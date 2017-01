Lorenzo Burnet, nuevo jugador del NEC Nijmegen

Google Plus

Lorenzo Burnet disputando el balón cuando formaba parte del FC Gronigen (Fotografía: Getty Images Europe)

Lorenzo Burnet dejó el Slovan Bratislava y fue cedido al NEC Nijmegen. El habilidoso lateral izquierdo conoce a las exigencias de la Eredivisie. Su carrera profesional empezó con el FC Groningen, disputó 104 partidos y anotó cuatro goles en cinco años. En la primera división eslovaca no tuvo continuidad y en su afán por mantenerse activo optó por un cambio temporal, el NEC Nijmegen lo adquirió en calidad de préstamo. Cuando se le consultó sobre el tema al director deportivo, Edwin de Kruijff , se mostró convencido: “Con Lorenzo, quisimos brindarle la oportunidad a un amigo que conoce la Eredivisie, con su incorporación temporal nos hemos reforzado con un gran lateral izquierdo, es un jugador muy experimentado que buscaba continuidad y esperamos que pueda recuperar su mejor nivel”.

Algunos aficionados al fútbol se preguntan: ¿Lorenzo Burnet se consolidará en la Eredivisie? Holanda siempre se ha caracterizado por ser cantera en formación de talentos, es inusual imaginarse una situación adversa aunque a los 26 años requieres mantenerte activo. La liga eslovaca fue un momento poco grato, apenas jugó ocho encuentros y no anotó goles.

Con los tulipanes aún no ha debutado a nivel absoluto, aunque tuvo breves experiencias en las selecciones juveniles. El experimentado lateral izquierdo holandés estuvo en la banca en el encuentro ante el Willem II, aunque no sumó minutos el comando técnico del club optó por no arriesgarlo. Lorenzo Burnet es un defensor muy explosivo, a medio plazo podría consolidarse como un jugador vital.

La Copa de Holanda 2014/2015 fue el único título que ganó, en aquella temporada la conquistó con el FC Groningen. La poca continuidad en el Slovan Bratislava lo motivó a un cambio temporal de liga. La Eredivisie está considerada por la gran mayoría de fanáticos a nivel mundial como una de las mejores ligas formativas aunque Lorenzo Burnet la empleará para recuperar su mejor versión futbolística. Mientras tanto disfrutemos al máximo del regreso de uno de los mejores defensores holandeses de los últimos 20 años.