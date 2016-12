La inagotable importación de talentos en la Eredivisie

Promesas de la Eredivisie. Foto: Holanda VAVEL

Todo fanático al fútbol es consciente de que el máximo valor de la Eredivisie son las futuras estrellas que salen de forma continuada de los Países Bajos. Cuando se piensa en futbolistas prometedores de esta liga se nos viene a la cabeza, principalmente, jóvenes nacidos del país holandés. Pero es cierto que los clubes neerlandeses no solo se encargan de potenciar a sus "cachorros" en las categorías inferiores, sino que fichan jugadores con proyección a precios asequibles de ligas menores y se convierten en absolutas estrellas.

No es casualidad la infinita lista de jugadores que no han nacido en Holanda y han triunfado en la Eredivisie. Estrellas actuales y retiradas como Suárez, Ibrahimovic, Milik o Kezman, son ejemplos que se llevan sucediendo desde hace mucho tiempo atrás. Es cierto que no es de las ligas con más nivel de Europa, ni de la más potentes económicamente, ni siquiera de las más igualadas. No obstante, es un hecho que estamos ante una de las competiciones que más enriquecen al fútbol en cuanto a la aportación de jugadores. Además, no tienen techo, donde el mercado sudamericano, asiático e incluso africano, cada vez es más común para competir en la máxima categoría del fútbol holandés.

Suárez triunfó en el Groningen y Ajax, respectivamente. Foto: Eredivisie

Sin más dilación, este es el "Top 5" que han elaborado los redactores de Holanda VAVEL, mediante un análisis profundo y trabajado del mismo. Los promesas no nacidas en Holanda más destacables actualmente son las siguientes.

Hakim Ziyech (Ajax)

Probablemente, este sea el caso más peculiar de los cinco futbolistas que se van a tratar a continuación, ya que este reportaje trata de jugadores no nacidos en Holanda y Ziyech sí nació en el país neerlandés, concretamente en Dronten. Sin embargo, juega con la selección de Marruecos, país donde nació su padre y es un fijo para el combinado africano. Hakim, nacido en 1993, se trata de los mejores atacantes de la Eredivisie. Siguiendo su estilo de juego, se trata de un mediapunta con un regate vertiginoso y muy vertical a la hora de profundizar ante la defensa rival, es decir, el clásico "10" que es dinamita en el campo contrario. Pese a que su posición fetiche sea por el centro, en banda se desenvuelve como pez en el agua, ya que su velocidad y agilidad le permite poder desbordar pegado a la cal. Hace más daño caído a la derecha, debido a que es zurdo y juega a pierna cambiada, tiene más facilidad para crear una clara posición de tiro.

Ziyech comenzó su carrera en Heerenveen. Foto: Heerenveen

Hakim Ziyech ha hecho toda su corta e intensa carrera en Holanda, hasta el momento. Su trayectoria comenzó en el Heerenveen, allí haría su debut como profesional ante el Rapid de Viena en la UEFA Europa League, durante esa temporada jugaría un total de 33 partidos con nueve goles en su haber. Muchos equipos, tanto de la Eredivisie como del extranjero, no tardaron en darse cuenta que el jugador marroquí tenía algo diferente. Por ello, firmaría por cuatro temporadas por el Twente a cambio de tres millones y medio de euros. Fichaje muy curioso, ya que el Feyenoord apostó fuertemente por él, pero el propio Ziyech pensó que firmar con el equipo de Enschede sería lo ideal para crecer como futbolista. Dos temporadas estuvo defendiendo la elástica de los Rojos, donde anotaría 30 goles en 68 partidos, números alucinantes para un jugador que no se desenvuelve como delantero centro. Un dato muy curioso, es que en torno al Twente hablaban de "ZiyechDependencia", ya que llegó un momento de la temporada, mediante goles y asistencias, en el que Ziyech participaba en un 92% de los tantos de su equipo.

