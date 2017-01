El Heerenveen se impone al Den Haag

Google Plus

Esta tarde a las 17:30hs se enfrentaban dos equipos con dinámicas muy distintas en el Abe Lenstra Stadion. El Heerenveen había ganado tres de los últimos cuatro compromisos en el campeonato doméstico y quería seguir demostrando que puede ser la alternativa a una Liga que está siendo muy disputada y cualquiera te puede dar un susto, mientras que los visitantes debían empezar a sumar puntos desde ya, dado que poco a poco se va acercando a las posiciones de descenso y la situación actual podría llegar a ser bastante problemática de cara a lo que resta de temporada.

El conjunto de Jurgen Streppel comenzaba el partido dominando, manteniendo la posesión del balón y intentando crear ocasiones mediante combinaciones rápidas y efectivas, pero entre los palos, el poco acierto en los metros finales y la soberbia actuación del guardameta lituano Ernestas Setkus -que está siendo el mejor de su equipo en las últimas jornadas pese a no cosechar resultados positivos- bajo palos impedían que el Heerenveen abriera la lata en una primera parte en la que los visitantes generaron muy poco peligro y se limitaron a hacer una buena defensa para aguantar el empate al término de los primeros 45 minutos. Finalmente conseguirían llegar al descanso con tablas en el luminoso y frenar el vendaval del equipo del norte de los Países Bajos. Las cosas debían cambiar mucho para el equipo visitante si quería obtener un resultado positivo en su visita a uno de los campos más complicados de la competición.

Ya en la reanudación, el conjunto entrenado por el ex-futbolista montenegrino Željko Petrović, no conseguía sacudirse el dominio de los locales y seguían sufriendo defensivamente, pero el portero lo impedía una y otra vez, hasta que en los minutos 63 y 64, el jugador iraní Reza Ghoochannejhad ha dejado el partido encarrilado en dos acciones brillantes batiendo por primera vez al meta del Den Haag y dejando el partido muy encarrilado para los intereses del Heerenveen.

La intensidad y tensión del encuentro bajó en picado debido a que el Den Haag no tuvo respuesta a los dos mazazos seguidos en forma de goles que sufrió en menos de dos minutos, y el Heerenveen llevaba el partido donde quería, sin excesivos riesgos que pudieran dar vida a un Den Haag que no ofreció respuesta alguna.

En el minuto 81, el ariete sueco Sam Larsson ha sido el encargado de ejecutar una pena máxima para ampliar diferencias y cerrar el partido de manera segura, pero no ha sido así, ya que Seskus ha vuelto a aparecer con una gran intervención y de esta manera confirmaba su gran actuación pese a que su equipo no cosechara un resultado positivo para intentar cortar la racha negativa de la que venían y empezar a sumar puntos y ganar confianza visto el complicado calendario que le espera al Den Haag. Pese a que Larsson errara el penalti, el partido ya no daba ninguna señal de vida y los locales iban a conseguir los tres puntos con total justicia y mucha autoridad, dejando claro por qué son uno de los mejores equipos de la Eredivisie. En el minuto 89, el joven futbolista noruego Martin Ødegaard ha realizado su debut oficial con el club neerlandés. Llega cedido por el Real Madrid y se esperan grandes cosas de él, ya que debe acumular minutos y experiencia si quiere volver al club madrileño para triunfar, y, sin duda alguna, esta será una oportunidad de oro para él.

Así pues, el Heerenveen prolonga su gran momento de buen fútbol y sensaciones positivas, mientras que el Den Haag sigue en su particular dinámica negativa y con muchas cosas a mejorar.