Brama deja el PEC Zwolle y ficha por el Utrecht

Brama posando con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: Utrecht

Ya es oficial. Wout Brama (30) jugará en el Utrecht lo que resta de temporada. El PEC Zwolle ha confirmado la venta del centrocampista neerlandés, que abandona el club tras dos temporadas y media para poner rumbo a Utrique, donde se reencontrará con el que fuera su técnico, Erik ten Hag. El ex del Twente, se integró al club para comenzar los trabajos de cara a los enfrentamientos que afrontará en este 2017.

Brama (sobre Erik ten Hag): “Lo conozco como un entrenador estricto, justo, con las reglas apropiadas. Tácticamente no hay entrenador de los que he aprendido tanto” El futbolista holandés se mostró en confianza con el resto de sus nuevos compañeros y buscará ganarse la confianza del técnico para ubicar un puesto en el once titular.

El centrocampista llega a un Utrecht, que juega con un esquema 4-4-2, que encaja a la perfección con su estilo de juego. Brama será además un complemento en la mitad de la cancha para suplir la baja del alemán Rico Strieder (lesión). “Es terrible que Rico se haya roto el ligamento cruzado, pero esto me da la oportunidad. Estoy seguro de que puedo ocupar su puesto, tengo confianza en mí mismo”, dijo en el diario Algemeen Dagblad.

Así juega Wout Brama

Las cualidades que tiene Wout Brama son sus buenos movimientos que le ayudan a generar espacios por el centro, el buscar la pelota siempre, dar pases largos y verticales sea al centro o al costado derecho, ser un organizador retrasado en tres cuartos de cancha, tener visión a la hora de dar el pase a sus compañeros, ayuda en la salida y distribuye. El nacido en Almelo es un mediocampista box to box bastante completo en mi opinión.