Confirmó su nivel en Enschede. Foto: Twente

Debido a los problemas económicos del club, el Twente decidió vender este verano a su máximo valor. Y así fue, en agosto de este año se haría oficial su fichaje por otro equipo de Eredivisie, concretamente se trata del Ajax. Un proyecto ganador y con el objetivo de ganar la liga, tras dos temporadas sin hacerlo. Por ello, los ajacied, desembolsaron 11 millones por el prometedor atacante holandés con ascendencia marroquí, firmando un contrato de cinco temporadas. Mucha fe se tiene en el Ámsterdam Arena en torno al habilidoso volante, donde se espera que sea una estrella mundial. Sin duda, se trata de un jugador que cumple todos los requisitos para ser un referente en el fútbol europeo y quien sabe si en la Eredivisie y la selección marroquí, están disfrutando de un jugador irrepetible.

Dio un paso adelante firmando por el Ajax. Foto: Eredivisie

Oleksandr Zinchenko (PSV Eindhoven)

Formado en la prestigiosa escuela del Shakhtar Donetsk como juvenil y forjado en la gélida ciudad rusa de Ufá ya como profesional, Oleksandr Zinchenko dio el salto a las grandes ligas europeas este mismo verano. A petición expresa de Pep Guardiola, se convirtió en el tercer fichaje del mercado estival de los skyblues. Llegó a la séptima ciudad más poblada de Inglaterra a cambio de 4 millones de euros, como ya se ha mencionado anteriormente, procedente del Ufá FC. Sin embargo, a finales de dicho mercado, el de Sampedor consideró que lo mejor para continuar su progresión era mandarle cedido a un buen club europeo que le asegurara minutos. Ese club no era otro que el vigente campeón de la Eredivisie, el PSV Eindhoven. Pese a sus 19 años, Oleksandr, natal de Chornomorsk, ya ha disputado diez encuentros con la selección nacional de Ucrania. En estos diez partidos ha logrado anotar un gol. Gracias a éste, ha superado el récord de precocidad goleadora de su selección, que anteriormente pertenecía a la leyenda Andriy Shevchenko.

Oleksandr celebrando su primer gol con Ucrania. Foto: Federación de Ucrania

Este joven ucraniano juega de mediapunta, aunque no es algo raro verle jugar cómo interior derecho o izquierdo. Pese a ser zurdo y jugar por el centro, es muy común verle escorado en la banda derecha, desde esta posición tiene más facilidades para disparar hacia el arco rival. Es un jugador con un hábil manejo del cuero y un buen control sobre éste. También destaca de el su gran visión de juego, lee a la perfección los movimientos sin balón de sus compañeros. Pero si hay algo de Zinchenko que gusta y mucho, al espectador, son sus regates. Es muy bueno a la hora de sortear rivales, en Rusia los volvía a todos locos.

Zinchenko en su presentación con el PSV. Foto: PSV

Los citzien firmaron a éste futuro crack para ser el relevo del canario David Silva. Pretenden que cuando éste abandone la disciplina celeste, Oleksandr recoja su testigo y sea el nuevo timón del conjunto propiedad del jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. No será tarea fácil para este joven jugador y es muy probable que quizá al principio le cueste adaptarse a una liga tan dura y exigente cómo la Premier, no obstante; su aprendizaje este año en la Eredivisie le ayudará mucho de cara al futuro. Este año está viviendo su primera prueba de fuego en una de las grandes ligas europeas, y de momento está cumpliendo las expectativas. ¿Logrará cumplirlas también en su regreso a Manchester?

Renato Tapia (Feyenoord)

Para que Renato Tapia haya llegado a dónde se encuentra hoy en día, ha tenido que recorrer un largo camino. Recién cumplida la mayoría de edad, Renato Fabrizio Tapia Cortijo, alias Cabezón, llegó a Europa con un único objetivo, jugar en el 'Viejo Continente'. Su viaje por Europa empezó en Londres. En la capital del Reino Unido probó suerte con el Tottenham Hotspur, sin embargo; le rechazaron. 350 kilómetros al norte de la capital, le esperaba el Liverpool. Superó las pruebas y con nota, pero cuando parecía que todo estaba hecho, surgió un problema. Los doctores de los Reds, dictaminaron en una serie de estudios que Renato no llegaría al 1'90, por tanto el cuerpo técnico de la academia le descartó. Tapia creía que su sueño europeo había concluido, cuando de repente, llamó a su puerta el Twente. Sin pensárselo dos veces, cogió el primer vuelo destino Holanda. Por fin podría vivir su sueño de jugar en Europa.

