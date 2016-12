Peter Bosz: "Merecimos la victoria"

Google Plus

Foto: ajax.nl

Tras el encuentro, Peter Bosz se presentó en sala de prensa con actitud positiva, pero arrepintiéndose de las claras ocasiones erradas durante los 90’: “Tuvimos las mejores oportunidades. Por tanto, creo que pudimos y merecimos ganar. Conseguimos ponernos por delante gracias al tanto de Davy Klaassen, pero fallamos en los momentos claves para matar el partido”, declaró. El conjunto capitalino logró adelantarse en el marcador gracias al tanto del centrocampista holandés pero tras varias acciones de peligro, fue el PSV, a través de las botas de Siem De Jong, quién sí vio portería y puso el empate definitivo.

“Estoy muy contento con los chicos. Creo que hicieron un gran trabajo durante el primer tiempo, y al final tuvimos la recompensa del gol en el 49’. Después, el PSV tuvo que arriesgar un poco más y eso nos dio facilidades para tener alguna que otra oportunidad para sentenciar. No las logramos concretar y los mantuvimos con vida hasta el final”, dijo. También analizó la importancia del choque, destacando la gran intensidad que se vive en este tipo de encuentros: “Un Ajax-PSV es un partido especial, se vive diferente. Es cierto que son tres puntos más, pero no una jornada más. Son partidos en los que se respira algo distinto, y este, en particular, ha sido emocionante”. Y es que se trataba de la 61ª edición de uno de los clásicos del fútbol holandés, uno de esos partidos con historia, que a lo largo de los años han tenido el placer de disputar futbolistas como Johan Cruyff o Romario.

En cuanto a la distancia actual con el Feyenoord, Bosz se mostró optimista al respecto: “No hay ningún miembro o aficionado del Ajax que no confíe. Estoy seguro. Hemos vivido situaciones peores, con más puntos de desventaja y aun así logramos levantarnos. Somos optimistas”. El entrenador del Ajax acabó analizando el 2016 de forma positiva, prometiendo “trabajar más para que el 2017 sea mejor”.

El Ajax de Ámsterdam volverá los terrenos de juego tras el parón de invierno, el próximo 15 de enero de 2017 en casa del PEC Zwolle, correspondiente a la jornada 18 del campeonato doméstico.