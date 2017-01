Justin Kluivert, ídolo ajacied

Kluivert entró para sustituir al lesionado Younes. Foto: nu.nl

Ayer fue un día especial para todos los ajacieds. Más allá de la victoria ante el PEC Zwolle, pudieron ver por fin el debut del hijo pródigo del más que conocido ex jugador del Ajax, Patrick Kluivert. Justin entró en el minuto 38 para sustituir al lesionado Amin Younes, con la energía y la emoción propias del que por primera vez debuta en el primer equipo. Por lo que dijo después del partido, dejó entrever su nerviosismo, pero eso no impidió que dejase muestras de su talento en el campo, pues el equipo mejoró (mucho, muchísimo) desde que ingresó en el terreno de juego.

Aunque no marcó en su debut, cosa que sí hizo su padre allá por 1994 frente al Feyenoord en un partido de Supercopa, Justin ha dado sus primeros pasos en el primer equipo con 17 años, uno menos de los que tenía su padre cuando empezó a forjar su propia leyenda. Patrick se mostró muy orgulloso de su hijo tras el partido. "Muy bien jugado. Este es tu debut oficial, tesoro. ¿Cómo te sientes? Bienvenido, ¿verdad?. Ahora empieza todo". A lo que Justin respondió para FOX Sports, "Él sabe cómo funciona, eso es bueno. Patrick vio el partido y me apoyó desde París, porque no siempre puede ir y venir. Mi padre tenía 18 años cuando debutó, yo tengo 17, así que eso es bueno".

Y sí, es más que bueno. Justin realizó un gran partido, aportó mucha creatividad al juego, demostró gran coraje y realizó jugadas de mucho peligro. A algunas de estas acciones las define como "lógicas". "Por lo tanto, el entrenador está exagerando". Como anécdota de una de estas jugadas, el joven delantero estaba dispuesto a convertir el penalti que pitó el árbitro por una acción sobre El Ghazi en gol, e incluso tuvo una conversación con él. "Le pregunté a Anwar si podía tirarlo yo. Me dijo que tenía que preguntarle a Schöne, pero no me atreví". Y así fue, Lasse Schöne quedó como encargado de tirar el penalti, que acabó siendo el primer gol del Ajax

Las mariposas que van y vienen

Cuando las quejas de Younes daban a entender que no podía continuar, Peter Bosz mandó a Kluivert a calentar. "En seguida noté las mariposas en el estómago, y cuando entré en el campo me di cuenta de que me sentía igual". El joven delantero estaba en su propio mundo, no quiso acordarse de esa impresionante lista de jugadores del Ajax que han debutado con un gol. Siendo algunos de ellos Johan Cruyff, Marco van Basten, y su propio padre.

"Jugué muy bien, me gustó cómo lo hice, creo que hice cosas buenas. Por supuesto que es muy agradable sentir que te dan oportunidades. Estoy seguro de que, si esa pelota que envió Kasper hubiera ido más baja, habría marcado".

Rompiendo un poco con la magia del cuento, el Ajax está interesado en David Neres, extremo de 19 años que milita en el São Paulo. A pesar de esto, Kluivert se muestra optimista. "Eso debe decidirlo el equipo. Yo me tengo que concetrar en aprovechar cada oportunidad que tenga de jugar, si hago eso todo irá bien".