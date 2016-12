Copa de Holanda 2016/2017: la carrera hacia la gloria

Az Alkmaar en los Octavos de final ante ASWH (Fotografía: AZ Alkmaar)

La Copa de Holanda ingresó a su fase más emocionante, ocho equipos competirán por la gloria y el resultado del sorteo fue el siguiente: Voledam vs. Sparta Rotterdam, Utrecht vs. Cambuur, AZ Alkmaar vs. Heerenveen y Vitesse vs. Feyenoord. Estos encuentros se disputarán entre el martes 24 y jueves 26 de enero del próximo año, mientras tanto cada equipo tendrá tiempo suficiente para poder prepararse de la mejor manera posible.

Ajax de Ámsterdam, el club más exitoso en la historia del torneo la ganó 18 veces. En la actual edición quedó eliminado en Octavos de final ante Cambuur. Un golpe histórico, Utrecht fue campeón en la 2003/2004 y después se complicó, Feyenoord anhela acercarse, sólo seis títulos de diferencia los separan y el actual campeón intentará revalidar su corona.

AZ Alkmaar tampoco se quedó atrás, se consagró cuatro veces y la última vez que la conquistó fue en la temporada 2012/2013. De los ocho equipos que competirán entre los ocho mejores, sólo tres tienen gratos recuerdos. Todo es relativo en este maravilloso deporte, aunque cualquier cosa puede ocurrir. Holanda es un país con tradición futbolística, los creadores del fútbol total no ganaron títulos mundiales y siempre destacaron en la formación de jugadores talentosos.

El fútbol holandés tendrá un receso de dos semanas, algunos aficionados al fútbol nos preguntamos ¿Quién será el nuevo campeón? ¿Quiénes serán los nuevos talentos que van a surgir? la situación es muy compleja el fútbol holandés no ha generado logros a nivel europeo en las últimas temporadas y la selección no es ajena a dicha crisis de resultados. Los tulipanes requieren de una reestructuración profunda para que recuperen aquel estilo vistoso que les dio réditos. Lo más sensato en pleno receso será que todas las partes involucradas trabajen con convicción a largo plazo. Mientras tanto, a nosotros como amantes del fútbol sólo nos queda seguir disfrutando.