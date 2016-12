Las cinco esperanzas de la 'Oranje'

Promesas holandesas. Foto: Holanda VAVEL

Desde que el fútbol es fútbol, se sabe que Holanda es una parte importante de este deporte. Su cantera ha sido la cuna durante muchos años de numerosas leyendas del balón, y hoy en día no deja de ser menos. En la actualidad, la Eredivisie cuenta con un elevado número de futbolistas jóvenes, muchos de ellos con un talento descomunal, que ya ha provocado el interés de los mejores equipos del continente y del propio combinado nacional. A continuación, desglosaremos cinco de los futuros cracks holandeses.

Vincent Janssen / 22 años / Delantero centro / Tottenham

Nació en 1994 en los Países Bajos en una pequeña ciudad llamada Heesch. Comenzó a dar sus primeros pasos por el mundo del fútbol en las categorías inferiores del Feyenoord, coincidió con algunos futbolistas como Vilhena, Boëtius, Karsdorp, van Beek, Kongolo o Nathan Ake. De estos siete jóvenes, sólo uno tuvo que marchar a otro club. Y ese era Janssen. En junio de 2014 llegaría libre al Almere City de la Eerste Divisie (2ª división holandesa). Durante su primera temporada en el modesto club anotó 32 goles en 74 partidos, unos datos muy notables que sirvieron para que el AZ Alkmaar se fijara en él. El AZ cerró su fichaje por 400.000 €.

Janssen en su paso por el Almere City | Foto: football-oranje

En el histórico club neerlandés, pese a no comenzar la temporada con buen pie, en invierno de 2015 se produjo un cambio de aires en el jugador. El AZ acabaría la temporada en puestos de Europa League, y unos de los principales factores de esa hazaña sería el joven delantero. Con la asombrosa cifra de 27 goles en 34 partidos, 21 de ellos fueron en los últimos 17 partidos, ayudó al equipo a superar la mala racha y situarse en los puestos europeos. Pero su gran campaña no terminó aquí, puesto que fue galardonado con el Johan Cruyff Trophy a mejor jugador joven de la liga holandesa. Es el jugador del AZ que más oportunidades (56) creó para su equipo durante la temporada pasada. En el pasado mercado de verano, el club inglés se hizo con el joven delantero por algo más de 18 millones £.

Janssen hizo una gran temporada en el AZ | Foto: 101greatgoals

Para Daniel Blind, el seleccionador Oranje, Janssen no pasaría tampoco desapercibido. Llamado a ser el relevo de pesos pesados, acabaría debutando como internacional a finales de marzo. Días después, para su estreno como titular le aguardaba Inglaterra en Wembley. Pero el joven no se acobardó ante la situación y fue el jugador clave en la remontada con un gol y una asistencia. El ahora jugador de los Spurs se daría a conocer por tierras inglesas.

Su principal característica sin duda es el gol. Le da igual rematar las ocasiones con cualquiera parte de su cuerpo, siempre tiene en mente acabarlas dentro de la portería. En el club holandés ha anotado 15 tantos con su pierna izquierda y otros 10 con la derecha, además de poseer un 23.7 % de efectividad. Su definición es excelente, pero cierto es que casi todos sus goles, por no decir todos, provienen desde dentro del área. Se mueve muy bien por el área. Cabe destacar que se trata de un delantero que vive a ras del fuera del juego. Así pues, el jugador del Tottenham se ha convertido en el quinto jugador más caro en la historia del club londinense.

No esta siendo fácil su primera temporada en Inglaterra | Foto: Skysports

No esta siendo fácil su primer año en la liga inglesa. Con tan sólo un gol en 13 partidos, se espera más del jugador de Holanda. Ha debutado en la prestigiosa Champions League pero no ha tenido la suerte de anotar ningún tanto. En la EFL Cup si ha tenido más fortuna de cara a gol con dos goles en dos partidos, pero el Tottenham ha sido eliminado del torneo inglés.

Sin duda, Janssen es una de las grandes apuestas del futuro de Holanda. Un jugador que se espera que revele a los más grandes.

Rick Karsdorp / 21 años / Lateral derecho / Feyenoord

El pequeño Rick Karsdorp nació el 11 de febrero de 1995 en una ciudad situada al sur de Rotterdam (Holanda) con apenas 12.000 habitantes. Desde joven empezó a jugar al fútbol, demostrando que tenía cualidades para ello a pesar de su corta edad. El VV Schoonhoven fue su primer club. Allí disfrutó de las primeras sensaciones como futbolista, y tras varios años en el equipo de su pueblo, en el 2004, ingresó en la academia de uno de los equipos más importantes y con mejor cantera del país, el Feyenoord. Nueve años y todo un sueño por vivir. Comienza un ascenso meteórico, superando año tras año las dificultades y adversidades que se le plantean hasta su llegada al primer equipo. En agosto de 2014, con 19 años, Karsdorp debuta con el Feyenoord en la Champions League frente al Besiktas turco. En cuanto al combinado nacional, Karsdorp ha pasado por todas las categorías hasta llegar a la absoluta, en la cual debutó el 7 de octubre de este año ante Bielorrusia de la mano de Danny Blind.

Rick Karsdorp en un encuentro de la actual temporada / Foto: feyenoord.nl

Esta temporada ha sido la de su consolidación. Fuerte y alto, pero con una velocidad endiablada y un gran trato de balón, cualidades que le permiten recorrer la banda “De Kuip” de arriba abajo sin problemas para asistir a sus compañeros (tres asistencias lleva ya esta temporada). Altura (1’82 cm) y fuerza (73 kg) se combinan para obtener a un lateral muy potente. De gran zancada, le gusta encarar y llegar a línea de fondo para centrar balones medidos e inyectados de veneno para el rival. Como lateral, también hay recalcar su labor defensiva, la cual resalta también, ya que es un defensor bastante fiable con un gran porcentaje de acierto en sus entradas y robos. Muy maduro para su juventud.

Karsdorp subiendo el balón con la oposición de un rival / Foto: feyenoord.nl

Con contrato hasta junio de 2020, Karsdorp aún tiene tiempo de sobra para seguir enamorando a la hinchada del Feyenoord, la cual se siente totalmente identificada con el espíritu y la ambición de este joven lateral holandés.

Tonny Vilhena / 21 años / Mediapunta / Feyenoord

Otro jugador que apunta a estrella es Tonny Emilio Trindade de Vilhena, más comúnmente conocido como Tonny Vilhena. Este joven futbolista, con orígenes angoleños por parte de su padre, nació el 3 de enero de 1995 en la ciudad de Maassluis (Países Bajos), y empezó a jugar a fútbol en uno de los clubes de su región natal, el VDL-Maassluis. Apenas un año en sus filas le sirvieron para llamar la atención de los ojeadores del Feyenoord, los cuales decidieron ficharlo para que formara parte de la prolífera cantera del conjunto de Rotterdam. Pasaron los años y Vilhena cada vez apuntaba más. A pesar de a veces jugar en categorías superiores a la suya, siempre destacó sobre el resto por sus cualidades, tanto físicas como técnicas. El terreno de juego se le quedaba pequeño y necesitaba nuevos retos. Y llegaron. Con 16 años fue llamado para participar en el Europeo sub-17 de Serbia, el cual ganó y en el que dejó jugadas para el recuerdo. Al año siguiente, volvió a coronarse, esta vez en Eslovenia. Un año para el recuerdo, ya que fue el de su debut con el primer equipo del Feyenoord. Un 23 de enero saltaba al campo un jovencísimo Vilhena para enfrentarse al VVV Venlo. En cuanto a la absoluta, aún no ha debutado con el combinado que dirige Danny Blind.

Vilhena regateando a un rival / Foto: feyenoord.nl

Esta temporada, de la mano de Giovanni van Bronckhorst, se está destapando como una especie de “box to box”, ya que su prodigioso físico le permite abarcar mucho campo e ir de área a área sin ningún tipo de problema. Esta posición de volante izquierdo en un centro del campo de tres efectivos, hace que destaque por sus llegadas desde segunda línea, que sumadas a su excelente zurda, le convierten en un auténtico peligro desde largas distancias. Gran golpeo de balón, también a balón parado. Aunque a veces peca de imprecisión por su inexperiencia, es un jugador que se desenvuelve muy bien en el terreno de juego, dinámico y versátil como pocos en la Eredivisie, tiene una gran capacidad asociativa que le permite realizar multitud de paredes y dar numerosas asistencias de gol a sus compañeros. La conducción es otra de sus cualidades. Su físico le permite ser muy potente en sus arrancadas para superar líneas. El regate es otra de sus facetas.

Vilhena en una de sus mejores facetas: el golpeo de balón / Foto: feyenoord.nl

Jetro Willems / 22 años / Lateral Izquierdo / PSV Eindhoven

Cómo es bien sabido, Holanda es un país que tiene muy bien cuidada a toda su cantera y con una cantidad enorme de jugadores importantes en la élite del fútbol mundial. Por ello, es necesario mencionar a esta joven perla, Jetro Willems, que milita actualmente en el PSV Eindhoven. Es de nacionalidad holandesa, tiene 22 años, mide 1,69 cm y juega coma lateral izquierdo.

Es la chispa en forma de lateral izquierdo. Se ha forjado como jugador en los escalafones inferiores del Sparta de Rotterdam, puesto que proviene de dicha ciudad y fue donde empezó a dar sus primeras patadas a un balón. Con el paso de los años ha ido destacando más y más, hasta que fichó por el PSV Eindhoven en la temporada 2011/12 por un coste de 800.000 euros en su traspaso. Un fichaje costoso para la edad que tenía en ese momento, 18 años.

Willems en uno de los partidos que le enfrentó al Atlético de Madrid en Champions / Foto: PSV.nl

​Un defensor muy atacante, puro físico

Desde su llegada a Eindhoven, se ha hecho más que indiscutible en el once inicial del PSV, lo que le ha llevado a tener casi el mismo papel en la selección holandesa. Como lateral izquierdo que es, tiene bastantes características impropias de un defensa. Es un lateral con mucho recorrido, ya que sabe subir la banda, pero a la hora de subirla es bastante eficiente, es decir, sube la banda con mucho acierto y frecuentemente, pero eso sí, sin olvidar nunca cuál es su principal objetivo dentro del terreno de juego, el de defender.

No todos los laterales tienen las condiciones para poder subir la banda un gran número de ocasiones por partido. Pero Willems, es un jugador que está muy bien dotado físicamente y su potencia le permite de gran forma incorporarse al ataque, y a la misma vez, ocupar el lugar defensivo que deja con estas internadas. Es el típico lateral asfixiante y que pocos extremos o atacante quieren que le toque para defender, ya que le gusta anticiparse a sus contrarios y apenas dejarle metros en la conducción de balón con una presión asfixiante.

Es un jugador que recuerda mucho, aunque parezca una exageración, a uno de los mejores laterales del mundo si no es el mejor, como es el caso de Marcelo. Marcelo es el defensa más atacante que hay en la actualidad, muy parecido a uno de sus ídolos como lo era Roberto Carlos. Pues bien, Willems aparte de incorporarse bien al ataque tiene un buen control del regate y apenas tiembla cuando pisa área contraria, lo que le permite dotar a sus compañeras de bastantes asistencias y realizar muchas jugadas, que en numerosas ocasiones, acaban terminando en gol.

Buen toque del balón

Otra de sus capacidades positivas es la del manejo y golpeo del balón. Le gusta bastante asociarse con sus compañeros, y si puede ser con pases cortos mucho mejor. Pero si tiene la posibilidad de dar un pase de gol o hacer un cambio de orientación para cambiar el juego de lado, no le tiembla el pulso. Es un jugador muy bien dotado técnicamente.

Al igual que se parece mucho a Marcelo, aunque le quede mucho aún para ser como él, se le compara aún más con Patrice Evra. Sobre todo, por la potencia que tiene en sus subidas por banda y por la facilidad que tiene de subir el balón a zonas de arriba. Equipos como Arsenal o Tottenham ya lo han estado tanteando para hacerse con sus servicios, y seguro que no desentonaría en ninguno de estos grandes.

