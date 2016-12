Feyenoord - Vitesse: partido clave en la pugna por la Eredivisie

Google Plus

Kongolo en el partido de Copa el pasado miércoles | Foto: Feyenoord Official Website

Más que tres puntos, dar un golpe en la mesa

No son tres puntos más. Los tres puntos que estarán en juego este sábado cuando el balón comience a rodar a las 19:45 horas de la tarde, no serán tres puntos cualquiera, el Feyenoord saldrá al terreno de juego sabiendo el enfrentamiento directo que tendrán sus perseguidores el domingo.

Por lo tanto, y con la racha positiva que viene cosechando el Feyenoord (borrando la eliminación de la Europa League hace una semana), si los de Gio consiguen llevarse los tres puntos al saco, aumentarán su diferencia con uno de sus acechadores, Ajax y PSV, o bien sacará los mismos puntos a ambos en caso de que sus perseguidores empaten y los de Rotterdam consigan ganar.

El Feyenoord se sitúa actualmente liderando la tabla clasificatoria tras 16 jornadas jugadas y a su estela le siguen, cómo se ha mencionado, Ajax con 36 puntos y PSV Eindhoven con 33. En cambio, el Vitesse, rival de los punteros mañana, se colocan en la octava posición (23 puntos), una ubicación cómoda de la tabla intentando luchar por entrar en puestos europeos.

El Vitesse viene en ritmo descendente, después de sumar solo cinco de los últimos 15 puntos posibles. Pero aún así, el equipo rojiblanco deberá andarse con ojo y no excederse con la etiqueta de favorito que tiene en el día de mañana. Esto es fútbol y aquí puede pasar de todo. Y los partidos hay que jugarlos.

Antecedentes históricos

En cuanto a historia, es el Feyenoord de Rotterdam el que se lleva la palma de ganador. A lo largo de los años se han enfrentado en un total de 68 encuentros: 34 victorias para los de Gio, diez para los de Henk Fräser y el resto se cuentan por empates, 24. En todos estos partidos se han marcado un total de 113 goles del Feyenoord por 62 del Vitesse. El primer enfrentamiento entre estos dos equipos tuvo lugar en la temporada 54/55 con victoria del equipo local en ese partido, el Feyenoord, por 2-1. Como resultado más abultado de estos dos equipos destacamos un 5-0 a favor del Feyenoord en la temporada 91/92.

Aunque parezca que el equipo de Van Bronckhorst tiene muchas opciones de conseguir la victoria en dicho partido, los de Fräser buscarán dar la sorpresa en un campo que no es fácil para ningún equipo, factor que tienen muy en cuenta los jugadores del Vitesse. Pero ya ganaron hace no mucho en De Kuip, y no por poco. El pasado año, en la temporada 14/15 el equipo de Arnhem ganó y de manera abultada en dicho estadio por un 1-4 contundente. Derrota que dolió mucho entre los aficionados del Feyenoord.

Así que quieren volver a repetir lo vivido la temporada pasada, la plantilla sabe de buena mano que es lo que tienen que hacer para conseguir rascar algo de un estadio tan complicado y con el buen momento de forma que vive ahora el equipo capitaneado por el incansable Dirk Kuyt (que por cierto, viene de anotar un hat-trick en Copa).

El Feyenoord viene en muy buena forma después de ganar por 5-1 al ADO Den Haag en la KNVB, pero de la misma manera, el Vitesse viene de ganar por 4-0, aunque eso sí, a un equipo de menor rango y categoría, el Jodan Boys. Con esto, se espera que este sábado haya un buen espectáculo en buen escenario como De Kuip y se vea un partido muy entretenido. Con casi toda seguridad, se vivirá un partido donde lo que reine por encima de todo será el ambiente y el olor a fútbol.