Renato, por fin pudo cumplir su sueño. Foto: Twente

Fichó por el filial del conjunto de Enschede, sin embargo; en poco tiempo fue escalando posiciones en la rotación hasta asentarse como titular con tan sólo 19 años. Tenía ganada a la afición y había marcado varios goles en distintos partidos importantes, pero no todo le podía salir bien al peruano. Lamentablemente, algunas lesiones lastraron su paso por el Twente.

El 27 de enero del pasado mercado invernal, el jugador nacido en Lima, decidió cambiar de aires. No se marchó muy lejos, concretamente 168,5 kilómetros, distancia que separa Enschede de Rotterdam. Llegó al Feyenoord y debutó en uno de los partidos más importantes del año, un choque de liga frente al Ajax. Lleva ya casi un año 'el orgullo del sur' y parece que ha logrado asentarse en dicho club. Alterna titularidades con suplencias, algo de lo que no se debe nadie preocupar puesto que tan solo tiene 21 años y mucho futuro por delante.

Con 21 años, Renato Tapia es uno de los jugadores que aspira a consolidarse como un referente de la selección peruana. Debutó en un amistoso ante Venezuela con Ricardo Gareca como entrenador, y oficialmente lo hizo en los segundos 45 minutos ante Chile, en un partido de eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. En aquel partido ante los chilenos, la crítica fue favorable para el joven jugador ya que muchos coinciden en que la camiseta peruana no le pesa pese a su juventud.

Renato jugando para la Bicolor. Foto: Selección de Perú

Renato Tapia es un central atípico. La mayoría de centrales evitan tener el balón y despejar lo antes posible; no obstante; Tapia evita todo lo contrario. El peruano odia despejar el cuero, algo que es lógico viendo la cantidad de recursos ofensivos que tiene. Es muy hábil con el balón, siempre que no lo ve peligroso, intenta regatear al rival. Otro de sus grandes atributos son los pases largos. Potentes pases lejanos, que suelen caer al pie de sus compañeros. Gracias a estos recursos ofensivos, su entrenador Giovanni van Bronckhorst, ha optado por adelantar su posición a la de mediocentro de contención en este último año. Consigue bastantes goles en las jugadas a balón parado, si explota su faceta goleadora, puede llegar a ser uno de los jugadores más completos del mundo. Defensivamente, tiende a cortar las jugadas de sus potentes y es muy difícil que alguien remate por encima suyo. Pese a medir 1'85m y pesar 75 kg, es un jugador muy corpulento y con garra. Los comentaristas de las islas británicas le describirían con esta expresión: "He has big balls".

Aún debe de demostrar muchas cosas en el terreno de juego. Foto: Feyenoord

Enes Ünal (Twente)

Enes Ünal está causando sensación en la Eredivisie. Con tan solo 19 años, el joven delantero turco cedido al Twente por el Manchester City, está haciendo una temporada de ensueño. Ünal promedia la friolera de un gol cada 68 minutos sumando todas las competiciones en un equipo que en el pasado curso echó en falta la presencia de un auténtico goleador. En muy poco tiempo, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, una situación que puede recordar al paso de otro delantero que el Manchester City cedió en su momento, John Guidetti. Hace cinco años, con la misma edad que tiene ahora Ünal, el sueco anotó 20 goles en liga e hizo crecer la autoestima de un Feyenoord que por aquel entonces no pasaba por su mejor momento.

La cesión al Twente no es la primera experciencia del delantero otomano en el fútbol neerlandés, pues en la pasada temporada ya brilló en la Eerste Divisie con el NAC Breda. Anotó ocho goles en once partidos, unas cifras más que sorprendentes para un chico de su edad. Sin embrago, el caso de Ünal es bastante especial, con 16 años ya había debutado en la liga turca con el Bursaspor y cuando cumplió los 18 ya había disputado más de una treintena de partidos con ellos.