Su paso por la selección

Siempre ha sido un jugador que ha militado en las categorías inferiores de la selección holandesa. Jugando en la sub-17, sub-19 y sub-21. Ha estado en las más inferiores, hasta que le llegó la hora de debutar con la absoluta en mayo de 2012 en un partido amistoso frente a Bulgaria que perdió por 1-2. Bert Van Marwijk fue el encargado de decidir que le tocaba debutar con la selección absoluta.

Willems en uno de sus partidos con la selección absoluta / Foto: Selección Holandesa

Desde entonces, ha jugado como torneos importantes la Eurocopa de 2012 y se perdió el Mundial de 2014 por una grave lesión que sufrió en los ligamentos de su rodilla que lo tuvieron inactivo durante unos meses. Ha jugado con la absoluta un total de 22 partidos, perdiéndose muchos de ellos por lesiones que ha sufrido.

En la presente temporada, suma un total de 1.498 minutos. Que se dice pronto. Pero que son bastantes partidos, 19 nada menos. Son números que lo están llamando a ser uno de las promesas importantes del fútbol holandés cómo bien está demostrando con el fútbol que lleva a cabo. Si sigue así, será un jugador que dará mucho que hablar en la élite europea.

Terence Kongolo / 22 años / Central y lateral izquierdo / Feyenoord

Entre las promesas que se han elegido para realizar este especial de ‘promesas holandesas’ está la del joven jugador del Feyenoord, Terence Kongolo. Kongolo, tiene 22 años (14/02/1994) y nació en la localidad de Friburgo (Suiza) aunque tiene nacionalidad holandesa. Mide 1,88 cm y juega como defensa central. La academia del Feyenoord, en los últimos años, es una de las que mejor trabaja su cantera y mejores jugadores está sacando. Un claro ejemplo, es que jugadores como Daryl Janmaat, Bruno Martins Indi o Robin Van Persie se han criado en la academia de Varkenoord. Y recientemente, Kongolo es el que ha surgido de dicha academia con mayor fuerza que ningún otro, prestando sus cualidades al primer equipo de Rotterdam.

Una estrella se está forjando

Con tan solo 15 años, Kongolo recaló en la cantera del Feyenoord, donde fue adjudicado directamente al equipo sub-17. Poco tiempo después fue llamado por la sub-17 holandesa, sin tener cumplidos los 17 años, cumpliendo un gran papel en la Euro 2011 donde marcó en la final ante Alemania por 5-2. Fue tras esto, cuando el gran Ronald Koeman, entrenador del Feyenoord por entonces en la temporada 2011/12, le hizo debutar en abril de 2012. Por cierto, debut con victoria frente al Excelsior por 3-0. Su buen rendimiento le llevó a contar con él para el primer equipo semanas después hasta el día de hoy.

Se podría decir que su punto de inflexión, su temporada por excelencia y la que le lleva a asentarse como una futura estrella, es la temporada 2013/14 donde con tan sólo 20 años es capaz de luchar por un puesto junto a jugadores de la talla de Martins Indi, De Vrij o Mathijsen. Es más, con la lesión de Mathijsen a inicios del 2014 es cuando realmente se le abren las puertas para tener más minutos dentro del primer equipo. Y tenía una cosa clara, no iba a dejar pasar la oportunidad de aprovechar una gran ocasión como esa.

Un jugador que sabe medir los tempos de un partido

A lo mejor, Kongolo no tiene las capacidades físicas que pueda tener Martins Indi, lo que no quiere decir que no tenga buenas capacidades físicas, pero si lo ponemos a la altura de Indi, pues éste destaca un poco más. Pero lo que sí tiene Terence y en lo que aventaja a sus compañeros es su alma guerra y la competitividad que lleva por dentro. Es un guerrero innato. No le gusta perder ni a las canicas. Y después de todo, es un jugador elegante dentro del terreno de juego y sabe medir muy bien los tempos del partido, ya que es uno de los jugadores que menos faltas suma en lo que va de temporada. Sabe combinar a la perfección su agilidad e inteligencia, que le hacen ir un paso por delante de sus rivales a la hora de luchar un balón dividido.

