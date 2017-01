Narsingh cambia Eindhoven por Gales

Google Plus

Narsingh primer refuerzo invernal del Swansea. Foto: KNVB

Narsingh está a punto de emigrar a la Premier League, concretamente al Swansea City. El cuadro dirigido por Paul Clement ya tiene a su primer refuerzo invernal, ya que el aún futbolista del PSV llega a "los cisnes" por una cifra cercana a los cinco millones de libras. A sus 26 años, el futbolista neerlandés vivirá su primera etapa lejos de la Eredivisie, toda su carrera como profesional la hizo en el país tulipán, en el Heerenveen y PSV, respectivamente.

Aunque su fichaje por los británicos aún no se ha hecho oficial, el extremo se encuentra en Gales pasando la pertinente revisión médica con los servicios médicos del club. El jugador holandés sale por un precio aproximado al que le costó al PSV, procedente del Heerenveen. No ha salido por un precio mayor, debido a que termina contrato este mismo verano con los rojiblancos. Observando esta peculiaridad, es una cifra bastante elevada por un jugador que en seis meses podría salir gratis, es más, a partir de este mercado ya podría negociar con cualquier club para la próxima temporada. Para el PSV es una baja importante, porque pese a no ser indiscutible esta temporada, es un peso pesado en el vestuario tras cuatro temporadas y media con el club de Philips Stadion.

No hace mucho tiempo de la última vez que Luciano Narsingh hizo goles en el Reino Unido, ya que marcó la temporada pasada en Wembley con la camiseta de la "Oranje", en un partido muy atractivo ante Inglaterra, donde se homenajeó a Johan Cruyff y los tulipanes se impusieron por 1-2, gracias a un tanto suyo. Narsingh, ha disputado 20 partidos esta temporada con el PSV, viendo portería en dos ocasiones. Con la incorporación del jugador de los Países Bajos, cumple las demandas de su nuevo entrenador Paul Clement, de cara a reforzar la velocidad del equipo y el desborde por banda. El internacional neerlandés coincidirá en el Swansea con dos compatriotas suyos, Van der Hoorn y Leroy Fer.