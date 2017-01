De regalo de Reyes... un talentoso mediocentro para el Go Ahead Eagles

Google Plus

Foto: GA Eagles

Tras hacerse con los servicios de Elvis Manu, la secretaría técnica del último clasificado de la Eredivisie ha trabajado sin descanso con el fin de reforzar de manera adecuada al equipo y evitar el descenso a toda costa. Por ello, los Eagles se han hecho con los servicios del joven mediocentro español Pedro Chirivella, que llega en calidad de cedido procedente del Liverpool. Pedro, jugaba en el equipo de reservas de los reds e incluso ha llegado a disputar cinco partidos oficiales con el primer equipo. Además, ha sido formado en la cantera del Valencia CF y pretendido por el FC Barcelona. No cabe la menor duda de que se llevan a un jugador muy especial.

Pedro afirma que se siente como en casa vistiendo la elástica del Go Ahead, puesto que visten los colores de su país y su ciudad natal. Además, desde que ha aterrizado en Holanda, solo ha recibido elogios. El propio director técnico del club, le alabó tras la oficialización de su fichaje: "Pedro está en Liverpool demostrando tener un gran talento", dijo Dennis Bekking. "Por eso, el Liverpool el año pasado amplió su contrato hasta el 2020. Estamos muy contentos de que un jugador de su nivel llegue a nuestro equipo. Le he visto jugar en Liverpool y me quedé impresionado con sus cualidades futbolísticas. Controlaba la bola, daba paz en la pérdida de la posesión tiene una gran comprensión del juego e inteligencia", añadía.

Para Pedro esta va a ser una gran oportunidad de poder competir con clubes de nivel, y foguearse en una de las grandes ligas europeas. Su paso por la primera división de los Países Bajos puede sin duda marcar un antes y un después en su carrera deportiva.

Los de Deventer se llevan a un jugador de mucho talento. Si siguen reforzando el equipo de esta manera y los jugadores se complementan de manera óptima dentro del terreno de juego podrán pelear por salvar la categoría sin ningún tipo de problemas.