Previa PSV - Heerenveen: Historia frente a novedad I Foto: Eredivisie

Se enfrentan dos grandes equipos de la Liga Eredivisie en un partido que sin duda podría ser catalogado como el encuentro de la jornada. El histórico PSV (3º), siempre con un equipo imponente y potente dentro de la liga holandesa, que cada año pelea por los puestos más altos de la clasificación y que esta temporada sigue siendo uno de los grandes junto a Feyenoord (1º) y Ajax (2º). El conjunto visitante, nada más y nada menos que el Heerenveen (4º), un conjunto que ha pasado de puntillas históricamente y del que pocos conocen demasiado. Sin embargo, esta temporada llega con un equipo joven y luchador, un conjunto que quiere demostrar de lo que son capaces y que intenta hacerse un hueco destacado en la clasificación.

Un veterano poderío histórico nacional e internacional

No es ninguna novedad decir que el PSV Eindhoven es un histórico no sólo en las competiciones de Holanda, sino en las competiciones Europeas de mayor rango como es la UEFA Champions League. Cuenta en sus vitrinas con numerosos torneos nacionales, pero además el conjunto que ahora dirige Philip Cocu cuenta con una UEFA Europa League y una Champions. No es de extrañar que sea uno de los equipos más conocidos de Europa y de los más laureados de Holanda.

En cuanto a esta temporada, dado su ya conocido recorrido histórico, no es de extrañar que se encuentre entre los tres primeros de la competición, y tampoco sería sorprendente afirmar que el PSV suele ser el favorito ante cualquier otro equipo dentro del marco nacional. El club de Eindhoven cuenta con una plantilla muy interesante con jugadores de gran calidad, como su gran delantero Luuk de Jong, centrocampistas como Van Ginkel (que anotó en el pasado encuentro frente al Excelsior) o el mexicano Andrés Guardado, que ya ha dejado huella en ligas de otros países, como la actual Liga Santander española o la Bundesliga, además de contar con defensas versátiles y rápidos como Jetro Willems o robustos y contundentes como Héctor Moreno y de tener la seguridad en portería de un gran portero como Zoet. Con un plantel de alta gama como el que presenta el PSV y por su recorrido por “alfombra roja” a través de la Eredivisie, es normal que su poderío ya veterano en la competición neerlandesa condicione opiniones a su favor en cualquier disputa dentro de la misma.

Philips Stadion I Foto: Web Oficial PSV

Un novedoso y esperanzador conjunto

Al contrario y en comparación con lo que sucede con el PSV Eindhoven, el SC Heerenveen no es un equipo muy reconocido en la esfera tanto nacional como internacional, sobre todo si hablamos de títulos conseguidos desde que se fundara en 1920 (tan sólo una KNVB Beker). Sin embargo esta temporada el equipo de Jurgen Streppel llega con buenas sensaciones, situándose en cuarta posición de la primera división holandesa; no demasiado alejado del tercero, el propio PSV (a siete puntos), aunque tampoco muy desgajado del resto de sus perseguidores (como el AZ, a tan solo un punto).

El club de la ciudad de Heerenveen disfruta esta campaña de una plantilla bastante joven, con tan solo una edad media de 23,1 años. Cuenta a su vez con jugadores que no son tan reconocidos como los del conjunto local al que se enfrentan, pero atesoran una enorme calidad. Jugadores en ataque como el extremo sueco Sam Larsson, con gran capacidad para desbordar por banda izquierda, otro extremo como Zeneli, también vertiginoso en banda, o el delantero Reza Ghoochannejhad, que firmó un doblete en su anterior disputa frente al ADO Den Haag. En el centro del campo cuenta con varios jugadores creativos como Yuki Kobayashi o Simon Thern, además de la reciente incorporación al club en calidad de cedido, el noruego Martin Ödegaard, procedente del Real Madrid, del que se espera un buen rendimiento. Mientras que en defensa cuentan con zagueros de gran contundencia como van Aken y otros también de gran poyección como Jerry St. Juste, teniendo en portería a un portero de garantías como Mulder.

Jugadores del Heerenveen celebrando un gol I Foto: Web Oficial Heerenveen

En definitiva, el grandísimo histórico PSV Eindhoven se enfrenta en su estadio, partiendo como favorito, contra un renovado SC Heerenveen que intentará oponer resistencia y sacar esa calidad que el conjunto de Streppel atesora y tanto necesitará contando con el “hándicap” que supone jugar como visitante en el Philip Stadion. Es la lucha de un novedoso Heerenveen por encontrar un hueco en la tabla entre los grandes frente a un coloso PSV que tendrá el apoyo de los suyos como local y que busca mantenerse en la lucha con Ajax y Feyenoord por los puestos más altos de la clasificación. El partidazo está servido, tercero contra cuarto, historia frente a novedad. He aquí los posibles onces de ambos equipos: