Van Gaal dice que no se retira

Fotografía: Manchester United

Homenajes, despedidas de históricos del fútbol, recuentos con sus mejores momentos en el fútbol y noticias por diarios de todo el mundo. Así se anunciaba el retiro de Louis Van Gaal como entrenador de fútbol tras una confirmación difundida por el diario holandés Telegraaf, donde se señalaban los "motivos familiares" como la razón para dejar la actividad.

Sin embargo, el técnico sorprendió a todos este martes y aseguró, en diálogo con el programa 'El Larguero' de Cadena SER, que no se retira como entrenador de fútbol y que sólo se está tomando un año sabático. Luego de ese periodo de descanso, que terminará en julio de este año, tomará la decisión final sobre un posible retiro, pero que dependerá de las ofertas que pueda tener.

En el Ajax lograría su única Champions. Foto: UEFA.com

Declaraciones

"Me voy a tomar un año sabático y después quizá. Decidiré si sí o no. No es algo definitivo”, señaló.

Luego, bromeó sobre lo publicado en todos los medios: “No es que tengan ganas de que me retire, pero, como en España, prestan atención a otras cosas. Quizá me retire. Pero en este momento no lo sé. No es el momento para decidirlo. Por razones personales yo he tomado un año sabático y después ya lo decidiré. Dependiendo también de las ofertas será mi decisión para volver o no".

Van Gaal incluso desveló que el Valencia le "llamó hace un mes" para ocupar la banda de Mestalla. “Recibí una oferta del Valencia, pero yo he dicho que no. El próximo año puede ser diferente, dependiendo de cómo me sienta".

Finalmente, ante la consulta de si dirigiría el Barcelona, el DT fue contundente: "No (risas). Luis Enrique es el entrenador".

De esta forma Louis​ Van Gaal deja claro que – por ahora – no se retira.