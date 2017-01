Pólvora para un equipo sin gol

Google Plus

La Roda refuerza su plantilla con el internacional absoluto griego Athanasios Papazoglou. El jugador de 28 años, llega a los Países Bajos en calidad de cedido procedente del KV Kortrijk belga.

La salida de su país natal, no le ha sentado muy bien. El jugador firmó con los belgas hace dos veranos por una cifra desconocida, procedente del club más exitoso del país heleno, el Olympiacos. Su primer año no fue del todo malo malo, logró anotar 9 goles en 39 partidos, gozando de muchos minutos sobre el terreno de juego. Sin embargo, durante esta primera vuelta, el griego no ha logrado mantener la confianza que tenía con su entrenador y se ha visto relegado al banquillo. Es por eso, que ha recalado en las filas del conjunto de Kerkrade.

Thanasis (diminutivo de su nombre de pila), llega a Holanda con la misión de recuperar su mejor versión. Aterriza en el equipo que menos goles ha anotado durante el primer tramo del curso, tan solo 8 goles. Para el de Thessaloniki, éste, es un reto muy bonito puesto que llega a uno de los clubes con más historia de Holanda, con un único objetivo: salvar al equipo y volver a ser el delantero que marcaba diferencias en Grecia.

Es un delantero de mucha altura, literalmente. Mide 1'95, algo que para el, es una gran ventaja. Su principal recurso en el área, es el remate de cabeza, su poderoso físico le permite rematar cualquier balón que cuelguen sus compañeros al área. También es capaz de disparar auténticos cañonazos que suelen ser muy difíciles de parar para los arqueros. Además, es muy solidario en tareas defensivas, siempre inicia la presión muy arriba y es un incordio para los jugadores defensivos que tienen el balón.

Si recupera su mejor versión, el griego será, sin duda alguna, una de las grandes esperanzas para El Orgullo del Sur.