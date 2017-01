Mero trámite para los de Eindhoven

Google Plus

Nueva victoria para el PSV, que ya suma diez en esta campaña 2016/17. El equipo entrenado por Phillip Cocu, dio un auténtico recital de fútbol ante un débil Excelsior que nada pudo hacer ante el tercer clasificado de la Eredivisie. Pese haber practicado durante los 90 minutos un gran fútbol, los de Eindhoven tan sólo pudieron perforar el arco rival en dos ocasiones. No obstante, esta falta de acierto de cara portería, no empaña el buen juego practicado.

Así fue el partido

El equipo local dominó el encuentro de cabo a rabo, pero fue en la primera parte donde la brecha entre los dos equipos estuvo más presente. En esta primera mitad, los 'granjeros' dominaron el cuero durante un 63% del tiempo, además, por si fuera poco lograron rematar en un total de quince ocasiones aunque solo cinco fueron a puerta. Pese a jugar casi a la perfección ofensivamente, estuvieron soberbios defendiendo. Recuperaban el balón rápidamente tras pérdida y tan sólo concedieron dos disparos que no pusieron en apuros a Zoet. Cuando apenas quedaban diez minutos para que finalizara la primera parte, el centrocampista Marco van Ginkel marcó el primer gol de la noche y el Philips Stadion estalló en júbilo. Tras el gol, el PSV lo siguió intentando aunque no con la intesidad mostrada antes de éste, les había dado una cierta tranquilidad que les permitía tomarse las cosas con más calma.

Tras el descanso, los rojiblancos siguieron con el modo apisonadora aunque a un ritmo, quizá algo más bajo que el mostrado en el primer tiempo. Cedieron más el balón y la presión tras pérdida fue mucho menos intensa, no obstante; el Excelsior no tenía las ideas claras y eso permitió que pese a jugar con una marcha menos, siguieran teniendo el dominio del juego. Defensivamente, continuaron soberbios. Permitieron los mismos tiros que en la primera mitad con la única diferencia de que esta vez, los visitantes lanzaron una vez a puerta. Catorce minutos después de que empezara la segunda parte, Propper sentenció el partido tras un gran pase del mexicano ex del Deportivo y Valencia entre otros, Andrés Guardado.

Balance tras el choque

Para los locales, este partido fue un mero trámite. Parafraseando a Julio César; llegaron, vieron y vencieron. El partido fue un monólogo de los de Cocu, no permitieron que el Excelsior tuviera el cuero y cuando lo hicieron, sus rivales no sabían de que manera reaccionar. Esta victoria, les deja terceros empatados a puntos con el Ajax de Ámsterdam aunque éstos han disputado un partido menos. Los aficionados del PSV estarán atentos al Zwolle-Ajax que se disputa mañana, domingo, a las 14:30 hora española.

Por parte del Excelsoir, no hay mucho que decir. Estuvieron muy apagados durante todo el encuentro y no supieron ni jugar, ni que hacer con el balón. Además, en ningún momento fueron contundentes, por tanto el PSV movió el balón como le venía en gana. Solo Hahn y la falta de puntería del rival impidieron que el conjunto entrenado por Van der Gaag se marchara vapuleado del Philips Stadion. Los rojinegros se sitúan decimoquintos a falta de que jueguen sus dos principales perseguidores, el Zwolle y la Roda. Ambos, juegan contra el segundo y primer clasificado de la tabla, respectivamente. A priori, los de Rotterdam deberían mantener su posición que les sitúa fuera de los puestos de descenso, sin embargo; Zwolle y Roda podrían dar la sorpresa de la jornada y apretar aún más si cabe la Eredivisie en los dos extremos de la clasificación.

Lo que queda claro, es que la liga holandesa, está este año especialmente bonita y competida. Todo aficionado al fútbol debería engancharse a este maravilloso campeonato.