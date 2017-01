Bazoer: "Es una pena que tuve que ir por este camino"

Foto: Tribunnews

Desde su debut en octubre de 2014, Riechedly Bazoer ha hecho maravillas en el Ajax. Con los ajacieds en el bolsillo, se encargó de marcar goles de infarto y jugar partidos a un altísimo nivel. Pero no todas las historias tienen un final feliz, y es que desde la llegada de Peter Bosz al equipo Bazoer se ha visto relegado al banquillo. La juventud, la ambición y las ganas de comerse el mundo eran más fuertes que su amor por el equipo que le acogió, y finalmente decidió que lo mejor era marchar, empezar una nueva historia en un país distinto al que le vio nacer y en un equipo nuevo. Tras 71 partidos en la camiseta del equipo de la capital holandesa y ocho goles, Bazoer se va por la puerta grande a pesar de no haber conseguido ningún título con ellos.

En su presentación de ayer con el Wolfsburgo, no faltaron las preguntas sobre el que es ahora su antiguo equipo, a las que contestó de una manera muy sincera. "Me voy del Ajax con sentimientos encontrados. El año pasado era un indiscutible en el primer equipo con Frank de Boer, pero Peter Bosz decidió dejarme en el banquillo. De todos modos, siento que me he convertido en un mejor jugador durante mi estancia en Ámsterdam. Pero es una pena que tuviese que acabar de la manera en que lo ha hecho", declaraba.

"No he tenido contacto con el entrenador de la selección holandesa, pero creo que estará contento con esta transferencia. Espero que piense en mí para la Oranje si juego muchos partidos aquí. Voy a dar todo de mí para hacer que me llame de nuevo", afirmaba. Después de estas declaraciones posó para las fotos y se dirigió al que por el momento va a ser su hogar, el hotel Ritz-Carlton.