Ünal en su etapa en el Bursaspor. Foto: sport.be

Enes Ünal atrajo el interés del Manchester City, que no dudó en firmar al delantero turco en verano de 2015, llegando a debutar en un partido de pretemporada. Aunque siempre había estado adelantado a los chicos de su edad, el salto era demasiado grande incluso para él, por lo que pasó cedido al Genk y posteriormente al NAC, por lo que la del Twente es su tercera cesión. En Enschede, Ünal comparte ataque con otros dos jóvenes captados por el Manchester City: el internacional con Kosovo Bersant Celina, y el ghanés Yaw Yeboah.

Ünal es una pieza clave del Twente. Foto: sinedd

En la Eredivisie, el delantero turco está demostrando las razones por las que abusaba de la mayoría de sus rivales en las categorías inferiores: instinto innato en el área para aparecer en zona de remate, poderío en el juego aéreo, capacidad para jugar de espaldas y habilidad para disparar libres directos. Su inicio en la temporada fue inmejorable con siete goles en siete partidos. Ünal debutó con Turquía en un amistoso frente a Luxemburgo en marzo de 2015, pero todavía no ha participado en ningún partido oficial con la absoluta. Deberá demostrar que es capaz de no perder la concentración ante rivales más equipados en defensa que los clubes de la Eredivisie.

Kasper Dolberg (Ajax)

Como no podía ser de otra manera, la nueva gran estrella del Ajax merecía un lugar en este top, y es que posiblemente sea el más destacado. Ahora todos hablan de él, sus compañeros le alaban, la afición le quiere, Peter Bosz confía en él, y él se siente en casa. Le deben una comida a John Steen Olsen, ojeador que ya se fijó en su día en Ibrahimovic y Viktor Fischer, por descubrir al que podría ser la octava maravilla del mundo. Le trajo en verano de 2015, y ya dio muestras de su talento en las categorías inferiores del equipo de la capital tulipana, consiguiendo un hueco en el primer equipo. Tuvo que demostrar que la presión no le afectaba en agosto, cuando tenían que remontar un complicado 1-1 frente al PAOK en Champions. Los griegos se adelanteron en aquel partido, pero a Dolberg no le tembló el pulso a la hora de empatar el encuentro en el minuto 87.

Tras la llegada de Bertrand Traoré, cedido por el Chelsea, Bosz decidió dejar a Dolberg en el banquillo alegando que era demasiado joven. Tras varios partidos en los que Traoré no terminaba de convencer ni encontraba el gol, Bosz por fin entró en razón y se dio cuenta de que el joven danés era el 9 perfecto, mientras que el cedido Traoré podría funcionar mejor por la banda gracias a su desborde y velocidad.

Dolberg celebrando un gol con Sinkgraven. Foto: GiveMeSport

El rendimiento del joven danés ha sido siempre excepcional, pero ha habido partidos en los que todo el mundo hablaba de él. El primero fue en octubre, cuando el Ajax viajó a Vigo para jugarse más que tres puntos frente al Celta. Con el 0-0 en el marcador, recuperó un balón en su propia área, tiró una pared con Younes, le hizo un caño al jugador del Celta que intentaba parar la contra y asistió a Ziyech. Tres días después tocaba viajar a De Kuip en un partido a muerte contra el enemigo de toda la vida, el Feyenoord. Era su primer klassieker, pero a Dolberg poco o nada le afectan esas situaciones, tras un balón al espacio de Ziyech, regateó como quiso y la mandó a lo más profundo de la red.

Kasper Dolberg, el arma más peligrosa del Ajax. Foto: it.uefa.com

El otro partido en el que consiguió estar en boca de todos fue el que se disputó en el Amsterdam Arena frente al NEC, en el que Dolberg fue amo y señor del partido tras marcar un maravilloso hat-trick en dieciocho minutos. Físico, potencia en la conducción, definición, movilidad, inteligencia… todas estas características le podrían definir. Conoce el balón como nadie, lo cuida, lo mima y sabe dónde tiene que ponerlo en todo momento. Ya ha debutado con la absoluta de Dinamarca y, según los medios, el Chelsea y el Manchester City se han interesado por él. A su temprana edad, ya asusta a cualquier portero. No en vano los ajacieds están más que ilusionados por esta joven perla, y cualquiera que se jacte de ser aficionado de este deporte vería cómo todos sus sentidos se aceleran cuando Kasper Dolberg hace magia con el balón. Y la hace en todos los partidos.