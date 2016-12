El Cambuur sigue soñando

El modesto Cambuur, octavo en la segunda división holandesa, demostró que con corazón y esfuerzo todo es posible, y acabó eliminando en los octavos de final de la KNVB Beker a uno de los favoritos, el Ajax de Ámsterdam, que no tuvo el día. Tras dos goles de Barto el Cambuur puede seguir soñando en Copa y espera ya el siguiente sorteo. El Ajax tendrá que olvidar este mal partido y concentrarse en el importantísimo choque que les espera el domingo frente al PSV, contra el que no debe ceder puntos y no quiere que el Feyenoord, el cual no parece estar dispuesto a fallar, se escape.

Superioridad

El partido empezó a un ritmo frenético, tanto Cambuur como Ajax querían ser amo y señor del encuentro, por lo que las jugadas se perdían antes de llegar al área rival. Poco o nada pudimos ver en los primeros minutos de esta primera mitad, con movimientos muy erráticos por parte de ambos equipos. Hacia el minuto 20 el Cambuur, que milita acualmente en la Eerste Divisie, aprovechó un despiste de la defensa ajacied y Barto no dudó un segundo en mandar el balón al fondo de la portería comandada por Boer, consiguiendo así su segundo gol en copa.

Los de Rob Maas demostraron ser muy superiores a los de Peter Bosz, que optó por una alineación muy distinta a la que nos tiene acostumbrados, con jóvenes promesas como Matthijs de Ligt, Frenkie De Jong, Pelle Clement o Abdelhak Nouri. En los minutos finales Barto volvió a batir a Boer tras un rápido contraataque mientras escuchaba la ovación de su afición. El Ajax amenazó un par de veces la portería rival, pero sin ideas lo suficientemente claras como para llegar a crear verdadero peligro. A pesar de la ventaja en el marcador del Cambuur, los de Ámsterdam tuvieron el 67% de la posesión, aunque sin saber realmente cómo utilizarla.

Esperanza

La segunda mitad arrancaba sin ningún cambio. Con un Ajax aún inconexo y tras un nuevo gol de Barto, Bosz decidió realizar tres importantes cambios metiendo a titulares indiscutibles como son Dolberg, Younes y Schöne. Sobre todo la entrada de este último pareció cambiar la dirección del partido, pues tras un córner Clement la mandaba de cabeza al fondo de la portería. El Ajax volvía a la vida.

La volvió a tener Barto una vez más en el minuto 73 con un magnífico lanzamiento desde fuera del área, pero Boer esta vez no falló e impidió el tercero del Cambuur. Tras este nuevo ataque los ajacieds despertaron, y a punto estuvo Clement de conseguir el empate, aunque finalmente no tuvo éxito. No les faltaron opciones a los de la capital holandesa, pero la defensa del Cambuur no estaba dispuesta a permitir el empate. De nada sirvió el esfuerzo que hizo el conjunto capitaneado por Viergever por conseguir la ansiada prórroga, y los favoritos para ganar la Eredivisie se ven obligados a despedirse de la KNVB Beker hasta el año que viene.

Las estadísticas

Mucha igualdad en tiros libres, 12-11. Ningún córner para los locales y seis para el Ajax. Tan solo un fuera de juego, y es para los de Bosz. Máxima igualdad en faltas, 11-11. En cuanto a los tiros que iban a gol, 2-3, marcando el Cambuur en las dos ocasiones claras que tuvo. Una escandalosa posesión final del 30-70% para los de Ámsterdam, que siempre tienden a tener una mayor posesión del esférico que el equipo rival. Por último, una diferencia abismal en cuanto a pases, 283 completaron los vencedores, mientras que los visitantes realizaron un total de 805 pases.