Buena suerte, Mitchell

El Orgullo de Frisia, ha hecho oficial la marcha de Mitchell te Vrede al Boluspor turco que milita en la segunda división del país otomano. Su salida del Heerenveen, no sorprnde en absoluto puesto que el delantero de 25 años, no había disputado ni un solo minuto durante esta primera mitad de la temporada 2016/17.

El atacante nacido en la ciudad neerlandesa de Amstelveen, llegó durante el mercado estival de la pasada temporada a razón de 500,000 euros procedente del actual líder de la Eredivisie, el Feyenoord. La intención por parte del cuerpo técnico y el director deportivo, era que hiciera olvidar al delantero alemán, que tanto había maravillado a la afición, Mark Uth. Éste, había regresado a su país de la mano del Hoffenheim. El traspaso fue cifrado en 2.2 millones de euros.

Mitchell, tenía por delante una tarea muy complicada. Su antecesor en el puesto, venía de anotar veinte goles y repartir doce asistencias en 37 partidos, cifras más que notables. En su primer año, el holandés no decepcionó y logró perforar el arco rival en un total de once ocasiones tras treinta partidos disputados repartidos en liga y copa. Sin embargo, durante este primer tramo de la temporada, no ha podido ganarse la confianza del técnico y no ha disputado ningún minuto, hecho que le ha hecho verse obligado a buscar minutos en otro club.

Desde la dirección deportiva del Heerenveen, están totalmente satisfechos con la marcha de Mitchell dado que consideran que ambas partes salen beneficiadas. El club se deshace de un jugador con el que no contaban y el jugador recala en un club que le asegura minutos de juego. También agradecen los servicios prestados al club durante su estancia y lamentan que no hayan logrado entenderse en ciertos momentos de su estancia en el club.