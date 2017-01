Dauda aterriza en Grecia

Foto: SL10

Dauda llegó al país del tulipán en verano de 2014 procedente del Red Star Belgrade. En su primer año en Arnhem no logró marcar la diferencia y tan solo jugó seis partidos en Eredivisie. El año siguiente fue más de lo mismo, otros seis partidos en liga con el Vitesse. En el equipo se dieron cuenta de que no podían esperar a que diese la sorpresa, así que en invierno le dejaron en el corazón del Midlothian FC escocés. Desde su regreso a Holanda el verano pasado, Dauda ya no entraba en los planes del entrenador Henk Fraser. El Vitesse ya no contaba con él. En la presente temporada tan solo ha contado con 16 minutos en el primer equipo, aunque donde sí ha tenido una gran presencia ha sido en la Tweede Divisie con un total de 585 minutos y nueve goles.

Por todo esto y como era de esperar, el club estaba abierto a la salida del jugador nigeriano de 28 años. Dauda no viajó junto a sus compañeros de equipo al campo de entrenamiento que realizaron estos últimos días en Orihuela Costa, pues ya tenía el punto de mira en tierras griegas. En el Atromitos Dauda ha encontrado el patrón que estaba buscando.

Mo Allach, director técnico del Vitesse, le dedicó en la página web del club unas palabras a su ahora exjugador. "En general llevábamos tiempo sabiendo que Abiola podría estar pensando en un futuro fuera de nuestro equipo, así que no es ninguna sorpresa. Estamos muy felices de que haya encontrado un nuevo desafío al que plantarle cara". Habrá que ver cómo se adaptará Dauda a un cambio tan drástico de liga, siendo la griega de menos nivel que la holandesa, y si contará con minutos y oportunidades suficientes para convertirse en titular del Atromitos.