Kosuke Ota vuelve al FC Tokio tras solo un año en el Vitesse

Kosuke Ota es uno de esos jugadores que se ven obligados a emigrar a otro país buscando una progresión en su carrera, como jugador o simplemente para acercarse más a la cumbre del fútbol occidental e intentar brillar a nivel mundial. El caso de este futbolista de origen japonés entra más en el segundo caso. Ota comenzó a jugar en el FC Tokio la temporada pasada como central y anotó, en tan solo una campaña, 11 goles y dio 41 asistencias, lo que hizo que dejara el club con el listón muy alto para buscar la gloria en el Vitesse.

La temporada no ha ido del todo bien para el japonés en Holanda. Ota ha jugado 26 partidos, algunos ahora como lateral izquierdo, otros siguiendo su línea de central, pero no ha metido ningún gol y ha dado solo cinco asistencias. También, Kosuke Ota dejó de jugar en la selección japonesa después de disputar tan solo siete partidos, ya que el seleccionador nacional decidió llamar a otros jugadores que pudieran suplir su posición como son Yuto Nagatomo, del Inter de Milán, y Gotoku Sakai, del Hamburger SV.

Durante el parón invernal todos los equipos aprovechan para disputar pequeños amistosos y probar a su alineación de cara al final de temporada, y el Vitesse no iba a ser menos. El equipo hizo su descanso en España, y el asombro llegó cuando de entre los jugadores no convocados estaba Kosuke Ota; el japonés no viajó con el club hacia España, lo que quiere decir que estaba lesionado o que se marchaba. El final de todo este revuelo se desveló cuando un noticiario japonés dio la noticia de la transferencia de Ota al club japonés.

El Vitesse ya tiene una solución para la salida del jugador y piensa en fichar a Alexander Buttner con el dinero que saque de la transferencia. Buttner es un jugador de origen holandés que triunfó con el Manchester United y juega de lateral izquierdo, por lo que se provocaría un cambio natural.

Por parte de Ota, el japonés espera terminar la temporada en el FC Tokio metiendo algún gol y recuperando su mejor versión con el objetivo de volver a la selección japonesa.