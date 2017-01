PEC Zwolle - Ajax: objetivo, liderato

El Ajax sigue los pasos del Feyenoord. Foto: Megasport Radio

Mañana muchos ojos van a estar puestos en lo que ocurra en el IJsseldelta Stadion. Por su parte, el Feyenoord estará pendiente de lo que haga su rival más directo, el Ajax, fuera de casa, pues pueden acercarse aún más al liderato. Otro de lo espectadores de lujo será el Roda, situado en puestos de descenso, que rezará por la derrota del Zwolle, la cual les salvaría de la peligrosa zona en la que se encuentran.

El Ajax no acabó el año como le hubiera gustado, pues en el último empataron en casa contra el PSV. No obstante, la temporada que está realizando el conjunto de Ámsterdam es muestra más que suficiente para demostrar que una mala racha nunca les frena. El objetivo principal de los chicos de Peter Bosz es ponerle más presión aún al Feyenoord, que no parece dispuesto a dejarse cazar. Por otra parte, los ajacieds se ven obligados a ganar para evitar que el PSV pueda quedarse empatado a puntos o incluso adelantarles en la clasificación. El Zwolle también tiene la obligación de ganar, pues sabe que si el Roda gana estarán en puestos de descenso. No ha sido nada buena la primera mitad de temporada de los de Ron Jans, pero puede que el parón invernal les haya servido para recargar las pilas.

No vale fallar

Si el Ajax quiere volver a coronarse como rey y señor de Holanda tendrá que poner todo de su parte y no perder más puntos. Derrota y empate deben ser palabras borradas del vocabulario de todos y cada uno de los jugadores. La pretemporada de los de Bosz fue en tierras lusas, realizando dos partidos amistosos contra Excelsior y RB Leipzig. El primero contó con un once compuesto en su mayoría por jugadores del Jong Ajax, como es el caso de Justin Kluivert, Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong, y acabaron siendo derrotados 1-3, siendo el de Dijks el único gol de los ajacieds. El partido contra Leipzig contó con la alineación habitual a la que nos tiene acostumbrado Bosz, y esta vez consiguieron la victoria 5-1 con hat-trick de Younes, y goles de Dolberg y El Ghazi tras un partido de auténtica demostración de fútbol.

Tras este último partido en Portugal, Davy Klaassen se mostró confiado. "Si jugamos así el resto de la temporada, no perderemos un solo partido y ganaremos el título". Seguramente el capitán del Ajax tenga razón, si el Ajax demuestra que puede ser regular, jugar su fútbol y solo mirar por ellos mismos, tendrán el título muy de cara. Todo esto si el Feyenoord falla, claro está. Todo apunta a que lo harán, los parones invernales no suelen ser buenos para ellos.

Al límite

Nadie sabe qué tal le ha sentado al Zwolle el parón invernal, pero seguro que tienen ganas de reivindicarse, sobre todo mañana en casa. Aunque a priori el partido está muy de cara para el conjunto rival, los de Jans no se deben rendir y tienen que salir con mentalidad ganadora. Si no consiguen los tres puntos, tendrán que esperar y ver qué sucede en el choque de mañana entre Roda y Feyenoord.

La pretemporada del Zwolle ha tenido lugar en la ciudad malagueña de Mijas. El pasado sábado se enfrentaron en Marbella al NEC Nijmegen, ganando por 2-1 gracias a los goles de Saymak y Muchos. Está claro que han trabajado duro en el campo de entrenamiento para intentar escalar posiciones en la tabla de clasificación. Por delante tienen a Excelsior, ADO y Sparta, mientras que por detrás están siendo perseguidos por Roda y Go Ahead Eagles. Si el Zwolle deja atrás el pasado y sigue al pie de la letra el refrán de "año nuevo, vida nueva", quizás puedan recuperarse y salvar la temporada.

Posibles onces iniciales