Con Koeman, hizo que el entrenador holandés tuviese que readaptar su sistema de juego a él antes que sentarlo, jugando a final de temporada con una línea de cinco defensas con Kongolo por el flanco izquierdo. Y no le fue mal, en las últimas 14 jornadas de la 13/14 el Feyenoord nada más que perdió un partido ante el Ajax (2-1), quedando segundos en la Eredivisie tras el equipo de Ámsterdam.

La llamada que todo jugador espera

Y mientras iba forjándose como un gran defensa, le llegó el sueño de cualquier niño que comienza jugando en el patio de su casa o en la plaza de su barrio. Louis Van Gaal decide llamarlo para la absoluta holandesa. Kongolo tuvo la suerte de ir al Mundial de 2014 en Brasil. No tuvo la suerte de jugar mucho, solo una actuación muy corta frente a Chile (victoria por 2-0) donde apareció durante unos minutos al final del partido. Pero sí tuvo la suerte de codearse con jugadores de talla mundial como Arjen Robben, Robin Van Persie o Blind, lo que le sirvió para seguir aprendiendo y convertirse en un mejor futbolista.

Con la llegada de Fred Rutten al banquillo del Feyenoord, Kongolo sufrió un cambio de posición situándose durante ese momento en el centro de la zaga junto a Sven Van Beek, debido a la lesión de Mathijsen, al cual le costó mucho trabajo volver a su nivel ideal. Desde ese cambio, el equipo de Rotterdam apenas cosechó derrotas y fue en un sentido ascendente.

Jugador físico y psicológico

Es un jugador, que cómo bien se ha recalcado, no solo se encarga de defender. Es un jugador inteligente. Y sabe muy bien qué hacer con la pelota. Es sólido y tiene un buen manejo de balón, con un 86% de acierto en sus pases. Como bien decía su exentrenador, Rutten: “Kongolo tiene todo lo que necesita el defensor moderno hoy en día. Puede jugar en el centro de la defensa y en la izquierda, incluso si me apuras en el centro del campo. Es alto, rápido, bueno técnicamente y puede jugar la pelota en la medular”.

Terence Kongolo, es un jugador que tiene las capacidades suficientes para superar a dos grandes defensas holandeses y compañeros suyos como De Vrij o Martins Indi. Potencial tiene. Y además, sabe muy bien dónde está y tiene los pies plantados en el suelo. El aspecto psicológico y emocional es muy importante en un futbolista. Más aún, cuando se es joven, estás sometido a la presión de uno de los mayores equipos de Holanda y se espera mucho de ti. Si todo eso lo lleva a sus espaldas, el aspecto emocional es más que importante, y por suerte, Kongolo lo maneja a la perfección. "Estoy convencido de mis capacidades", explicó la temporada pasada. "Pero tengo muy claro que todavía me queda mucho por aprender".

Terence Kongolo en el enfrentamiento de Europa League frente al Zorya / Foto: Feyenoord Official Website

Ha sido relacionado con equipos de mucho peso en Europa, como es el caso del Manchester City, Manchester United o Southampton. Pero a lo mejor es pronto para que dé el salto, aunque sí lo da, seguramente no tenga problemas a la hora de adaptarse a cualquier club de una talla mayor que la del Feyenoord. Es un jugador más maduro de lo que debería serlo a su edad. Tiene contrato con el Feyenoord hasta junio de 2017, pero visto lo visto. Y con los pasos de gigante que está dando en su proyección, será muy complicado que pronto no dé el salto a un gran equipo.

En la presente temporada suma un total de 1.597 minutos jugados entre todas las competiciones (Eredivisie, Europa League, KNVB Beker y Johan Cruijff Schaal) en un equipo como el Feyenoord. Esto determina que es un jugador que se está forjando para ser uno de los mejores de Holanda y que está entre las promesas de más peso en el país flamenco.