícil ayuda a mejorar la sensación tras el partido pese a dejarse dos puntos por el camino. La Roma lleva cinco partidos consecutivos en Serie A sin conocer la victoria, lo que les ha llevado a situarse fuera de los puestos que dan acceso a disputar la Champions League de cara a la próxima temporada. Por su parte la Sampdoria, que lleva una trayectoria muy irregular durante toda la campaña, se sitúa en sexta posición que da acceso a Europa League el próximo año. Con este punto no recorta diferencias a la Roma, pero tampoco las pierde. Aún así, Milan y Atalanta están al acecho.

Ocasiones en ambos bandos con el VAR de por medio

Se pudo ver una gran primera parte en el Luigi Ferraris, ya que los dos conjuntos atacaban sin tregua. Las alternativas en este primer periodo fueron muchas y tanto Sampdoria como Roma rondaron el gol en los primeros cuarenta y cinco minutos. Las más claras de los Giallorossi estuvieron en las botas de Nainggolan y en la cabeza de Manolas. La primera la sacó Viviano con una gran parada demostrando unos enormes reflejos y la segunda ocasión del central griego se marchó por encima de la portería a escasos milímetros del larguero. Quizás la Sampdoria, no tuvo ocasiones de gol tan claras como la Roma en esta primera mitad, pero la sensación de peligro que creaban era constante.

Quagliarella celebra su gol de penalti | Foto: UC Sampdoria

Llegando al final de la primera mitad y cuando parecía que se llegaría al descanso con el marcador inicial, Kolarov cortó un peligroso centro en el área pequeña con la mano. El colegiado en primera instancia no señaló nada, pero tras consultar el VAR pitó penalti. Quagliarella, que la pasada jornada anotó un hat-trick, no falló desde los once metros e hizo imposible la estirada de Alisson. La Sampdoria llegaba con ventaja al descanso.

Tras la reanudación, siguieron las ocasiones

La segunda mitad empezó como acabó la primera, con ambos equipos buscando el gol desesperadamente. La Sampdoria buscaba cerrar el partido, mientras que la Roma iba por el empate. Los dos equipos tuvieron muchísimas ocasiones, pero la figura de los dos porteros emergió en esta fase del encuentro impiendo el gol en muchas de las ocasiones. La más clara de la Sampdoria la tuvo Caprari que entró sustituyendo a Quagliarella, el goleador de la noche. Su libre directo iba hacia la escuadra, pero una mano providencial de Alisson evitó el gol que ya se cantaba en las gradas. Antonucci, canterano de la Roma que debutaba en el primer equipo, tuvo el empate en su cabeza, pero inexplicablemente mandó el balón fuera con toda la portería a su favor.

Antonucci felicita a Dzeko por el gol del empate | Foto: AS Roma

El que no perdonó fue Džeko, el delantero bosnio es letal y en el último minuto del encuentro conectó un cabezazo, tras un centro perfecto de Antonucci, que perforó la meta de Viviano. Tras el gol del empate ya no hubo tiempo para más y Orsato señaló el final del partido.

El resultado no contenta a ninguno de los dos, ya que la Sampdoria acarició la victoria que se le escapó al final, mientras que a la Roma no le vale el punto ya que los rivales que se sitúan por delante en la clasificación ganaron sus encuentros. El destino ha querido que ambos equipos se reencuentren de nuevo en la próxima jornada de Serie A, esta vez en el Olímpico por lo que la revancha no se hará esperar.